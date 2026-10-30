Суд відхилив апеляцію AfD щодо посиленого нагляду в Нижній Саксонії — The Local Germany

Вищий адміністративний суд Нижньої Саксонії в Німеччині відхилив апеляцію земельного осередку партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) щодо посиленого нагляду з боку спецслужби. Суд погодився, що є достатні підстави вважати: осередок може діяти проти вільного демократичного ладу країни.

Як повідомляє The Local Germany, це вже друге судове рішення в землі, яке не зупинило класифікацію місцевої AfD як «об’єкта спостереження особливої важливості». У Нижній Саксонії цей статус фактично відповідає визначенню підтвердженої правоекстремістської організації, яке застосовують в інших землях Німеччини.

Аргументи суду

Суд дійшов висновку, що осередок AfD просуває етнічне та засноване на походженні уявлення про належність до німецького народу. На думку суду, це суперечить закріпленому Основним законом Німеччини принципу рівного розуміння громадянства та проявляється у систематичному приниженні й виключенні німців із міграційним походженням, зокрема мусульман.

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Суд також побачив ознаки ворожості до демократії та верховенства права. За його висновком, земельний осередок AfD знецінював державні інституції, подавав демократичну систему Німеччини як провальну та прагнув підірвати довіру до обраних представників і парламентської демократії. Окремо суд звернув увагу на зв’язки осередку з ультраправими організаціями та силами, насамперед пов’язаними з «новими правими».

Подальший розгляд

У лютому земельна служба захисту конституції підвищила статус місцевої AfD із підозрюваного випадку до «об’єкта спостереження особливої важливості». Партія просила Адміністративний суд Ганновера тимчасово призупинити це рішення, але 1 червня суд відмовив. Апеляцію AfD до Вищого адміністративного суду в Люнебурзі також відхилили; це рішення остаточне в межах термінового провадження.

Основний позов щодо законності класифікації все ще розглядає Адміністративний суд Ганновера. Тим часом земельне Відомство з охорони конституції може продовжувати нагляд із використанням передбачених законом методів, зокрема інформаторів і перехоплення телефонних розмов за наявності законних підстав. Заступник голови земельного осередку AfD Штефан Боте заявив, що спецслужбу використовують політично, та охарактеризував її оцінку як спекулятивну.

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