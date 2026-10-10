Свято 10 жовтня 2026 — День початку боротьби за незалежність Куби

У суботу, 10 жовтня 2026 року, на Кубі вшановують початок боротьби за незалежність від Іспанії. Саме цього дня 1868 року землевласник Карлос Мануель де Сеспедес закликав кубинців до повстання та звільнив людей, яких утримував у рабстві. Ця подія започаткувала Десятирічну війну й стала важливим кроком на шляху до створення незалежної кубинської держави.

10 жовтня в Кубі відзначають річницю початку війн за незалежність. Ця дата пов’язана з подіями 1868 року, коли кубинці виступили проти іспанського колоніального панування. На той час острів перебував під владою Іспанії вже кілька століть, а невдоволення колоніальним управлінням, податками та обмеженням політичних прав поступово зростало.

Важливо розуміти, що 10 жовтня — не дата остаточного здобуття Кубою незалежності. Це день, коли розпочалася боротьба, яка тривала десятиліттями й забрала багато життів. Іспанське панування на острові завершилося після іспано-американської війни наприкінці XIX століття, а формально незалежною республікою Куба стала 20 травня 1902 року.

На офіційному туристичному порталі Куби 10 жовтня зазначене як річниця початку війн за незалежність. Цю дату вшановують як важливу сторінку національної історії, що нагадує про боротьбу за свободу та самовизначення. Водночас серед головних державних свят сучасної Куби є також 1 січня — річниця перемоги Кубинської революції 1959 року.

Як почалася боротьба проти Іспанії

У XIX столітті Куба була однією з останніх великих іспанських колоній в Америці. Її економіка значною мірою залежала від вирощування цукрової тростини, виробництва цукру та використання примусової праці поневолених людей. Значна частина населення не мала повноцінних політичних прав, а рішення про управління островом ухвалювалися під контролем іспанської влади.

Невдоволення колоніальною системою посилювалося. Частина кубинців вимагала реформ, інші прагнули повної незалежності. Питання рабства також було одним із головних джерел суспільного конфлікту. Для багатьох учасників майбутнього повстання боротьба за свободу острова була пов’язана з прагненням покінчити з рабством і розширити права людей.

Вирішальний момент настав 10 жовтня 1868 року в маєтку Ла-Демахагуа на сході Куби. Землевласник Карлос Мануель де Сеспедес зібрав прихильників, проголосив боротьбу проти іспанської влади та закликав людей приєднуватися до повстання. Він також звільнив поневолених людей, які працювали на його маєтку, і запропонував їм долучитися до боротьби. Цей виступ відомий як «Крик Яри» — іспанською Grito de Yara. Він став символом початку кубинського руху за незалежність. Саме з цих подій розпочалася Десятирічна війна, яка тривала з 1868 до 1878 року.

Хто такий Карлос Мануель де Сеспедес

Карлос Мануель де Сеспедес — одна з найважливіших постатей в історії кубинської незалежності. Він був землевласником, юристом і політичним діячем, який виступив проти іспанського колоніального управління. Його рішення розпочати повстання стало символічним кроком для руху, що прагнув створити незалежну державу. Де Сеспедес увійшов в історію не лише через заклик до боротьби, а й через звільнення людей, яких утримували в рабстві. На той час рабство залишалося важливою частиною економічної системи Куби. Його вчинок показав, що питання незалежності дедалі тісніше перепліталося з питанням особистої свободи.

Водночас історики зауважують, що ставлення кубинських повстанців до рабства спочатку не було однаковим. Частина впливових учасників руху не відразу підтримувала повне скасування рабства. Проте війна залучала дедалі більше колишніх поневолених людей, які самі боролися за свободу та рівні права. Поступово боротьба за незалежність і боротьба проти рабства стали важливими складовими кубинського національного руху.

Де Сеспедеса називають «Батьком Батьківщини» — Padre de la Patria. Його ім’я пов’язане з початком боротьби за кубинську державність, а пам’ять про нього зберігають у пам’ятниках, історичних місцях і національних урочистостях.

