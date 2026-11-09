Сусіди підозрюваного у стрілянині в Кракові розповіли про його родину та арсенал зброї

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Мешканці будинку в Островці-Свентокшиському, де жив 24-річний Міхал Оксінський, розповіли, що його родина не привертала уваги конфліктами чи дивною поведінкою.

Водночас сусідів давно дивувала велика кількість зброї в оселі.

За словами однієї з мешканок, родина мала величезний сейф розміром приблизно з холодильник. Його, як розповідали сусіди, привезли ще минулого року.

Також люди неодноразово бачили батька Міхала у військовому одязі зі зброєю. Самого хлопця описують як замкнутого одинака, який постійно ходив у капюшоні, дивно вдягався та не мав помітного кола спілкування.

Батьків підозрюваного сусіди згадують як спокійних і доброзичливих людей. Вони не пригадують сварок чи криків у родині.

Після трагедії мешканці також згадали, що в день убивства Міхал кілька разів спускався до автомобіля та виносив із квартири певні речі. Сусіди припускають, що це могла бути зброя.

Джерело: Fakt.pl

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убив шістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площі загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, поранення отримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Прокуратура Кракова в Польщі планує в неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру.

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