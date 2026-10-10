10 жовтня 2026 — День боротьби за скасування смертної кари у Європі

Щороку 10 жовтня в Європі та в усьому світі говорять про скасування смертної кари. Ця дата нагадує, що навіть за найтяжчі злочини держава не повинна позбавляти людину життя, а правосуддя має захищати права кожного. Європейський день боротьби за скасування смертної кари започаткували у 2007 році, щоб посилити міжнародну підтримку повної відмови від такого покарання.

Європейський день боротьби за скасування смертної кари щороку відзначають 10 жовтня. У 2026 році він припадає на суботу. Цю дату присвячують захисту права на життя, обговоренню справедливості судових рішень і пошуку способів повністю відмовитися від смертних вироків. Вона також дає змогу згадати про людей, які досі перебувають у камерах смертників, і про родини, які роками чекають на остаточне рішення у справах своїх близьких.

Європейський день збігається із Всесвітнім днем проти смертної кари. Тому 10 жовтня до кампаній долучаються не лише європейські установи, а й правозахисні організації та активісти з інших частин світу. Вони звертають увагу на країни, де смертну кару досі застосовують, і закликають їх відмовитися від неї. Водночас ця дата не є святом у звичному розумінні. Її головна мета — порушити важливу суспільну тему, пояснити позиції правозахисників і нагадати, що боротьба за права людини триває.

Як виник цей день

Рішення запровадити Європейський день боротьби за скасування смертної кари ухвалив Комітет міністрів Ради Європи 26 вересня 2007 року. Ініціатива стала частиною тривалої роботи європейських держав і міжнародних установ, які виступають за відмову від смертних вироків. У грудні того ж року Європейський Союз також підтримав щорічне відзначення цієї дати. Так 10 жовтня стало днем спільних заяв, інформаційних кампаній і заходів на підтримку скасування смертної кари.

Вибір дати пов’язаний із Всесвітнім днем проти смертної кари, який також припадає на 10 жовтня. Спільне відзначення допомагає об’єднувати зусилля різних країн і організацій, адже смертна кара залишається не лише європейською, а й глобальною проблемою. У цей день представники Ради Європи та Європейського Союзу традиційно виступають зі спільними заявами. У них вони підтверджують свою позицію проти смертної кари за будь-яких обставин і закликають інші держави зробити кроки до її скасування.

Рада Європи послідовно працює над тим, щоб заборона смертної кари стала спільним стандартом для всіх її держав-членів. Організація пов’язує це питання із захистом права на життя та забороною нелюдського або такого, що принижує гідність, покарання. Важливу роль відіграють міжнародні правові документи, які зобов’язують держави відмовитися від смертної кари. Завдяки багаторічним зусиллям Європа стала регіоном, де смертні вироки майже повністю відійшли в минуле.

Чому Європа виступає проти смертної кари

Одна з головних причин — право на життя. Європейський Союз і Рада Європи вважають, що держава не повинна позбавляти людину життя як покарання за злочин. Правозахисники також наголошують, що смертна кара не відповідає принципу людської гідності та не може бути виправдана навіть тяжкістю скоєного злочину. Ця позиція не означає, що винні мають уникати відповідальності. Йдеться про те, що покарання має бути справедливим, а держава повинна діяти в межах прав людини.

Ще один аргумент — ризик судової помилки. Суди можуть помилятися, свідки — надавати неправдиві свідчення, а докази — виявлятися ненадійними. Якщо людину засудили до ув’язнення, помилку іноді можна виправити: переглянути справу, звільнити невинного та надати йому передбачену законом компенсацію. У випадку смертної кари повернути життя вже неможливо. Саме незворотність такого покарання є однією з ключових причин, через які правозахисники виступають за його скасування.

Критики смертної кари також звертають увагу на нерівність у застосуванні покарання. У деяких країнах ризик отримати смертний вирок може залежати від фінансових можливостей обвинуваченого, якості юридичного захисту, політичних обставин або інших чинників. Міжнародні організації повідомляють і про випадки, коли смертні вироки виносять після судових процесів, що не відповідають стандартам справедливого правосуддя. Крім того, смертну кару в окремих державах застосовують за злочини, які не пов’язані з умисним убивством, зокрема за певні злочини, пов’язані з наркотиками. Міжнародні стандарти прав людини передбачають значно вужчі межі застосування такого покарання навіть у країнах, де воно досі існує.

Чи залишилася смертна кара в Європі

У більшості європейських країн смертну кару скасували. Рада Європи повідомляє, що її 46 держав-членів утворюють простір, вільний від смертної кари. Важливою віхою став 1997 рік: відтоді в державах-членах Ради Європи не проводили страт. Відмова від смертної кари стала одним із принципових стандартів організації, а держави, які прагнуть до членства, мають узгоджувати своє законодавство з цим підходом.

Однак на європейському континенті залишається виняток — Білорусь, яка не є членом Ради Європи. Там смертну кару досі передбачено законом і застосовують на практиці. Рада Європи та Європейський Союз неодноразово закликали білоруську владу запровадити мораторій на страти, а згодом повністю скасувати це покарання. Мораторій означає офіційне призупинення виконання смертних вироків, навіть якщо законодавство формально ще дозволяє їх виносити.

Для Європи це питання не лише юридичне, а й символічне. Відмова від смертної кари демонструє, що право на життя має залишатися основоположним принципом навіть у справах про найтяжчі злочини. Водночас європейські інституції наголошують, що досягнутого результату не можна вважати остаточним. Вони виступають проти спроб повернути смертну кару та продовжують закликати країни, де вона зберігається, зробити кроки до її скасування.

