10 листопада 2026 — День морської піхоти США: історія від таверни до світових операцій

Щороку 10 листопада у США відзначають День народження Корпусу морської піхоти — одного з найвідоміших підрозділів американських збройних сил. Його історія почалася у 1775 році, ще до проголошення незалежності Сполучених Штатів. У 2026 році корпус відзначатиме 251-шу річницю створення, а головними традиціями цього дня залишаються урочисті церемонії, святкові бали та особливий ритуал розрізання торта.

Датою заснування Корпусу морської піхоти США вважають 10 листопада 1775 року. Тоді Другий Континентальний конгрес, який зібрався у Філадельфії під час війни за незалежність американських колоній, ухвалив рішення створити два батальйони морських піхотинців. Вони мали служити разом із військово-морськими силами колоній і бути готовими до операцій як на суші, так і на морі. Так з’явилися Континентальні морські піхотинці — попередники сучасного корпусу. Саме дату ухвалення цієї резолюції американські військові й досі вважають днем народження своєї служби.

Рішення про створення морської піхоти ухвалили в період, коли американські колонії боролися за незалежність від Великої Британії. Військовим потрібні були підрозділи, які могли б діяти на кораблях, висаджуватися на узбережжі, охороняти судна та брати участь у бойових операціях. Тому до нових батальйонів мали набирати людей, які добре знали морську справу або могли бути корисними під час служби на флоті. Першим командиром Континентальних морських піхотинців став Семюел Ніколас. Він організував набір особового складу та формування перших підрозділів. Відтоді історія морської піхоти тісно пов’язана з розвитком американського флоту та військовою історією країни.

У 2026 році Корпус морської піхоти США відзначатиме 251-шу річницю. Саме 10 листопада відбудуться традиційні урочистості, хоча окремі військові частини можуть проводити святкові заходи в інші дні, залежно від розкладу служби. Це не загальнодержавний вихідний день для всіх американців. Насамперед це професійне свято військовослужбовців морської піхоти, ветеранів, їхніх родин та людей, пов’язаних із корпусом.

Чому святкування пов’язане з таверною у Філадельфії

З історією створення морської піхоти пов’язують одну з найвідоміших таверн Філадельфії — Tun Tavern. Саме там, за поширеною історичною версією, набирали перших морських піхотинців. Заклад був популярним місцем зустрічей моряків і військових, а його розташування у портовому місті робило його зручним для набору людей на службу. Через це Tun Tavern часто називають місцем народження Корпусу морської піхоти США. Її назва стала частиною військової традиції, а зображення таверни використовують у тематичних матеріалах і під час святкувань.

Водночас важливо розрізняти історичний факт і символічну традицію. Документально підтверджено, що 10 листопада 1775 року Континентальний конгрес ухвалив рішення створити два батальйони морської піхоти. А от твердження про те, що саме в Tun Tavern відбулося офіційне формування корпусу, не має такого самого документального підтвердження. Проте зв’язок закладу з набором перших морських піхотинців настільки міцно закріпився в історії служби, що таверну й досі вважають її символічною батьківщиною. Навіть перший відомий святковий торт, який використали під час офіційної церемонії у 1937 році, був оформлений у вигляді цієї будівлі.

Як з’явилося саме свято

Попри те, що морська піхота веде свою історію з 1775 року, офіційна традиція щорічного святкування 10 листопада сформувалася значно пізніше. Після завершення війни за незалежність американські морські піхотинці фактично припинили існування. Після Паризького мирного договору 1783 року корпус розформували. Однак у 1798 році Конгрес США ухвалив рішення створити його знову. Тривалий час днем народження морської піхоти вважали 11 липня — дату відновлення корпусу. Саме цього дня протягом певного періоду проводили пам’ятні заходи.

Ситуація змінилася у 1921 році. Тоді майор Едвін Макклеллан, який працював у історичному відділі штабу морської піхоти, запропонував повернутися до дати першого створення корпусу — 10 листопада 1775 року. Ідею підтримав тодішній комендант морської піхоти генерал-майор Джон Арчер Лежен. 1 листопада 1921 року він видав наказ №47, який закріпив дату 10 листопада як день народження корпусу та визначив порядок вшанування його історії. Відтоді командування мало щороку зачитувати військовослужбовцям спеціальне послання про історію, завдання та традиції морської піхоти.

Перші святкування не були такими масштабними, як сьогодні. Військові частини організовували зустрічі, танці та невеликі урочистості. Поступово з’явилися святкові бали, на які запрошували представників військового командування, політиків і громадських діячів. Один із перших таких балів, за історичними даними корпусу, відбувся у Філадельфії приблизно у 1925 році. Згодом святкування стало невіддільною частиною військової культури морської піхоти. А у 1950-х роках церемонії отримали більш чіткий порядок, якого дотримуються й сьогодні.

