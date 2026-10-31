Суддя Корвін-Пйотровська порадила суддям КС Польщі працювати поза будівлею — RMF24

У Польщі суддя Конституційного трибуналу Анна Корвін-Пйотровська, яка заміщує голову установи, рекомендувала суддям виконувати свої обов’язки поза будівлею трибуналу. Причиною вона назвала підвищений ризик порушень громадського порядку поблизу його місцезнаходження.

Розпорядження про організацію роботи

Корвін-Пйотровська є суддею Конституційного трибуналу з найдовшим стажем. У виданому нею розпорядженні щодо організації роботи установи вона звернулася до суддів із рекомендацією виконувати завдання поза її приміщенням. Про це повідомляє RMF24.

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Події біля трибуналу

В іншому матеріалі, пов’язаному з цією темою, RMF24 повідомляло, що ввечері в п’ятницю на територію Конституційного трибуналу зайшли поліція та Служба охорони держави. Тоді Анна Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення голови трибуналу Богдана Свєнчковського. За даними видання, його не впустили до будівлі трибуналу.

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