Що відбувається у світі

Попри поширення ідеї скасування смертної кари, у світі досі залишаються держави, де людей засуджують до страти та виконують смертні вироки. За даними Amnesty International, у 2025 році організація зафіксувала щонайменше 2707 страт у 17 країнах. Це на 78% більше, ніж у 2024 році, коли було відомо про 1518 страт. Водночас ці дані не охоплюють тисячі страт, які, за оцінками організації, могли відбутися в Китаї, де повна статистика залишається державною таємницею.

Ці цифри показують, що міжнародна боротьба за скасування смертної кари ще далека від завершення. Водночас у багатьох країнах відмова від такого покарання вже стала законом або усталеною практикою. За даними Amnesty International, наприкінці 2025 року 113 країн повністю скасували смертну кару в законодавстві, а загалом 145 держав скасували її в законі або на практиці. Це означає, що більшість країн світу вже зробили крок у напрямку відмови від страт, хоча темпи змін і ситуація в окремих регіонах різняться.

Правозахисники звертають увагу не лише на кількість страт, а й на те, за які злочини їх призначають і наскільки справедливими були судові процеси. Вони також нагадують про людей, яких згодом виправдали після багатьох років у камері смертників. Такі випадки знову порушують питання про те, чи може держава дозволити собі покарання, яке неможливо скасувати після виконання вироку. Саме тому міжнародні організації закликають країни, які ще не готові повністю скасувати смертну кару, принаймні запровадити мораторій на її застосування.

Як відзначають 10 жовтня

Європейський день боротьби за скасування смертної кари не має традицій на кшталт народних свят чи урочистих церемоній. Його відзначають через інформаційні кампанії, публічні дискусії, правозахисні заходи та офіційні звернення. Європейський Союз і Рада Європи оприлюднюють спільні заяви, у яких пояснюють свою позицію та закликають країни світу відмовитися від смертних вироків. Також можуть відбуватися зустрічі правозахисників, експертні обговорення та освітні заходи для студентів і молоді.

Громадські організації використовують цю дату, щоб розповідати історії людей, які отримали смертні вироки, а згодом були виправдані або чиї справи викликали серйозні сумніви. Такі історії допомагають показати, що за юридичними термінами стоять людські долі. Організації також публікують дослідження, статистику й пояснення міжнародних стандартів прав людини. У деяких країнах проводять тематичні виставки, кінопокази, лекції або акції солідарності з людьми, які перебувають у камерах смертників.

Ще один напрям — звернення до урядів і парламентів із закликом змінити законодавство. Активісти можуть вимагати скасувати смертну кару, зупинити виконання вироків або забезпечити справедливий судовий розгляд. Важливою частиною кампаній є пояснення того, чому мораторій може стати першим кроком до повного скасування покарання. Такі заходи не завжди привертають багато уваги широкої аудиторії, але допомагають підтримувати тему в суспільному обговоренні та спонукати владу до конкретних рішень.

Долучитися до цієї дати можуть і звичайні люди. Наприклад, можна прочитати матеріали правозахисних організацій, поширити перевірену інформацію, відвідати відкриту лекцію або обговорити з іншими питання права на життя та справедливого правосуддя. Важливо не зводити складну тему до гасел, а розуміти, чому країни обирають різні підходи та які наслідки мають їхні рішення. Головна мета дня — не просто висловити позицію, а підтримати зміни, які допоможуть захищати права людини на практиці.

Цікаві факти про боротьбу за скасування смертної кари

Європейський і Всесвітній дні припадають на одну дату. 10 жовтня обрали для того, щоб європейські ініціативи стали частиною ширшої міжнародної кампанії проти смертної кари.

Європейський день започаткували у 2007 році. Відповідне рішення Комітет міністрів Ради Європи ухвалив 26 вересня, а сам день щороку відзначають 10 жовтня.

Європа має тривалий період без страт у державах-членах Ради Європи. За даними організації, останні страти в її державах-членах відбулися у 1997 році.

Білорусь залишається винятком на європейському континенті. Вона не входить до Ради Європи та продовжує застосовувати смертну кару.

Скасування смертної кари у світі просувається нерівномірно. За даними Amnesty International, наприкінці 2025 року 145 країн скасували її в законі або на практиці, але в 17 країнах упродовж року організація зафіксувала страти. Ці дані не включають оцінки тисяч можливих страт у Китаї.

Чому ця дата важлива

Європейський день боротьби за скасування смертної кари нагадує, що ставлення до покарання — це також питання про межі державної влади та цінність людського життя. Навіть коли йдеться про особливо тяжкі злочини, правосуддя має спиратися на справедливий суд, достовірні докази та дотримання прав людини. Смертна кара не залишає можливості виправити помилку після виконання вироку, а тому її незворотність залишається одним із головних аргументів проти такого покарання.

10 жовтня дає змогу згадати про країни, які вже відмовилися від смертних вироків, і про тих, хто продовжує боротися за їх скасування. Цей день також нагадує, що зміни в законодавстві часто є результатом тривалої роботи правозахисників, міжнародних установ і громадянського суспільства. Для одних держав наступним кроком стає мораторій, для інших — повна законодавча заборона. Загальна мета залишається спільною: світ, у якому право на життя захищене, а справедливість не передбачає незворотного покарання.

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