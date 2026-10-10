Свято 10 жовтня 2026 — Свято дерева в Польщі: як екологічна акція стала національним рухом

Щороку 10 жовтня в Польщі відзначають Свято дерева — екологічну ініціативу, яка закликає людей висаджувати дерева, берегти ліси та дбати про зелені зони у містах і селах. Програму започаткувала природоохоронна організація Klub Gaja у 2003 році, і з часом вона перетворилася на загальнонаціональний рух за участю шкіл, місцевих громад, компаній та волонтерів. Цього дня говорять не лише про нові саджанці, а й про те, як дерева допомагають природі, захищають довкілля та роблять населені пункти комфортнішими для життя.

У Польщі Свято дерева, яке польською називають Święto Drzewa, відзначають щороку 10 жовтня. Це екологічна акція, мета якої — привернути увагу до важливості дерев, лісів і збереження природного середовища. У цей день школи, організації, підприємства та місцеві громади проводять заходи, висаджують саджанці й долучаються до екологічних ініціатив.

Свято не обмежується лише посадкою нових дерев. Воно також нагадує про необхідність доглядати за вже наявними насадженнями, захищати старі дерева та відповідально ставитися до природних ресурсів. Адже навіть одне дерево може бути важливим для місцевої екосистеми.

Як виникло Свято дерева

Ініціативу започаткувала польська природоохоронна організація Klub Gaja. Її метою було заохотити людей до конкретних дій на користь довкілля, а не лише до розмов про екологічні проблеми. У 2003 році організація провела першу масштабну акцію в місті Бельсько-Бяла. До неї долучилися школярі та представники громадськості, а згодом учасниками програми стали понад тисячу шкіл. З часом Свято дерева перетворилося на щорічну освітню та природоохоронну програму. Вона охоплює не тільки висаджування дерев, а й сортування та перероблення паперу, догляд за зеленими зонами, створення шкільних садів і проведення уроків про природу.

Ідея присвячувати окремий день деревам виникла задовго до польської ініціативи. Одним із відомих прикладів є Arbor Day — День дерева, який започаткували у США в XIX столітті. У 1872 році американський журналіст і політик Джуліус Стерлінг Мортон запропонував провести день масового висаджування дерев у штаті Небраска. Відтоді подібні акції поширилися в різних країнах світу, хоча дати та традиції святкування можуть відрізнятися.

Чому дерева важливі для довкілля

Дерева відіграють важливу роль у підтриманні природного балансу. Під час фотосинтезу вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Крім того, дерева затримують частину пилу та інших забруднювальних частинок, а їхня крона створює тінь і допомагає знижувати температуру в спекотні дні. Особливо помітна користь дерев у містах. Зелені насадження роблять вулиці комфортнішими для пішоходів, зменшують перегрівання поверхонь і можуть допомагати утримувати вологу після опадів. Коріння дерев також сприяє зміцненню ґрунту та зменшує ризик його розмивання.

Дерева є домівкою або джерелом їжі для багатьох видів птахів, комах і дрібних тварин. Старі дерева з дуплами та розгалуженими кронами особливо важливі для біорізноманіття. Тому природоохоронці наголошують: висаджування нових саджанців не замінює збереження дорослих дерев, на формування яких могли піти десятки або навіть сотні років.

Як у Польщі відзначають День дерева

У межах Свята дерева по всій Польщі організовують спільні висаджування саджанців. До таких акцій долучаються школярі, вчителі, представники місцевої влади, працівники компаній і волонтери. Дерева висаджують біля навчальних закладів, у парках, на територіях громад та в інших місцях, де для них є відповідні умови. Школи часто проводять тематичні уроки, конкурси малюнків і плакатів, екологічні вікторини та заняття просто неба. Діти дізнаються, як ростуть дерева, які види підходять для різних місцевостей і чому важливо не пошкоджувати молоді саджанці. Такі заходи допомагають пояснити екологічні питання на практичних прикладах.

Інша частина програми присвячена відповідальному використанню ресурсів. Учасники збирають макулатуру, говорять про перероблення паперу, доглядають за зеленими зонами та організовують місцеві природоохоронні акції. У деяких громадах також проводять заходи з облаштування садів і встановлення будиночків для птахів. Важливе місце посідає й захист уже наявних дерев. Організатори закликають громади не лише садити нові рослини, а й стежити за станом старих насаджень, берегти їх під час будівельних робіт і не допускати безпідставного вирубування.

