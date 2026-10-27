Суддя в Іспанії дала 15 днів на розсекречення звітів про Сеуту — Anadolu Agency

Суддя Національного суду Іспанії Марія Тардон дала уряду 15 днів на розсекречення розвідувальних звітів про масове нерегулярне прибуття людей до іспанського анклаву Сеута 30–31 липня. Формальний запит суддя надіслала Раді міністрів, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на іспанське агентство EFE.

Рада міністрів має розсекретити документи у визначений судом строк.

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Матеріали розвідки

Судовий запит охоплює всі записки та звіти, які Національний розвідувальний центр Іспанії (CNI) підготував і передав органам влади від 30 липня 2026 року. Йдеться про матеріали, пов’язані з розслідуванням подій 30 і 31 липня 2026 року.

Дії марокканської влади

Також запит стосується розвідувальної інформації про дії марокканської влади станом на тепер. За оцінками центрального уряду Іспанії, 30–31 липня близько 72 тисяч людей нерегулярно перетнули з Марокко до Сеути.

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