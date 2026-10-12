Суддя США зупинила рекламу президента Трампа за державні кошти — The Hill

Федеральна суддя Дженніфер Рошон у США наказала адміністрації президента Дональда Трампа припинити рекламну кампанію за його участю, що фінансувалася державним коштом. Рішення, яке набуло чинності о 18:45 за східним часом 11 жовтня, діятиме два тижні.

Заборона на нові витрати

У чотиристорінковій ухвалі Рошон зобов’язала уряд не виділяти додаткових коштів на кампанію та скасувати всі невикористані рекламні бронювання, зокрема заплановані на вечір 11 жовтня. Суддя визнала, що спір не втратив актуальності, а позивачі — профспілки та інші заявники — ймовірно, мають шанси на успіх у справі.

Як повідомляє The Hill, адміністрація раніше заявляла, що кампанія мала завершитися 11 жовтня, тому судове втручання нібито не було потрібним. Уряд також стверджував, що позивачі не мають права подавати позов, а справу неналежно подали в Нью-Йорку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позови щодо використання коштів

Рекламну кампанію запустили за кілька тижнів до проміжних виборів у США. В одному з роликів показували кадри з Трампом і цитати з його промов, у яких він критикував комунізм та приписував собі найбільше скорочення податків в історії.

Кампанію оплачували коштом, виділеним Митно-прикордонній службі США. У судових документах адміністрація вказала, що реклама коштувала майже 20 мільйонів доларів. Позов у справі подали організація Common Cause, профспілки та кандидат до Палати представників штату Алабама. Окремі позови також подали Національний комітет Демократичної партії США та її підрозділ у Вісконсині.

Позивачі заявляють, що адміністрація незаконно спрямувала на рекламу кошти, які Конгрес виділив на інші цілі, а самі ролики є політичною пропагандою за гроші платників податків. У поданні уряду до суду не було зосереджено аргументів щодо законності самої реклами.

Читай нас у