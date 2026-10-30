Суддя у США розглядає клопотання Комі про закриття справи — The Hill

У Вашингтоні, США, федеральний суддя Тревор Макфадден розглядає клопотання захисту колишнього директора ФБР Джеймса Комі про закриття кримінальної справи щодо ймовірного розголошення інформації у сфері національної оборони. Адвокати Комі стверджують, що Міністерство юстиції США подало обвинувачення після завершення десятирічного строку давності, повідомляє The Hill.

Аргументи захисту

Адвокат Комі Ефраїм Макдавелл заявив у суді, що справу слід закрити, оскільки уряд мав десять років для висунення обвинувачень і звернувся до суду в останній момент. За версією захисту, федеральний закон однозначно вимагає отримати обвинувальний висновок великого журі до завершення строку давності.

Комі висунули два обвинувачення, пов’язані зі шпигунством, через нібито передання медіа чутливої інформації у сфері національної оборони близько десяти років тому. Він заперечує будь-які неправомірні дії. Міністерство юстиції стверджує, що 5 жовтня 2016 року Комі нібито доручив іншій особі передати засекречену інформацію репортерові The New York Times, щоб виправити дані, оприлюднені раніше Reuters.

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Позиція Міністерства юстиції

Нове обвинувачення подали у формі процесуального документа, який оформлює прокурор і який не потребує участі великого журі. Представник Міністерства юстиції Дастін Фаранак визнав, що цей механізм використали для призупинення перебігу строку давності, поки докази й далі представляють великому журі. Він попросив суддю не ухвалювати рішення щодо клопотання Комі до завершення цього процесу.

Макфадден також поставив під сумнів, чи не є вимога захисту передчасною, та поцікавився, якої шкоди може зазнати Комі, якщо дочекатися дій великого журі. Захист у відповідь заявив, що кримінальне переслідування не повинно залишатися над Комі, зокрема з огляду на присутність агентів ФБР біля його будинку. Суддя не ухвалив рішення під час слухання.

Попередні справи проти Комі

Це третя спроба Міністерства юстиції США висунути кримінальні обвинувачення Комі від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Попередня справа щодо нібито неправдивих свідчень Конгресу у 2020 році припинилася після того, як федеральний суддя визнав незаконним призначення Ліндсі Галліган виконувачкою обов’язків федерального прокурора Східного округу Вірджинії. Окремо Комі домагається закриття справи в Північній Кароліні, пов’язаної з уже видаленим дописом у соцмережах із мушлями, викладеними у вигляді чисел 86 47.

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