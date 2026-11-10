10 листопада 2026 — День пам’яті Ататюрка в Туреччині: о 09:05 вся країна завмирає

Щороку 10 листопада в Туреччині відзначають День пам’яті Мустафи Кемаля Ататюрка — засновника Турецької Республіки та її першого президента. Саме цього дня 1938 року він помер у Стамбулі о 09:05, і відтоді в цей час країна зупиняється на дві хвилини мовчання. Пам’ятні заходи проходять по всій Туреччині, а вшанування Ататюрка триває протягом спеціального тематичного тижня.

День пам’яті Ататюрка пов’язаний із датою його смерті. 10 листопада 1938 року Мустафа Кемаль Ататюрк помер у палаці Долмабахче в Стамбулі. Йому було 57 років. Причиною смерті стала хвороба, через яку його здоров’я поступово погіршувалося. Новина про смерть президента стала великою подією для країни, адже він був не лише главою держави, а й одним із головних діячів, які визначили напрям її розвитку після розпаду Османської імперії.

Перші масштабні заходи пам’яті провели вже 10 листопада 1939 року — через рік після смерті Ататюрка. Відтоді ця дата стала щорічним днем його вшанування. Спочатку церемонії мали переважно траурний характер. У містах збиралися представники влади, військові, громадські діячі та звичайні мешканці. Вони слухали промови про життя Ататюрка, його роль у становленні Туреччини, а потім покладали квіти до пам’ятників і бюстів. Згодом традиція розширилася: до офіційних церемоній додали освітні та культурні заходи, присвячені його життю й діяльності.

Сьогодні 10 листопада — не день святкування, а дата національної пам’яті. Турки згадують Ататюрка, його внесок у створення республіки та зміни, які відбулися в країні за його керівництва. Офіційні заходи організовують не лише в містах Туреччини, а й у турецьких дипломатичних представництвах за кордоном. У країні також проводять спеціальний Тиждень пам’яті Ататюрка, який охоплює період після 10 листопада.

Хто такий Мустафа Кемаль Ататюрк

Мустафа Кемаль народився 1881 року в Салоніках, які на той час входили до складу Османської імперії. Він здобув військову освіту та зробив кар’єру в османській армії. Під час Першої світової війни Ататюрк став відомим завдяки командуванню військами в битві при Галліполі. Після поразки Османської імперії та її фактичного розпаду він очолив національний рух, який виступив проти поділу турецьких земель і іноземної окупації. Ця боротьба завершилася створенням Турецької Республіки у 1923 році.

29 жовтня 1923 року Туреччину офіційно проголосили республікою, а Мустафа Кемаль став її першим президентом. Він очолював державу до самої смерті. Саме за його керівництва країна пройшла масштабні політичні, правові, освітні та культурні перетворення. Серед них — скасування султанату й халіфату, перехід на латинську абетку замість арабського письма для турецької мови, запровадження нового цивільного законодавства та реформи освіти. Ататюрк також виступав за розширення участі жінок у суспільному й політичному житті. Ці зміни суттєво вплинули на те, якою Туреччина стала у XX столітті.

Прізвище Ататюрк, яке перекладають як «батько турків», Мустафа Кемаль отримав у 1934 році. Його запровадили після ухвалення закону про прізвища, коли громадяни країни мали обрати собі постійні родові імена. Турецький парламент надав це прізвище саме Мустафі Кемалю, підкресливши його роль у створенні сучасної республіки. Відтоді ім’я Ататюрк стало невіддільним від історії Туреччини. Його пам’ятники, портрети та цитати можна побачити в державних установах, школах, університетах і громадських місцях.

Що відбувається в Туреччині о 09:05

Найвідоміша традиція 10 листопада — загальнонаціональна хвилина мовчання, яка насправді триває дві хвилини. Вона починається рівно о 09:05 за місцевим часом — саме тоді 10 листопада 1938 року помер Ататюрк. У цей момент у містах лунають сирени, а люди зупиняють повсякденні справи, щоб вшанувати його пам’ять. На дорогах можуть зупинятися автомобілі, пішоходи завмирають на вулицях, а працівники установ і підприємств виходять на спільну церемонію або долучаються до неї на місці.