Десятирічна війна та її наслідки

Повстання 1868 року швидко переросло у тривалий збройний конфлікт. Кубинські загони воювали проти іспанських військ, намагаючись поширити повстання на весь острів. Учасники руху прагнули не лише позбутися колоніальної влади, а й створити власну республіку.

У перші роки війни повстанці здобули низку важливих успіхів. Однією з подій стало захоплення міста Байямо, яке на певний час перетворилося на символ революційного руху. У 1869 році представники повстанців зібралися в Гуаймаро, ухвалили конституцію та створили основу для республіканського управління на територіях, які контролювали.

Однак іспанські війська мали значні ресурси, а серед повстанців не завжди було єдність щодо подальшої стратегії. Війна призвела до численних жертв, руйнування господарств і важких випробувань для цивільного населення. Після десяти років боротьби сторони уклали Санхонський пакт у 1878 році. Ця угода завершила основний етап війни, але не принесла Кубі повної незалежності. Іспанська влада збереглася, а питання свободи та політичних прав залишилося невирішеним. Саме тому частина кубинських патріотів продовжила боротьбу, а 10 жовтня зберегло значення як дата, що відкрила тривалий шлях до незалежності.

Хосе Марті та новий етап боротьби

Після завершення Десятирічної війни кубинський рух за незалежність не зник. У 1879–1880 роках відбулася Мала війна — нове повстання проти іспанського панування. Воно також завершилося поразкою, але показало, що прагнення до незалежності залишається сильним.

Одним із найвідоміших діячів наступного етапу став Хосе Марті — письменник, поет, журналіст і політичний мислитель. Він вважав, що для перемоги потрібні не лише військові дії, а й єдність кубинців, чітка політична мета та підготовка до створення незалежної держави. Значну частину своєї діяльності Марті присвятив організації прихильників незалежності, зокрема серед кубинців, які жили за межами острова.

У 1895 році розпочалася третя велика війна за незалежність Куби. Її очолили, зокрема, Хосе Марті, Максимо Гомес та Антоніо Масео. Марті загинув у бою вже в перші місяці повстання, але його ідеї продовжували впливати на рух. Боротьба тривала до 1898 року й переросла в іспано-американську війну. США вступили в конфлікт, а після поразки Іспанії її колоніальне панування на Кубі завершилося. Однак кубинці не одразу отримали повний контроль над власною державою: острів певний час перебував під американською військовою адміністрацією.

Коли Куба насправді стала незалежною

Після іспано-американської війни Іспанія відмовилася від суверенітету над Кубою за Паризьким договором, підписаним 10 грудня 1898 року. Проте це ще не означало, що острів одразу став повністю самостійною державою. Після завершення іспанського панування Кубою управляли Сполучені Штати, а перехід до незалежного уряду відбувався поступово. 20 травня 1902 року було проголошено Кубинську республіку. Цю дату часто пов’язують із формальним здобуттям країною незалежності. Водночас її суверенітет був обмежений умовами, на яких США погодилися передати владу кубинському уряду.

Особливе значення мала поправка Платта, положення якої включили до кубинської конституції 1901 року. Вона надавала США право втручатися в кубинські справи за визначених умов і передбачала можливість оренди територій для американських військово-морських баз. Однією з таких територій стала затока Гуантанамо, де американська військово-морська база працює й сьогодні.

Поправку Платта скасували у 1934 році, однак питання американської присутності в Гуантанамо залишилося. Ця історія пояснює, чому шлях Куби до повного суверенітету був складнішим, ніж проста дата проголошення республіки. Тож 10 жовтня нагадує про початок боротьби, 1898 рік — про завершення іспанського панування, а 1902-й — про створення незалежної республіки.

