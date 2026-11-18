Кримінальний суд Каркха в Багдаді засудив шістьох громадян Франції до довічного ув’язнення за членство в угрупованні «Ісламська держава» (ІДІЛ). Як повідомляє The National, рішення ухвалили 18 листопада у межах розгляду справ 47 французів, яких у липні 2025 року перевели з північного сходу Сирії до Іраку.

Суд врахував визнання провини

Суддя Мохаммед Салман заявив, що докази у справах є достатніми для визнання чоловіків винними в належності до терористичної організації. За його словами, цей злочин передбачає смертну кару, однак покарання пом’якшили через визнання провини обвинуваченими.

За іракським законодавством довічне ув’язнення прирівнюється до 20 років позбавлення волі. Такі вироки також автоматично переглядає Касаційний суд протягом 30 днів. Засідання відбулося за участю адвокатів захисту та представників посольства Франції в Іраку.

Серед засуджених — Тома Барнуен

Одним із шістьох засуджених є 45-річний Тома Барнуен, якого видання називає одним із давніх учасників екстремістського руху серед 47 французів. На засіданні 1 листопада він визнав провину в належності до ІДІЛ та участі в терористичних діях, що загрожували громадській безпеці та життю людей.

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Барнуен розповів суду, що прийняв іслам перед поїздкою до Сирії на початку 2014 року. Спершу він перебував у провінції Латакія, де, за його словами, проходив релігійну та військову підготовку під псевдонімом Абу Ахмед аль-Фарансі. Згодом його перевели до перекладацького відділу медіацентру Al Hayat у Рацці, який був одним із головних пропагандистських підрозділів ІДІЛ. У грудні 2017 року Барнуена затримали курдські сили в Хасеці поблизу іракського кордону.

Шістнадцять засуджених у справах французів

Після останнього рішення кількість засуджених французьких громадян із групи 47 осіб зросла до 16. 27 жовтня той самий суд засудив сімох французів: шістьох — до довічного ув’язнення, ще одного — до 15 років позбавлення волі. 29 жовтня довічні вироки отримали ще троє обвинувачених.

За даними Вищої судової ради Іраку, під час операції з переведення під проводом США іракська влада отримала 5704 підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ, які представляють 61 національність, та віддала їх під суд.

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