Судан підвищив митний курс долара на 29,6% — The Rio Times

У Судані митна служба 19 жовтня підвищила фіксований курс долара, який використовують для розрахунку імпортних мит, на 29,6% — з 4346,65 до 5631,76 суданського фунта за один долар США. Це збільшує суму митних платежів у національній валюті для імпортерів продовольства, медикаментів і запчастин.

Як повідомляє The Rio Times, митна служба пояснила рішення необхідністю наблизити розрахунковий курс до ситуації на паралельному валютному ринку. За даними Radio Dabanga, 19 жовтня неофіційний курс становив близько 9300 фунтів за долар.

Причини зміни курсу

Джерело у Міністерстві фінансів повідомило Darfur24, що підвищення курсу має допомогти скоротити бюджетний дефіцит і компенсувати втрату державних доходів. Водночас митний курс все ще приблизно на 40% нижчий за курс на неофіційному ринку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За інформацією Sudan Tribune, у квітні митний курс становив 3222,8 фунта за долар, у липні — 3743 фунти, а в серпні — 3960 фунтів. Таким чином, від квітня він зріс приблизно на 75%.

Очікування імпортерів

Економіст Хайтам Фатхі в коментарі Radio Dabanga заявив, що імпортні витрати зростуть одразу, а ціни можуть підвищитися щонайменше на 30%. Він також припустив, що імпортери можуть скоротити або призупинити замовлення, що потенційно обмежить додаткові надходження, на які розраховує держава.

Голова Національної палати імпортерів Аль-Садік Джалал ад-Дін Салех раніше називав наслідки квітневого підвищення курсу «катастрофічними». Darfur24 також повідомляло, що частина магазинів у Хартумі призупинила продажі через падіння купівельної спроможності.

Читай нас у