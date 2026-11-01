Суддя Корвін-Пйотровська анонсувала жеребкування у КС Польщі — Interia

У Польщі суддя Конституційного суду Анна Корвін-Пйотровська заявила в інтерв’ю TVN24, що в понеділок видасть розпорядження про доповнення порядку денного вівторкових загальних зборів суддів КС. Воно має передбачати жеребкування складів суддів для дисциплінарних проваджень щодо голови суду Богдана Свєнчковського та віцепрезидента Бартломея Соханьського, повідомляє Interia.

Жеребкування для дисциплінарних справ

За словами Корвін-Пйотровської, дисциплінарний суд Конституційного суду розглядає справи у складі трьох суддів у першій інстанції та п’яти суддів у другій інстанції. Вона заявила, що особисто проведе жеребкування цих складів.

Суддя пояснила, що внесення цього питання до порядку денного має забезпечити проведення жеребкування в умовах максимальної прозорості, щоб уникнути претензій до процедури.

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Місячне припинення обов’язків

Корвін-Пйотровська також сказала, що викладені в розпорядженні щодо місячного припинення виконання службових обов’язків Свєнчковським і Соханьським закиди мають слугувати для ініціювання дисциплінарних проваджень проти них.

Вона додала, що дисциплінарний суд протягом 30 днів повинен за власною ініціативою розглянути питання про негайне припинення виконання службових обов’язків двома суддями.

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