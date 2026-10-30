Суддя на Алясці зобов’язала Мін’юст США відповісти до 13:00 — CNBC
Федеральна суддя Шерон Глісон на Алясці зобов’язала Міністерство юстиції США до 13:00 за аляскинським часом у п’ятницю відповісти на нові клопотання про відхилення позову щодо сертифікації виборів до Сенату США. Про це повідомляє CNBC.
Позов щодо сертифікації
Міністерство юстиції США подало позов до Окружного суду США в Анкориджі, прагнучи відтермінувати сертифікацію сенатських виборів у штаті Аляска. Суддя Глісон залишила клопотання про відхилення цього позову в прискореному графіку розгляду.
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Нові клопотання подали через кілька годин після того, як у четвер Міністерство юстиції внесло зміни до позовної заяви. Суддя встановила відомству строк для подання відповіді на ці клопотання.
Кандидати на місце в Сенаті
На місце сенатора США від Аляски претендують чинний сенатор-республіканець Ден Салліван і колишня членкиня Палати представників США від Демократичної партії Мері Пелтола. За даними CNBC, результат виборів може визначити, чи збережуть республіканці більшість у Сенаті США, чи контроль над палатою перейде до демократів.