Як на Кубі відзначають 10 жовтня

На офіційному рівні 10 жовтня є днем національного вшанування початку війн за незалежність. Ця дата входить до календаря пам’ятних днів Куби та пов’язана з історією визвольного руху. Вона нагадує про людей, які виступили проти колоніальної влади й стали учасниками тривалої боротьби за створення власної держави.

У межах відзначення історичної дати можуть проводити пам’ятні церемонії, покладання квітів, тематичні зустрічі та освітні заходи. У школах і культурних установах розповідають про Карлоса Мануеля де Сеспедеса, Хосе Марті та інших діячів визвольного руху. Також згадують події Десятирічної війни й обговорюють їхнє значення для формування кубинської національної ідентичності.

Окрему увагу приділяють історичним місцям, пов’язаним із початком повстання. Одне з них — маєток Ла-Демахагуа, де де Сеспедес проголосив боротьбу проти Іспанії та звільнив поневолених людей. Це місце стало важливим символом кубинської історії, а його назва нерозривно пов’язана з подіями 10 жовтня 1868 року. Водночас не варто вважати, що в цей день по всій країні обов’язково проходять однакові масштабні паради чи феєрверки. Форми вшанування можуть відрізнятися залежно від місцевості та організаторів. Головне значення дати — історична пам’ять і визнання внеску поколінь, які боролися за незалежність.

Цікаві факти про День незалежності Куби

Початок боротьби пов’язаний зі звільненням поневолених людей. 10 жовтня 1868 року Карлос Мануель де Сеспедес звільнив людей, яких утримував у рабстві, та закликав їх долучитися до повстання. Цей крок став важливим символом зв’язку між боротьбою за незалежність і прагненням до особистої свободи.

Десятирічна війна тривала майже десять років. Вона почалася в жовтні 1868-го й завершилася Санхонським пактом у 1878 році. Попри тривалу боротьбу, повстанцям не вдалося домогтися повної незалежності, тому визвольний рух продовжився.

Кубинський національний гімн пов’язаний із подіями визвольного руху. Пісня «Ла-Баямеса» прозвучала в місті Байямо в жовтні 1868 року, коли повстанці захопили місто. Згодом вона стала основою національного гімну Куби. Її історія нагадує про те, як музика та культурні символи можуть бути пов’язані з політичними подіями й боротьбою за незалежність.

Куба має кілька важливих дат, пов’язаних із національною історією. 10 жовтня вшановують початок війн за незалежність, 1 січня — річницю перемоги Кубинської революції 1959 року, а 26 липня — День національного повстання. Кожна з цих дат стосується іншого етапу історії країни й має власне значення в сучасному державному календарі.

Шлях до незалежності охопив кілька поколінь. Між першим повстанням 1868 року та проголошенням Кубинської республіки у 1902 році минуло понад три десятиліття. За цей час відбулися кілька воєн, змінилися політичні лідери та виникли нові ідеї щодо майбутнього острова. Саме тому 10 жовтня сприймають як початок довгого історичного процесу, а не як одноразову подію.

Чому ця дата важлива для кубинців

10 жовтня нагадує про момент, коли боротьба за незалежність перестала бути лише вимогою окремих діячів і переросла у збройний рух. Події 1868 року стали початком процесу, який змінив політичну та суспільну історію Куби. Вони також порушили питання про рабство, рівність і право населення самостійно визначати майбутнє своєї країни.

Історія Куби показує, що незалежність не завжди настає одразу після першого повстання чи проголошення політичних вимог. На шляху до неї країна пережила кілька воєн, великі людські втрати та періоди зовнішнього контролю. Формальне створення республіки у 1902 році стало важливим етапом, але дискусії про справжній суверенітет тривали й пізніше. Для кубинців 10 жовтня — нагода згадати людей, які першими відкрито виступили проти іспанського панування, а також усіх, хто продовжив їхню боротьбу. Ця дата зберігає значення як символ прагнення до свободи, національного самовизначення та незалежної державності. У 2026 році річниця припадає на суботу, 10 жовтня.

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