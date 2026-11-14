Суддя RFEF відмовив Барселоні B у перенесенні матчу — Interia Sport

В Іспанії суддя RFEF із питань змагань відхилив прохання «Барселони B» перенести суботній матч проти «Жирони B». Перед грою у резервної команди каталонського клубу були відсутні 21 футболіст: дев’ятеро через травми, ще 12 отримали виклики до національних збірних. Про це повідомляє Interia Sport.

Рішення оголосили вранці

За даними видання, остаточне рішення суддя оголосив лише вранці в день матчу, за кілька годин до старту. «Барселона B» просила перенести поєдинок на іншу дату, однак отримала відмову.

Матч «Барселони B» та «Жирони B» розпочався о 18:00. Через кадрові втрати каталонської команди фаворитом зустрічі вважали резервну команду «Жирони».

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Гол у другому таймі

«Жирона B» відкрила рахунок на 54-й хвилині. На момент матчу «Барселона B» очолювала таблицю другої групи четвертого дивізіону Іспанії.

Як зазначає Interia Sport, іспанські медіа різко відреагували на відмову перенести зустріч, а в каталонському клубі сприйняли це рішення негативно.

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