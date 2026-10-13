У США судді Верховного суду Соня Сотомайор і Ніл Горсач розкритикували повторне кримінальне переслідування громадянина Мексики Хесуса Еррери-Саласара за незаконний повторний в’їзд до країни. Як повідомляє The Hill, вони заявили про серйозні конституційні проблеми та поставили під сумнів відповідність такого підходу забороні подвійного притягнення до відповідальності.

Верховний суд не прийняв справу

Верховний суд 13 жовтня відмовився розглядати скаргу Еррери-Саласара разом із десятками інших апеляцій. Сотомайор і Горсач погодилися, що справу не слід було брати до розгляду, оскільки чоловіка вже депортували зі США. Водночас вони висловили сподівання, що обставини цієї справи є нетиповими.

У своїй заяві Сотомайор, до якої приєднався Горсач, закликала суди надалі уникати ситуацій, що створюють конституційний абсурд, і повною мірою застосовувати гарантії положення Конституції США про заборону подвійного притягнення до відповідальності.

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Два вироки за незаконний в’їзд

За даними судових документів, Ерреру-Саласара вперше виявили в Техасі у 2020 році та засудили до ув’язнення за незаконний повторний в’їзд. Пізніше, коли він ще перебував під наглядом після звільнення і мав залишатися на території США під контролем правоохоронців, його виявили в Оклахомі. Там чоловіка вдруге засудили за незаконний повторний в’їзд.

Еррера-Саласар відбув обидва покарання, а у 2024 році його видворили зі США. Він стверджував, що друге переслідування порушило П’яту поправку до Конституції США. Однак Апеляційний суд десятого округу США не побачив порушення, вказавши, що обидва вироки стосувалися окремих правопорушень.

Сотомайор і Горсач зазначили, що коли особу засуджують за безперервну та неперервану поведінку, прецеденти й логіка заборони подвійного притягнення до відповідальності переконливо свідчать проти нового обвинувачення за те саме діяння лише через іншу часову позначку.

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