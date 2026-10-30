Сутички з поліцією сталися в трьох містах Італії — ANSA English

У Римі, Турині та Віченці в Італії сталися сутички між учасниками протестів і поліцією під час загальнонаціонального страйку, оголошеного низовою профспілкою USB. За даними ANSA English, учасники акцій протестували через кризу вартості життя, війну, переозброєння та політику уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні.

Сутички біля Колізею

У Римі частина протестувальників відокремилася від основної колони й попрямувала до Колізею. Біля давньоримського амфітеатру чергували значні сили поліції: минулими вихідними деяким учасникам іншої демонстрації вдалося потрапити всередину споруди під час протесту, який переріс у насильство.

Під час сутичок протестувальники кидали в правоохоронців предмети, перекидали сміттєві контейнери для барикад і підпалювали їх, а також електросамокати.

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Водомети в Турині та поранені у Віченці

На площі Кастелло в Турині поліція застосувала водомет і відтіснила протестувальників після того, як група студентів та лівих активістів спробувала дістатися до поліцейського кордону, що охороняв префектуру.

У Віченці під час зіткнень травмувалися четверо поліцейських і троє протестувальників зазнали легких поранень. За інформацією агентства, учасники, пов’язані з місцевими «соціальними центрами» — антикапіталістичними активістськими об’єднаннями, — намагалися зайняти західну об’їзну дорогу міста на розв’язці, яку охороняла поліція.

Після застосування водомета демонстранти кидали димові шашки та запускали феєрверки в бік правоохоронців. Частина феєрверків влучила в поліцейських на передній лінії, після чого поліція застосувала сльозогінний газ, від якого постраждали кілька учасників протесту.

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