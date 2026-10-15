Суддя Мендонса заборонив рекламу відео проти Лули — The Rio Times

У Бразилії суддя Вищого виборчого суду Андре Мендонса заборонив виборчій кампанії сенатора Флавіу Болсонару оплачувати просування відео з критикою президента Лули. Компанії Meta, якій належать Facebook та Instagram, надали три години для припинення платного поширення ролика, повідомляє The Rio Times.

Обмеження стосується платного просування

За даними видання, відео почали поширювати 11 жовтня. У його підписі Лулу звинувачують у тому, що він «покинув Бразилію», а також обіцяють «врятувати країну». Суддя постановив припинити платне просування ролика та його підпису, а також заборонив розміщувати нову платну рекламу з ідентичним текстом через будь-якого постачальника послуг.

Сам ролик не заборонений і може залишатися онлайн для органічного поширення без оплати. Звернення до суду подала коаліція Brasil Pronto Pra Mais, яка підтримує Лулу та його кандидата у віцепрезиденти Жералду Алкміна.

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Попередній штраф

Раніше кампанію Болсонару вже оштрафували на 5 тисяч реалів за платне просування матеріалу з таким самим підписом під час першого туру виборів. Це мінімальний штраф, передбачений виборчим законодавством Бразилії за порушення правил платного онлайн-просування.

Стаття 57-C закону № 9.504 від 1997 року дозволяє політичним партіям, коаліціям і кандидатам оплачувати просування в інтернеті лише для популяризації чи підтримки власної кандидатури або партії. За порушення передбачено штраф від 5 тисяч до 30 тисяч реалів або суму, удвічі більшу за витрати на рекламу, якщо вона є вищою.

Рішення Мендонси ухвалене одноосібно та передане на розгляд повного складу Вищого виборчого суду. Другий тур виборів президента Бразилії запланований на 25 жовтня, у ньому Лула має змагатися з Флавіу Болсонару.

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