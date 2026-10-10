Свято 10 жовтня 2026 — День бездомних: історія та чому це важливо для України

Щороку 10 жовтня у світі відзначають Всесвітній день бездомних — дату, яка нагадує про людей, що залишилися без власного житла або не мають безпечного місця для ночівлі. Його започаткували у 2010 році, щоб привернути увагу до проблеми бездомності та заохотити громади допомагати тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Цього дня говорять не лише про їжу й тимчасовий прихисток, а й про доступне житло, соціальну підтримку та причини, через які люди втрачають домівки.

Всесвітній день бездомних щороку припадає на 10 жовтня. У 2026 році він також відбудеться цієї дати — у суботу. Його мета — нагадати, що бездомність залишається серйозною соціальною проблемою в різних країнах, незалежно від рівня їхнього економічного розвитку. Цей день дає змогу громадським організаціям, волонтерам, місцевій владі та небайдужим людям привернути увагу до потреб тих, хто не має стабільного житла.

Йдеться не лише про людей, які ночують на вулиці чи на вокзалах. До проблеми бездомності також належать ситуації, коли людина змушена постійно переїжджати між тимчасовими помешканнями, живе в небезпечних умовах або не має гарантії, що їй буде де залишитися наступного дня. Часто такі обставини залишаються непомітними для оточення. Людина може тимчасово жити у знайомих або родичів, але не мати власного безпечного місця, куди вона може повернутися. Саме тому оцінити масштаби бездомності непросто: не всі, хто не має стабільного житла, потрапляють до офіційної статистики.

Як з'явився цей день

Ідея Всесвітнього дня бездомних виникла під час онлайн-обговорень між людьми з різних країн, які працювали з проблемою бездомності та допомагали тим, хто залишився без житла. Вони хотіли створити спільну дату, коли організації та місцеві громади могли б розповідати про ситуацію у своїх містах і разом шукати способи допомоги. Перший такий день провели 10 жовтня 2010 року.

Відтоді ініціатива поширилася на різні країни. За інформацією офіційного сайту Всесвітнього дня бездомних, його відзначають більш ніж у 100 країнах світу та на всіх континентах, крім Антарктиди. При цьому день не має єдиного організатора, який визначав би обов'язкову програму для всіх учасників. Громади можуть самостійно обирати, як привернути увагу до проблеми та яку допомогу надати людям у своєму регіоні. Такий підхід дає змогу враховувати місцеві потреби: в одному місті це може бути збір теплого одягу, в іншому — пошук тимчасового житла або обговорення змін у соціальній політиці.

Чому люди опиняються без житла

Бездомність має багато причин, і далеко не завжди вона пов'язана з рішеннями самої людини. Хтось втрачає помешкання через бідність, борги, втрату роботи або різке зростання витрат на оренду. Інші змушені залишити дім через домашнє насильство, конфлікти в родині, проблеми зі здоров'ям або відсутність близьких, які могли б підтримати у складний момент. До цього додаються війни, вимушене переміщення, стихійні лиха та руйнування житла.

Іноді проблема починається з однієї кризи, а згодом ускладнюється. Наприклад, людина втрачає роботу, більше не може оплачувати оренду, переїжджає до знайомих, а потім залишається без місця для проживання. Без стабільної адреси їй може бути складніше шукати роботу, зберігати документи, отримувати медичну допомогу або оформлювати соціальні виплати. Відсутність житла також створює постійний стрес і може погіршувати фізичне та психічне здоров'я. Тому допомога не завжди може обмежуватися їжею чи місцем для ночівлі: часто людині потрібна комплексна підтримка, щоб повернутися до стабільного життя.

Чому бездомність не завжди помітна

Коли говорять про бездомних людей, багато хто уявляє людину, яка спить на лавці, у підземному переході або біля вокзалу. Проте така картина не охоплює всіх, хто не має стабільного житла. Деякі люди тимчасово ночують у знайомих, переїжджають із місця на місце або залишаються в приміщеннях, які не пристосовані для постійного проживання. Зовні може здаватися, що вони мають дах над головою, але насправді не мають упевненості у завтрашньому дні.

Особливо складно буває людям, які втратили житло через насильство або сімейні конфлікти. Вони не завжди готові розповідати про свою ситуацію й можуть уникати звернення по допомогу через страх, сором або недовіру. Бездомність також може супроводжуватися втратою документів, розривом соціальних зв'язків і труднощами з пошуком роботи. Через це людина ризикує надовго опинитися в ситуації, з якої важко вибратися самостійно. Усвідомлення того, що бездомність має різні форми, допомагає краще зрозуміти проблему та не зводити її лише до того, що можна побачити на вулиці.

Як відзначають Всесвітній день бездомних

У цього дня немає єдиного сценарію чи обов'язкових традицій. Громадські організації, благодійні фонди, волонтери та місцева влада самостійно вирішують, які заходи будуть корисними для їхньої громади. Часто проводять збори одягу, взуття, ковдр, засобів гігієни та продуктів тривалого зберігання. Деякі організації організовують гарячі обіди, медичні консультації, інформаційні зустрічі або ярмарки соціальних послуг, де люди можуть дізнатися, куди звернутися по допомогу.

