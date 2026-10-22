Суддя Каган заявила про підрив виборчих прав рішеннями Верховного суду США — TIME

Суддя Верховного суду США Елена Каган під час виступу у Школі права Католицького університету у Вашингтоні заявила, що рішення консервативної більшості суду послаблюють американську демократію та виборчі права напередодні проміжних виборів. Про це повідомляє TIME.

За словами Каган, суд не враховує негативного впливу своїх рішень на політичну систему та створив демократію, яка працює гірше, ніж мала б. Вона згадала рішення, що стосуються виборчих округів, фінансування кампаній і повноважень президента.

Виборчі округи та права меншин

Каган звернула увагу на справу Louisiana v. Callais щодо формування другого виборчого округу в Луїзіані, де більшість становили б темношкірі виборці. У квітні Верховний суд скасував цю карту та, за оцінкою Каган, послабив положення Закону про виборчі права 1965 року. Після рішення штати, керовані республіканцями, почали пропонувати нові карти округів, які, за даними видання, могли послабити електоральний вплив темношкірих виборців.

Професор юридичної школи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Рік Гейзен заявив TIME, що наслідки вже помітні в Луїзіані та Алабамі, де прибрали округи, у яких темношкірі виборці могли обирати бажаних кандидатів. Також Каган згадала рішення 2019 року у справі Rucho v. Common Cause, яке забороняє федеральним судам блокувати карти округів лише через перевагу, надану певній партії.

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Гроші в політиці та повноваження президента

Суддя також розкритикувала червневе рішення у справі National Republican Senatorial Committee v. FEC, ухвалене з рахунком 6 проти 3. Воно скасувало обмеження на витрати політичних партій, скоординовані з кандидатами, зокрема на телевізійну рекламу. Її заява пролунала на тлі прогнозів про найдорожчий виборчий цикл в історії США.

Окремо Каган згадала рішення у справі Trump v. Slaughter, яким суд скасував захист членів Федеральної торгової комісії від звільнення без причини та розширив президентський контроль над незалежними агентствами. Професор Чиказького університету Азіз Гук сказав, що це рішення посилило можливість президента керувати підлеглими посадовцями.

Можливі кроки Конгресу

Гейзен вважає, що Конгрес може ухвалити загальнонаціональний закон проти партійного маніпулювання межами виборчих округів до Палати представників. Законодавці також могли б спробувати змінити Закон про виборчі права, щоб відновити звужені судовим рішенням гарантії. Водночас будь-які такі нові норми можуть бути оскаржені в суді. Навіть у разі повернення демократами контролю над Конгресом президент Дональд Трамп може накласти вето на законодавчі ініціативи.

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