Як морські піхотинці святкують свій день народження

Одна з головних традицій — урочистий Birthday Ball, або бал на честь дня народження корпусу. Це офіційний захід, який зазвичай поєднує військову церемонію та святкову вечерю. Морські піхотинці приходять у парадній формі, а серед гостей можуть бути представники командування, ветерани, члени родин військових і запрошені посадовці. Під час церемонії згадують історію корпусу, вшановують тих, хто служив раніше, та говорять про сучасних військовослужбовців. Після офіційної частини зазвичай проходять вечеря, спілкування, музична програма й танці. Такі бали організовують не лише у США, а й на військових базах за кордоном.

Важливе місце у програмі посідає читання послання генерала Джона Лежена. Саме він у 1921 році заклав основу сучасного святкування й написав звернення, у якому нагадав про історію та бойовий шлях морської піхоти. Цей текст щороку зачитують військовослужбовцям під час церемоній. До нього також додають звернення чинного коменданта корпусу. У посланнях згадують попередні покоління морських піхотинців, їхню службу та відповідальність тих, хто продовжує традицію. Для військових це спосіб відчути зв’язок із людьми, які служили задовго до них.

Ще одна відома традиція — розрізання святкового торта. Першу зафіксовану церемонію такого типу провели у 1937 році в казармах морської піхоти у Вашингтоні. Тоді комендант корпусу генерал Томас Голкомб очолив захід, а торт виготовили у формі Tun Tavern. Згодом церемонія стала обов’язковою частиною святкування. Сьогодні торт зазвичай розрізають спеціальною шаблею — традиційною зброєю, яку використовують у парадній формі морської піхоти.

Особливий зміст має порядок роздавання перших шматків торта. Спочатку шматок можуть вручити почесному гостю, а потім — найстаршому за віком або вислугою морському піхотинцю, який передає його наймолодшому присутньому військовослужбовцю. Цей жест символізує передачу досвіду, знань і традицій від старшого покоління до молодшого. Так нагадують, що кожен новий морський піхотинець стає частиною довгої історії корпусу. У церемонії можуть брати участь як військові з багаторічним досвідом, так і ті, хто лише нещодавно завершив підготовку.

Як святкують військові, які перебувають далеко від дому

День народження корпусу відзначають не лише у великих військових містечках і штабах. Морські піхотинці проводять церемонії на кораблях, закордонних базах і навіть у районах бойових операцій. Якщо організувати повноцінний бал неможливо, військові можуть зібратися на спільну вечерю, зачитати традиційне послання та розділити святковий торт. У польових умовах замість нього іноді використовують навіть солодощі з військового пайка. Головне для учасників — не масштаб заходу, а можливість згадати історію служби та відчути зв’язок із побратимами в різних куточках світу.

У деяких підрозділах до святкування додають спортивні заходи, спільні пробіжки та зустрічі з ветеранами. Такі події допомагають підтримувати командний дух і нагадують про фізичну підготовку, яка є важливою частиною служби. Військові також можуть проводити відкриті заходи для місцевих громад, розповідати про історію корпусу та показувати його техніку й спорядження. Водночас не всі святкування мають розважальний характер: у цей день згадують загиблих морських піхотинців і тих, хто продовжує службу далеко від своїх родин.

Цікаві факти про морську піхоту США

Корпус старший за незалежність США. Континентальних морських піхотинців створили 10 листопада 1775 року, а Декларацію незалежності Сполучених Штатів ухвалили лише 4 липня 1776-го. Тобто військова структура з’явилася ще до офіційного проголошення незалежної держави.

Морська піхота має власне гасло. Semper Fidelis — латинський вислів, який перекладають як «Завжди вірний». Його офіційно затвердили як девіз корпусу у 1883 році. Ці слова символізують відданість військовій службі, побратимам і країні.

У морських піхотинців є власний музичний символ. Їхній офіційний гімн — «The Marines’ Hymn». Він відомий завдяки рядкам про Тріполі та Монтесуму, які нагадують про військові кампанії морської піхоти. Мелодія стала однією з найбільш упізнаваних частин її традицій.

День народження святкують навіть у зоні бойових дій. Для морських піхотинців дата 10 листопада настільки важлива, що церемонії проводять і під час закордонних операцій. Навіть якщо немає можливості організувати бал, військові намагаються зібратися разом і дотриматися головних традицій.

Торт став частиною військового ритуалу. Його не просто подають до святкового столу: розрізання шаблею та передача шматка від старшого морського піхотинця молодшому мають символічне значення. Це нагадування про спадкоємність поколінь і спільну історію служби.

День народження Корпусу морської піхоти США — це не просто річниця створення військового підрозділу. Для його військовослужбовців це нагода згадати людей, які служили до них, вшанувати загиблих і передати традиції новому поколінню. Саме тому 10 листопада у морській піхоті поєднуються офіційні церемонії, святкові зустрічі та символічні ритуали, які зберігають уже понад століття.

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