Ще один важливий напрям — привернення уваги до причин бездомності та способів її подолання. У різних країнах проводять публічні дискусії, конференції, навчальні заходи й благодійні кампанії. Представники організацій розповідають про потреби людей без житла, а також про те, яких послуг бракує в конкретному місті. Іноді організовують акції пам'яті людей, які померли, не маючи постійного дому, або зустрічі, під час яких самі люди з досвідом бездомності можуть розповісти свої історії.

Окрема частина таких заходів — підтримка тих, хто щодня працює з людьми у складних обставинах. У цей день можуть дякувати соціальним працівникам, волонтерам і працівникам притулків, а також збирати кошти на подальшу роботу таких служб. Організатори можуть використовувати цю дату, щоб оголосити про нові програми допомоги, представити звіти або звернутися до місцевої влади з пропозиціями. Головна ідея полягає в тому, щоб увага до проблеми не обмежувалася одним днем, а переростала в конкретні дії протягом року.

Як можна допомогти людині без житла

Долучитися до Всесвітнього дня бездомних може кожен. Один зі способів — підтримати місцевий притулок, благодійну організацію або соціальну службу, які вже працюють із людьми без житла. Перед тим як приносити речі, варто уточнити, що саме потрібно: наприклад, чистий теплий одяг, нові шкарпетки, засоби гігієни, постільна білизна або продукти. Такий крок допомагає передати справді корисні речі, а не створювати додаткові труднощі для волонтерів.

Можна також долучитися до волонтерської роботи, допомогти з приготуванням і роздаванням їжі, зробити посильний грошовий внесок або поширити перевірену інформацію про доступні служби підтримки. Якщо людина потребує допомоги, важливо спілкуватися з нею спокійно та з повагою, не принижувати й не робити поспішних висновків про її життєві обставини. Не варто вважати, що всі люди без житла мають однаковий досвід або потребують одного й того самого. Найкраще, коли це можливо, запитати, яка саме допомога потрібна, і врахувати відповідь.

Якщо людина перебуває в небезпеці або потребує невідкладної медичної допомоги, слід звернутися до відповідних екстрених служб. В інших ситуаціях можна допомогти знайти контакти місцевих соціальних служб, нічліжок чи організацій, що надають підтримку. Водночас важливо пам'ятати, що разова допомога може полегшити складний день, але не завжди розв'язує проблему бездомності. Для довготривалих змін потрібні доступне житло, соціальні послуги, можливість працювати та підтримка людей, які намагаються відновити самостійне життя.

Чому цей день важливий для України

Для України тема житла особливо гостра через повномасштабну війну. Обстріли, руйнування будинків, окупація територій і вимушений виїзд із небезпечних районів позбавили багатьох людей можливості жити у власних оселях. Частина людей переїхала до родичів або знайомих, інші орендують житло чи мешкають у місцях тимчасового проживання. Не кожна людина, яка стала внутрішньо переміщеною, є бездомною, однак втрата дому та відсутність стабільного помешкання можуть створювати схожі труднощі й потребу в підтримці.

Після втрати житла людині доводиться вирішувати одразу кілька проблем: знайти безпечне місце для проживання, забезпечити себе та родину, відновити документи, знайти роботу або влаштувати дітей до школи. Для літніх людей, людей з інвалідністю, родин із дітьми та тих, хто не має заощаджень, цей шлях може бути особливо складним. Саме тому важливі не лише екстрені прихистки, а й довгострокові рішення — доступна оренда, соціальне житло, консультації та допомога з працевлаштуванням.

Всесвітній день бездомних — нагода згадати про людей, які потребують такої підтримки, і дізнатися, які організації працюють поруч. Він також нагадує, що житло — це не просто дах над головою. Це безпека, можливість відпочити, зберігати особисті речі, планувати майбутнє та почуватися частиною громади. Допомога починається з поваги до людини, але для подолання бездомності потрібні також послідовні рішення й робота з причинами, через які люди втрачають домівки.

Цікаві факти про Всесвітній день бездомних

Його вперше відзначили 10 жовтня 2010 року. Ідея виникла під час онлайн-обговорень між людьми, які працювали над допомогою бездомним у різних країнах.

День не має єдиної обов'язкової програми. Кожна громада може обрати власний спосіб долучитися — від збору речей до обговорення житлової політики.

Ініціатива поширилася більш ніж на 100 країн. За даними офіційного сайту, її підтримують на всіх континентах, крім Антарктиди.

10 жовтня також відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. Ці дати збігаються не випадково з погляду суспільної уваги: втрата житла може погіршувати психічний стан, а проблеми зі здоров'ям та відсутність підтримки іноді підвищують ризик залишитися без дому. Водночас досвід кожної людини індивідуальний, і бездомність не можна пояснювати лише станом здоров'я.

Окремої офіційної кольорової символіки немає. Благодійні організації можуть використовувати власні кольори та матеріали для своїх кампаній, але спільного кольору для всіх країн не встановлено.

Всесвітній день бездомних покликаний нагадати: за проблемою відсутності житла стоять конкретні люди, їхні історії та потреби. Ця дата дає можливість говорити про бездомність відкрито, відмовлятися від упереджень і підтримувати рішення, які допомагають людям повернутися до стабільного життя. І хоча один день не може змінити ситуацію сам по собі, він може стати приводом для дій, які матимуть значення й після 10 жовтня.

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