Ця традиція помітна навіть у великих містах із жвавим рухом. Наприклад, у Стамбулі до сирен можуть приєднуватися гудки поромів на Босфорі. Водії зупиняють транспорт, а пасажири й перехожі стоять мовчки. Так країна на короткий час об’єднується в спільному вшануванні. Після завершення двох хвилин зазвичай продовжують роботу транспорту, установ і підприємств.

Ще одна традиція — приспускати державні прапори. 10 листопада турецькі прапори опускають на знак жалоби біля державних установ, навчальних закладів та інших громадських місць. Пам’ятні церемонії проводять у школах, університетах, військових частинах, адміністраціях і на підприємствах. Учасники покладають вінки до пам’ятників Ататюрку, слухають виступи та згадують ключові події його життя. У навчальних закладах учням розповідають про історію створення республіки й реформи, які відбувалися в країні.

Аніткабір — місце головної церемонії пам’яті

Центральні державні заходи 10 листопада проходять в Анкарі, у мавзолеї Аніткабір. Саме там похований Мустафа Кемаль Ататюрк. До комплексу приїжджають президент Туреччини, представники уряду, військове керівництво, дипломати та інші офіційні особи. Вони покладають вінки до усипальниці, після чого проводять церемонію вшанування. До мавзолею також приходять тисячі звичайних громадян, які хочуть віддати шану засновнику республіки. У цей день територія Аніткабіру стає одним із головних місць пам’ятних заходів у країні.

Історія поховання Ататюрка теж має кілька важливих етапів. Після смерті його тіло тимчасово розмістили в Етнографічному музеї Анкари. Там воно перебувало до завершення будівництва Аніткабіру. 10 листопада 1953 року, через 15 років після смерті, останки Ататюрка урочисто перенесли до мавзолею. Відтоді саме Аніткабір став постійним місцем його поховання та одним із найвідоміших меморіальних комплексів Туреччини.

Аніткабір — це не лише місце поховання, а й великий архітектурний комплекс. Він розташований на пагорбі в Анкарі та складається з кількох частин, серед яких Дорога левів, площа для церемоній і мавзолей. На території також працює музей, де представлені особисті речі Ататюрка, документи, фотографії, військові матеріали та експозиції, присвячені історії національно-визвольної боротьби. Відвідувачі можуть дізнатися більше про його військову кар’єру, політичну діяльність і становлення Турецької Республіки. У звичайні дні Аніткабір відкритий для туристів, а 10 листопада сюди традиційно приходить особливо багато людей.

Як проходить Тиждень пам’яті Ататюрка

Вшанування не обмежується одним днем. У Туреччині 10 листопада також розпочинає Тиждень пам’яті Ататюрка, під час якого в різних регіонах проводять тематичні заходи. Школи й університети організовують лекції, виставки, конкурси, концерти та зустрічі, присвячені історії країни. Учні готують доповіді про життя Ататюрка, читають його промови та знайомляться з подіями, які передували створенню республіки. У музеях і культурних центрах відкривають тематичні експозиції, а на телебаченні показують документальні фільми й програми про його діяльність.

Окрему увагу приділяють словам і працям Ататюрка. У навчальних закладах можуть читати уривки з його промов, обговорювати його погляди на освіту, науку, розвиток держави та роль молодого покоління. Такі заходи покликані не лише нагадати про дату смерті першого президента, а й пояснити його місце в історії Туреччини. Участь у них беруть як державні установи, так і громадські організації. Частина подій має офіційний характер, інші проводять місцеві спільноти та навчальні заклади.

Для багатьох турків 10 листопада — особистий день пам’яті. Люди приходять до пам’ятників Ататюрку, приносять квіти, діляться сімейними історіями та публікують слова вдячності в соціальних мережах. У медіа цього дня згадують його біографію, важливі рішення та історичні події, пов’язані зі створенням республіки. Попри те, що Ататюрк помер майже 90 років тому, його постать і досі посідає помітне місце в суспільному житті країни. Саме тому 10 листопада для Туреччини залишається не просто річницею смерті колишнього президента, а днем, коли громадяни згадують людину, з якою пов’язують народження сучасної турецької держави.

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