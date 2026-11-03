Суддя у США заблокувала передачу штатам списків виборців — Jerusalem Post

Федеральна суддя Таня Чуткан у США тимчасово заборонила адміністрації президента Дональда Трампа надсилати штатам списки зареєстрованих виборців, яких федеральна влада вважає можливими негромадянами країни. Як повідомляє Jerusalem Post, суд також заборонив Міністерству юстиції та Міністерству внутрішньої безпеки США вимагати від виборчих органів окремо відкладати бюлетені таких людей або не зараховувати їх, доки не буде підтверджено громадянство.

Ризик позбавлення права голосу

Чуткан, яка працює у Вашингтоні, заявила, що дані адміністрації можуть бути ненадійними. За її словами, це створює ризик позбавлення права голосу американців, які законно зареєструвалися для участі у виборах.

Правозахисники та захисники приватності, які звернулися до суду, стверджували, що передавання таких списків порушує Закон про конфіденційність 1974 року. Цей закон обмежує можливості федерального уряду поширювати чутливу приватну інформацію.

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Адміністрація Трампа заявляла, що її листи посадовцям Каліфорнії та штату Вашингтон були спробою забезпечити виконання федеральної заборони на голосування негромадян. Голосування негромадян у США є незаконним, а наявні докази свідчать, що такі випадки трапляються вкрай рідко.

Інші судові рішення

Раніше федеральний суддя в Лос-Анджелесі відхилив вимогу Міністерства юстиції тимчасово відкласти поштові бюлетені понад 20 тисяч зареєстрованих виборців Каліфорнії, яких відомство вважало ймовірними негромадянами. Апеляційний суд також відмовив відомству в екстреному рішенні на час оскарження.

Водночас в іншій справі колегія Апеляційного суду дев’ятого округу США дозволила уряду погрожувати виборчим посадовцям штатів і місцевої влади кримінальним переслідуванням за невиконання вимог щодо ймовірних негромадян. Це рішення не є обов’язковим для Чуткан. Окремо федеральний суд у Сан-Франциско наказав Міністерству юстиції припинити такі погрози.

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