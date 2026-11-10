Свято 10 листопада: Від перемир’я національного свята історія Дня перемоги в Азербайджані

10 листопада 2020 року набрала чинності домовленість про припинення бойових дій між Азербайджаном і Вірменією після 44-денної війни навколо Нагірного Карабаху. Спочатку саме цю дату в Азербайджані планували зробити Днем перемоги, однак згодом її перенесли на 8 листопада — на честь взяття міста Шуша. Тому 10 листопада залишається важливою датою в історії конфлікту, хоча офіційне державне свято нині відзначають двома днями раніше.

10 листопада 2020 року стало важливою датою для Азербайджану, оскільки саме тоді набрала чинності тристороння домовленість про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Документ підписали президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Росії Володимир Путін. Угода передбачала зупинку вогню, розміщення російських миротворців у регіоні та передачу Азербайджану кількох районів навколо Нагірного Карабаху. Для Баку це стало завершенням 44-денної військової кампанії, під час якої азербайджанські сили повернули контроль над низкою територій. Саме тому спочатку влада країни обрала 10 листопада для відзначення Дня перемоги.

Однак згодом дату державного свята змінили. 2 грудня 2020 року президент Азербайджану підписав указ, за яким День перемоги мали щороку відзначати 10 листопада. Уже наступного дня, 3 грудня, з’явилося нове рішення: святкову дату перенесли на 8 листопада. Причиною стало те, що 10 листопада в Туреччині вшановують пам’ять Мустафи Кемаля Ататюрка — засновника Турецької Республіки. Азербайджан і Туреччина мають тісні політичні та культурні зв’язки, тому влада вирішила не збігати в датах із днем пам’яті Ататюрка. Натомість для Дня перемоги обрали день, коли азербайджанський президент оголосив про взяття Шуші.

Отже, нині 10 листопада не є офіційною датою Дня перемоги в Азербайджані. Державне свято відзначають 8 листопада, а 10 листопада згадують насамперед у зв’язку з набранням чинності домовленістю про припинення вогню. У 2026 році ця дата припадає на вівторок. Водночас цього року 10 листопада буде додатковим неробочим днем в Азербайджані: День перемоги 8 листопада припадає на неділю, тому вихідний переносять на наступний робочий день. Це не означає, що державне свято знову перенесли з 8 на 10 листопада.

Що передувало завершенню 44-денної війни

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху має тривалу історію. Наприкінці 1980-х років протистояння між Азербайджаном і Вірменією загострилося, а після розпаду Радянського Союзу переросло у повномасштабну війну. Бойові дії першої карабаської війни тривали на початку 1990-х років і завершилися припиненням вогню у 1994 році. Після цього значна частина Нагірного Карабаху та прилеглих районів опинилася під контролем вірменських сил. Сотні тисяч людей залишили свої домівки, а питання статусу регіону та повернення переміщених мешканців залишалося невирішеним протягом наступних десятиліть.

Міжнародні посередники неодноразово намагалися допомогти сторонам досягти мирної угоди. Переговори тривали за участю Мінської групи ОБСЄ, до якої входили представники кількох держав. Проте домовитися про остаточне врегулювання конфлікту не вдалося. Час від часу на лінії зіткнення відбувалися збройні інциденти, а у квітні 2016 року сторони пережили кількаденне загострення, відоме як Чотириденна війна. Восени 2020 року бойові дії знову переросли у масштабне протистояння.

27 вересня 2020 року на лінії зіткнення почалися інтенсивні бої. Азербайджан оголосив про контрнаступальну операцію, а Вірменія та сили невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки також брали участь у бойових діях. Протягом наступних тижнів сторони застосовували артилерію, ракетні системи, бронетехніку та безпілотники. Повідомляли про загиблих і поранених серед військових та цивільних, а також про руйнування населених пунктів. Конфлікт викликав занепокоєння міжнародної спільноти через загрозу для мирного населення та можливість подальшого розширення бойових дій у регіоні.

Які території перейшли під контроль Азербайджану

Під час 44-денної війни азербайджанські війська встановили контроль над кількома містами та районами, які раніше перебували під контролем вірменських сил. Серед них були Джебраїл, Фізулі, Зангелан і Губадли. Однією з найважливіших подій стало взяття Шуші 8 листопада 2020 року. Місто має особливе значення для Азербайджану через його історію, архітектуру та культурну спадщину. Саме ця подія згодом стала підставою для вибору нової дати Дня перемоги.

