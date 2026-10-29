Суддя США відхилив вимогу Мін’юсту щодо 20 тисяч бюлетенів — The Guardian

Федеральний суддя США Девід Картер відмовив Міністерству юстиції у вимозі зобов’язати виборчі органи Каліфорнії відокремити бюлетені виборців, яких адміністрація Дональда Трампа назвала негромадянами США. Йшлося про список із 20 тисяч осіб, який відомство передало посадовцям у Лос-Анджелесі та Сакраменто, повідомляє The Guardian.

Вимога Міністерства юстиції

Міністерство юстиції надало виборчим посадовцям 48 годин для перевірки списку. Відомство заявило, що подасть позов проти штату, якщо бюлетені осіб, чиє громадянство воно не зможе підтвердити, не будуть відокремлені.

За даними видання, Мін'юст не розкрив подробиць методології формування переліку. Посадовці Лос-Анджелеса під час попередньої перевірки виявили ознаки того, що список може бути неточним. 15 жовтня відомство подало позов проти Каліфорнії, домагаючись відокремлення бюлетенів і перевірки громадянства виборців.

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Рішення суду

У рішенні Картер наголосив, що справа стосується права громадян США голосувати на вільних і чесних виборах. Він також зазначив, що федеральний уряд не може напередодні виборів змушувати штат і місцеві органи відмовлятися від власних конституційних виборчих процедур.

Після того як Картер призначив слухання щодо термінового клопотання Мін'юсту на 27 жовтня, відомство звернулося до Апеляційного суду США дев’ятого округу. Там заявили, що суддя розглядає справу надто повільно. Колегія апеляційного суду цього тижня двома голосами проти одного ухвалила рішення не на користь Мін'юсту.

У Каліфорнії зареєстровано понад 23 млн виборців, а голосування негромадян трапляється вкрай рідко. У липні Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що виявило у списках виборців штату до 190 тисяч негромадян, однак не надало штату докладнішої інформації до того, як бюлетені вже розіслали.

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