У Лівані на контрольно-пропускному пункті в Дахр-ель-Байдарі затримали двох чоловіків, у чиєму автомобілі, за даними анонімного судового джерела, виявили 500 кілограмів вибухових речовин. Про це з посиланням на джерело, яке спілкувалося з AFP, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Затримання на шляху до Бейрута

За словами джерела, чоловіків зупинили в четвер після обіду на пункті контролю в східній частині країни, неподалік дороги, що сполучає Ліван із Сирією. Автомобіль прямував до Бейрута.

Під час обшуку, за інформацією джерела, силовики вилучили 250 кілограмів вибухівки типу TNT і ще 250 кілограмів C4. Місце призначення цих речовин залишається невідомим.

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Судове джерело також повідомило, що за попередніми даними слідства один із затриманих є сином посадовця «Хезболли», а інший нібито є членом цього угруповання.

Реакція Міністерства юстиції

Ліванська влада офіційно не підтвердила інформацію, надану судовим джерелом. Водночас міністр юстиції Адель Нассар заявив у X, що розслідування щодо вилученої вибухівки та пов’язаних із нею обставин триватиме до кінця.

Нассар також наголосив на продовженні роботи з роззброєння незаконних угруповань, боротьби з тероризмом і переслідування порушників закону. За даними видання, у 2025 році Ліван схвалив план роззброєння «Хезболли».

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