Після підписання домовленості про припинення вогню Азербайджану також передали контроль над кількома районами відповідно до її умов. Агдамський район перейшов під контроль країни 20 листопада, Кельбаджарський — 25 листопада, а Лачинський — 1 грудня 2020 року. Ці території мали важливе значення для обох сторін конфлікту, зокрема через розташування населених пунктів і транспортних шляхів. Для людей, які залишили домівки під час першої карабаської війни, зміни створили можливість повернутися до рідних місць. Водночас для цього потрібно було розв’язати складні питання безпеки, розмінування та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Що передбачала домовленість від 10 листопада

Тристороння заява, яка набула чинності 10 листопада 2020 року, складалася з кількох основних положень. Передусім сторони мали повністю припинити вогонь і зупинити бойові дії на займаних позиціях. У регіоні розмістили російський миротворчий контингент, який мав контролювати дотримання домовленостей. Документ також передбачав передачу Азербайджану Агдамського, Кельбаджарського та Лачинського районів у визначені строки. Окремо сторони домовилися про повернення біженців і переміщених осіб до регіону за сприяння Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Угода також передбачала розблокування транспортних комунікацій у регіоні. Зокрема, сторони мали забезпечити транспортне сполучення між західними районами Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою через територію Вірменії. Контроль за транспортним сполученням мали здійснювати відповідні структури за участю російської сторони. Ці положення стали частиною подальших переговорів про транспортні маршрути та економічні зв’язки на Південному Кавказі. Водночас реалізація домовленостей супроводжувалася суперечками між сторонами щодо їхнього тлумачення та виконання.

Чому Шуша має таке значення для Азербайджану

Шуша — місто в Карабаху, яке вважають одним із важливих культурних центрів Азербайджану. Воно розташоване в гірській місцевості та відоме історичними будівлями, мечетями, фортецею й архітектурними пам’ятками. Місто також пов’язане з життям багатьох азербайджанських поетів, музикантів і композиторів. Зокрема, Шушу вважають одним із центрів розвитку мугаму — традиційного азербайджанського музичного жанру. Через це її повернення мало для країни не лише військове, а й символічне значення.

Під час першої карабаської війни на початку 1990-х років Шуша перейшла під контроль вірменських сил. Тому події листопада 2020 року стали важливими для азербайджанського суспільства. 8 листопада президент Ільхам Алієв звернувся до громадян і оголосив про перехід міста під контроль азербайджанських сил. Саме цей виступ став однією з головних подій останнього етапу війни. Згодом дату оголошення про взяття Шуші закріпили як День перемоги.

Як в Азербайджані відзначають День перемоги

Офіційне святкування відбувається 8 листопада. У Баку та інших містах проводять церемонії, присвячені подіям 2020 року, організовують виставки, концерти й тематичні зустрічі. Представники влади та військового керівництва беруть участь у пам’ятних заходах, а громадяни відвідують меморіали й місця поховання загиблих. У школах та університетах проводять уроки пам’яті, під час яких розповідають про перебіг війни та історію Карабаху. У медіа виходять документальні програми, інтерв’ю з військовими й матеріали про відновлення територій.

Окрему увагу приділяють родинам загиблих військовослужбовців і ветеранам. Під час пам’ятних заходів згадують людей, які загинули під час бойових дій, а також цивільних, що стали жертвами обстрілів. До меморіалів приносять квіти, проводять хвилини мовчання та організовують зустрічі з родинами військових. Для багатьох громадян це не лише державна дата, а й особистий день пам’яті про близьких. Тому урочисті події поєднуються з вшануванням загиблих.

У 2026 році День перемоги припадає на неділю, 8 листопада, а наступного дня в Азербайджані відзначають День державного прапора. Через збіг свята з вихідним 10 листопада визначили додатковим днем відпочинку для працівників. Саме це могло стати причиною появи 10 листопада в календарях як дати, пов’язаної з відзначенням перемоги. Однак офіційна назва та дата державного свята залишаються незмінними: День перемоги в Азербайджані відзначають 8 листопада.

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