Суд в Алжирі засудив двох чоловіків до страти за 144 кг екстазі — The Rio Times

Кримінальний суд в Алжирі 18 жовтня 2026 року засудив двох чоловіків до смертної кари за незаконне ввезення та збут 144 кг синтетичних наркотиків — приблизно 235 тисяч таблеток екстазі. Це другий за два тижні смертний вирок, винесений у країні відповідно до закону про протидію наркоторгівлі, ухваленого у липні 2025 року, повідомляє The Rio Times.

Обставини справи

За даними алжирського державного радіо та газети Echorouk, суд першої інстанції в Дар-ель-Бейді розглядав справу вісьмох учасників мережі. Прокуратура вимагала смертної кари для всіх фігурантів. Інших обвинувачених засудили до строків від 10 років позбавлення волі або виправдали.

Обвинувачення стосувалися ввезення, перевезення, зберігання та збуту психотропних і синтетичних речовин у складі транснаціональної організованої групи. Двох засуджених також судили за відмивання коштів і тяжку контрабанду, що, за версією обвинувачення, загрожувала громадському здоров’ю.

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Слідство розпочалося після того, як 11 серпня 2025 року поліція зупинила поблизу лісу Декар у районі Делі Ібрагім автомобіль Seat Ateca з іноземними номерними знаками. У машині правоохоронці виявили 4 965 таблеток екстазі. Під час подальшого обшуку в районі Шерага, за повідомленням Echorouk, вилучили 48 пакунків із 140,6 кг екстазі, 430 г кокаїну та 13,07 млн алжирських динарів готівкою.

Другий вирок за новим законом

5 жовтня той самий суд засудив до страти дев’ятьох осіб, шістьох із них — заочно. Та справа стосувалася 113 кг кокаїну та понад 225 тисяч таблеток прегабаліну.

Закон №25-03 від 1 липня 2025 року передбачає смертну кару за масштабний незаконний обіг наркотиків. Водночас Алжир зберігає мораторій на виконання смертних вироків із 1993 року. Засуджені у справі про екстазі можуть оскаржити рішення суду першої інстанції.

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