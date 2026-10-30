Суддя Корвін-Пйотровська скликала збори суддів Конституційного трибуналу — Interia

У Польщі суддя Анна Корвін-Пйотровська заявила, що скликала на 3 листопада загальні збори суддів Конституційного трибуналу. За її словами, засідання має ухвалити бюджет трибуналу на 2027 рік. Про це повідомляє Interia.

Збори для ухвалення бюджету

В ефірі TVP Info Корвін-Пйотровська сказала, що про скликання зборів невідкладно повідомлять усіх суддів. Вона назвала це останньою можливістю провести збори, пославшись на парламентські роботи над бюджетним законом.

Суддя також заявила, що в п’ятницю видала розпорядження про негайну місячну перерву у виконанні службових обов’язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського. Корвін-Пйотровська вважає, що як суддя з найдовшим стажем може керувати трибуналом відповідно до статті 12, частини 4 закону від 30 листопада 2016 року.

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Суперечливі заяви щодо керівництва

Корвін-Пйотровська заявила, що Конституційний трибунал практично не працює вже багато років, а останнім часом, на її оцінку, порушуються засади функціонування правової держави. Вона поклала відповідальність за це на Свєнчковського та Соханьського й заявила, що трибунал має працювати у належному форматі.

За даними Interia, у будівлі трибуналу перебували семеро суддів, а поліції всередині не було. Водночас поліція повідомляла про проведення передбачених законом дій на території штаб-квартири установи та про затримання трьох осіб, які, за її даними, потрапили на територію трибуналу.

У соціальних мережах Конституційного трибуналу заявили, що його сайт був «незаконно захоплений», і наголосили, що головою установи залишається Богдан Свєнчковський. Корвін-Пйотровська закликала президента та політиків не загострювати ситуацію й заявила, що справи в трибуналі розглядатимуть із повагою до світогляду всіх людей.

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