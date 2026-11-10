Свято 10 листопада 2026 — День першого проголошення незалежності Панами

10 листопада в Панамі відзначають День першого проголошення незалежності від Іспанії. Ця дата пов’язана з подіями 1821 року, коли мешканці міста Ла-Вілья-де-Лос-Сантос виступили проти іспанської колоніальної влади й заявили про прагнення до свободи. Їхній виступ став одним із перших важливих кроків на шляху до остаточного проголошення незалежності Панами 28 листопада того ж року.

Свято 10 листопада відоме в Панамі як Перший крик незалежності Ла-Вілья-де-Лос-Сантос. Його історія почалася на початку XIX століття, коли іспанські колонії в Латинській Америці одна за одною почали боротися за самостійність. На той час Панамський перешийок перебував під владою Іспанії та входив до складу її колоніальних володінь у регіоні. Однак ідеї незалежності вже поширювалися серед місцевого населення. Люди дедалі частіше виступали проти колоніального управління та прагнули самостійно вирішувати долю своєї землі.

Важливу роль у цих подіях відіграло місто Ла-Вілья-де-Лос-Сантос, розташоване в однойменній провінції на півдні країни. Саме там 10 листопада 1821 року місцеві жителі виступили проти іспанської влади. Рух очолив Сегундо Вільярреаль — один із впливових представників місцевої громади. До нього долучилися інші мешканці, які підтримували ідею розриву з іспанською короною.

За історичними переказами, учасники повстання захопили місцеву військову казарму, після чого в місті оголосили про свободу від іспанського колоніального правління. Подія отримала назву «Перший крик незалежності» й стала сигналом для інших населених пунктів. До руху приєднувалися громади Натá, Пенономе, Оку та Паріти. Так прагнення до незалежності поступово переросло в ширший рух на Панамському перешийку.

Однією з найвідоміших постатей цієї історії стала Руфіна Альфаро. За популярною версією, вона допомогла повстанцям, передаючи їм інформацію про іспанський гарнізон. У переказах її також називають людиною, яка вигукнула «Свобода!» після початку повстання. Згодом Руфіна Альфаро стала символом патріотизму та боротьби за незалежність Панами. Водночас історики не мають одностайної думки щодо всіх подробиць її участі в подіях. Частина історії про неї збереглася саме в місцевих переказах, тому її роль варто розглядати з урахуванням цієї обставини.

Події 10 листопада не означали, що вся Панама вже остаточно вийшла з-під влади Іспанії. Це був початок ширшого процесу, який тривав ще кілька тижнів. Важливим наступним кроком стало проголошення незалежності в місті Панама 28 листопада 1821 року. Тоді міська рада скликала відкрите засідання, на якому за участю цивільних, військових і церковних представників офіційно оголосили про розрив зв’язків з іспанською короною. Саме 28 листопада вважають датою остаточного проголошення незалежності Панами від Іспанії.

Після цього перед новою державою постало питання, як забезпечити власну безпеку та зберегти самостійність. Панамський перешийок мав обмежені військові ресурси й побоювався можливого повернення іспанських військ. Тому місцеві лідери розглядали варіанти об’єднання з іншими державами регіону. Зрештою Панама добровільно приєдналася до Республіки Колумбія, яку очолював Сімон Болівар. Таким чином, проголошення незалежності від Іспанії у 1821 році стало окремим етапом історії країни, а не появою сучасної незалежної Панамської Республіки. Від Колумбії Панама відокремилася пізніше — 3 листопада 1903 року.

Як у Панамі відзначають 10 листопада

Сьогодні Перший крик незалежності — одне з важливих національних свят Панами. Центральні урочистості традиційно проходять у Ла-Вілья-де-Лос-Сантос, адже саме це місто пов’язане з подіями 1821 року. До святкувань долучаються державні посадовці, представники місцевої влади, школярі, студенти та жителі різних регіонів країни. Для панамців це не лише нагода згадати історичну подію, а й можливість вшанувати людей, які зробили перші кроки до звільнення від колоніального правління.

День зазвичай починається з офіційних церемоній. Піднімають державний прапор, покладають квіти до пам’ятників і проводять урочисті заходи за участю представників влади. У Ла-Вілья-де-Лос-Сантос церемонії відбуваються біля пам’ятних місць, пов’язаних із Руфіною Альфаро та учасниками руху за незалежність. Також можуть проходити релігійні служби, урочисті засідання місцевої ради й виступи офіційних осіб.

Окрема частина святкування — традиційні паради. Вулицями міст проходять учні шкіл, представники державних установ, музичні колективи та громадські організації. Учасники несуть прапори, а духові оркестри виконують національну музику. У святкових заходах можна побачити й традиційні панамські костюми. Жінки вдягають яскраві національні сукні — польєри, а чоловіки часто обирають традиційні сорочки й капелюхи, відомі як монтуно.

Особливу атмосферу створюють народні музичні виступи. Під час святкувань звучить традиційна панамська музика, зокрема тамборіто — жанр, у якому поєднуються спів, барабани й танець. У деяких святкових ходах беруть участь прикрашені вози, запряжені волами або кіньми. Такі процесії нагадують про сільське життя країни та допомагають зберігати місцеві звичаї. Тому свято поєднує не лише історичну пам’ять, а й демонстрацію культурної спадщини Панами.

Цікаві факти про свято

Одне з місць, яке безпосередньо пов’язане з подіями 10 листопада, — колишня будівля міської ради в Ла-Вілья-де-Лос-Сантос. Сьогодні там працює Музей національності, відомий також як Будинок кабільдо. Його відкрили у 1974 році. У музеї зберігають документи та предмети, пов’язані з історією Панами, зокрема з боротьбою за незалежність. Експозиція також знайомить відвідувачів із доколумбовим минулим, колоніальним мистецтвом і традиційною кухнею країни.

Ще одна цікава деталь — листопад у Панамі загалом насичений датами, пов’язаними з національною історією. Уже 3 листопада країна відзначає відокремлення від Колумбії, 4 листопада — День прапора, а 10 листопада згадує перший виступ проти іспанської влади. Наприкінці місяця, 28 листопада, відзначають власне проголошення незалежності від Іспанії. Через це листопад часто називають місяцем батьківщини: у цей період по всій країні проходять урочистості, паради та культурні заходи.

10 листопада має для Панами особливе значення, адже нагадує про початок руху, який згодом змінив історію країни. Ця дата вшановує не остаточне проголошення незалежності, а перший гучний виступ проти іспанського колоніального панування. Саме тому Ла-Вілья-де-Лос-Сантос і досі залишається одним із головних символів панамської боротьби за свободу.

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