Як правильно висаджувати дерева

Посадити дерево недостатньо — потрібно подбати, щоб воно прижилося та могло нормально розвиватися. Перед висаджуванням варто з’ясувати, який вид підходить для конкретної місцевості, скільки йому потрібно сонця та вологи, а також скільки простору матиме доросла рослина. Важливо враховувати й місце посадки. Не кожне дерево добре ростиме біля дороги, під лініями електропередач або на ділянці з обмеженим простором для коріння. У містах доцільно обирати види, які здатні витримувати місцеві кліматичні умови та особливості міського середовища.

Осінь часто є сприятливим періодом для висаджування багатьох листяних дерев, адже ґрунт ще зберігає тепло, а випаровування вологи зазвичай менше, ніж улітку. Проте оптимальний час залежить від виду рослини, погоди та стану ґрунту. Після посадки саджанцю потрібні полив і належний догляд, особливо в перші роки. Організатори екологічних акцій наголошують: краще висадити менше дерев і забезпечити їм належний догляд, ніж посадити багато саджанців, які згодом засохнуть. Відповідальний підхід передбачає не лише саму посадку, а й подальше спостереження за тим, як рослини приживаються.

Яких результатів досягла програма

За даними Klub Gaja, за перші 20 років програми, від 2003 до 2022 року, до неї долучилися понад 780 тисяч учасників. За цей час було висаджено понад мільйон дерев і кущів. Також організатори повідомляли про збір понад 5700 тонн макулатури. За оцінкою організації, завдяки збиранню та переробленню паперу вдалося зберегти приблизно 96 900 дерев. Це підрахунок самих організаторів, який показує, як екологічні звички можуть доповнювати безпосередні природоохоронні заходи.

Програма також підтримує інші ініціативи, пов’язані з деревами. Серед них — конкурс «Дерево року», який привертає увагу до окремих дерев, важливих для місцевих громад своєю історією, зовнішнім виглядом або значенням для довкілля. Такі проєкти допомагають людям побачити в деревах не просто частину ландшафту, а природну та культурну спадщину. У 2026 році польська лісова служба повідомляла про проведення вже 24-го видання Свята дерева. Цьогорічна тема — «Кліматично стійкі» — акцентує увагу на ролі дерев і лісів у пристосуванні до кліматичних змін.

Цікаві факти про дерева

Дерева можуть жити десятки, сотні й навіть тисячі років. Їхній вік залежить від виду, клімату, умов зростання та впливу людини. Старі дерева часто мають особливу цінність для місцевої природи, адже забезпечують укриття й середовище існування для багатьох організмів.

Дерева також впливають на водний баланс. Їхні крони затримують частину опадів, а коріння допомагає воді проникати в ґрунт. Це важливо для міських територій, де велика кількість асфальту та бетону ускладнює природне поглинання дощової води.

Ще один цікавий факт — дерева можуть змінювати відчуття температури навколо себе. У спекотну погоду тінь від крони захищає поверхні від прямого сонячного проміння, а випаровування води через листя сприяє охолодженню повітря. Саме тому вулиці з дорослими деревами часто комфортніші для прогулянок улітку, ніж відкриті простори без зелені.

Водночас нові саджанці не можуть одразу забезпечити всі переваги дорослого дерева. Щоб вирости й сформувати велику крону, рослині потрібен час. Саме тому охорона наявних зелених насаджень має таке саме значення, як і висаджування нових.

Як долучитися до Свята дерева

Долучитися до Свята дерева може кожен охочий. Для цього не обов’язково брати участь у великій організованій акції: можна посадити дерево на власній ділянці, допомогти доглядати за саджанцями в парку або приєднатися до місцевої екологічної ініціативи. Перед посадкою варто перевірити, чи дозволено висаджувати дерева на обраній території, та проконсультуватися з фахівцями щодо відповідних видів. Якщо йдеться про громадський простір, краще звернутися до місцевої влади або організації, яка займається озелененням.

Є й інші способи підтримати екологічну ідею: здавати макулатуру на перероблення, не пошкоджувати дерева, берегти зелені зони та долучатися до прибирання природних територій. Важливо також пояснювати дітям, чому дерева потребують захисту та як щоденні звички впливають на довкілля. Свято дерева в Польщі нагадує, що турбота про природу складається з конкретних дій. Висаджування саджанців, догляд за старими деревами та відповідальне використання ресурсів допомагають зберігати зелені простори для наступних поколінь.

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