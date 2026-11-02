Суд в Осло не продовжив арешт Маріуса Борга Гойбі — Der Spiegel

Суд в Осло, Норвегія, вирішив не продовжувати попереднє ув’язнення Маріуса Борга Гойбі — старшого сина норвезької королеви Метте-Маріт. Про це з посиланням на узгоджені повідомлення медіа пише Der Spiegel.

За даними норвезького телеканалу NRK, прокуратура одразу оскаржила це рішення та попросила надати апеляції відкладальну дію. Тому на момент публікації було незрозуміло, чи звільнять 29-річного Гойбі та коли саме це може статися.

Утримання під вартою

Гойбі перебуває під вартою з лютого, а раніше цей запобіжний захід регулярно продовжували на чотири тижні. Від літа він відбуває попереднє ув’язнення з електронним браслетом у маєтку Скаугум разом із матір’ю та вітчимом — королем Гоконом VIII.

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Вирок та оскарження

У червні Гойбі засудили до чотирьох років позбавлення волі. Під час процесу розглянули 40 пунктів обвинувачення. Найсерйозніші з них стосувалися ймовірних зґвалтувань за норвезьким законодавством: у справі фігурували чотири жінки, яких, за версією обвинувачення, він нібито знімав на відео під час сну. За двома такими обвинуваченнями Гойбі виправдали, а самі інкриміновані дії він заперечував.

Гойбі планує оскаржити вирок, а апеляційний розгляд може розпочатися наступного року. Прокуратура наполягає на подальшому триманні його під вартою, посилаючись на ризик повторного вчинення правопорушень.

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