Федеральний суддя-магістрат у Вірджинії, США, Вільям Фіцпатрік розкритикував керівництво Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) за дії щодо колишньої фінансової директорки Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) Мері Команс. Суддя дійшов висновку, що звинувачення на її адресу ґрунтувалися на неправдивій інформації, а посадовці використовували медіа для її поширення. Про це повідомляє The Hill.

Грант для Нью-Йорка

DHS звільнило Команс після надання Нью-Йорку гранту на 80 млн доларів для екстреного розміщення мігрантів. Фінансування виділили в межах програми Shelter and Services Program, створеної Конгресом для компенсації містам витрат на проживання мігрантів.

Невдовзі після надання гранту відомство відкликало кошти. DHS звинуватило Команс та інших посадовців в одноосібному здійсненні «кричущих» виплат за проживання мігрантів у дорогих нью-йоркських готелях. У відомстві стверджували, що це суперечило указу президента Дональда Трампа про призупинення фінансування некомерційних організацій, які допомагають мігрантам.

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Висновки суду

Фіцпатрік назвав поведінку уряду «обурливою» та зазначив, що слухання для відновлення репутації посадовця проводять рідко, однак у цій справі воно було необхідним. За його висновком, Команс, яка мала бездоганний послужний список на державній службі, без законних причин стала об'єктом професійних і особистих атак.

Суддя також вказав, що багато урядовців знали про неправдивість звинувачень на момент їхнього поширення. Він дійшов висновку, що публічні заяви Крісті Ноем та Ілона Маска були частиною скоординованої кампанії з дискредитації Команс.

Адвокат Команс Крейг Беккер заявив, що рішення суду формально виправляє інформацію щодо його клієнтки, яка працювала у федеральному уряді 21 рік. Нью-Йорк оскаржив відкликання гранту в суді, а Команс наступного місяця подала позов через звільнення. Зрештою місто відновило фінансування після судових процесів, до яких долучалися й інші міста. DHS не надало оперативного коментаря на запит видання.

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