Суддя в Маямі видав ордер на арешт Рауля Кастро — Anadolu Agency

Суддя в Маямі, США, видав ордер на арешт 95-річного колишнього президента Куби Рауля Кастро у справі про збиття двох цивільних літаків у 1996 році. Тоді загинули четверо людей, серед яких було троє громадян США, повідомляє Anadolu Agency.

Підозра у змові

За даними судових документів, ордер підписали в п’ятницю після розслідування Департаменту правоохоронних органів Флориди. В ордері йдеться про підозру Кастро у змові з агентами кубинської розвідки з метою скоєння вбивства першого ступеня.

В афідевіті зазначено, що Флорида має юрисдикцію у справі, оскільки двоє ймовірних кубинських шпигунів, за версією слідства, проникли до організації Brothers to the Rescue в Маямі та Кі-Весті й передавали кубинській владі інформацію про польоти перед інцидентом.

Як стверджується в документі, мережа наказала своїм інформаторам не літати з групою в період з 24 до 27 лютого 1996 року. Один із них 23 лютого залишив Флориду та повернувся на Кубу — за день до збиття літаків.

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Збиття літаків

24 лютого 1996 року кубинські винищувачі збили два невеликі літаки, які експлуатувала Brothers to the Rescue. Це некомерційна організація кубинських емігрантів із Флориди, відома опозицією до уряду Куби. Усі четверо людей на борту загинули.

Куба заявляла, що літаки перебували в її повітряному просторі, та називала свої дії самообороною. США стверджували, що повітряні судна були над міжнародними водами. Цю позицію згодом підтримала Міжнародна організація цивільної авіації, яка дійшла висновку, що інцидент стався за межами повітряного простору Куби.

Це другий ордер на арешт Кастро у цій справі. У березні генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмаєр оголосив про кримінальне розслідування на рівні штату. У травні Міністерство юстиції США також висунуло Кастро обвинувачення у вбивстві та змові з метою вбивства. На час інциденту Кастро очолював збройні сили Куби.

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