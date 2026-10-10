Свято 10 жовтня 2026 — Міжнародний день африканських пінгвінів

У суботу, 10 жовтня 2026 року, відзначають Міжнародний день африканських пінгвінів. Його мета — привернути увагу до птахів, які через нестачу їжі, забруднення океану та інші загрози стрімко зникають у дикій природі. За оцінками природоохоронців, за останнє століття популяція африканських пінгвінів скоротилася приблизно на 97%, тому цей день присвячений не лише знайомству з незвичайними птахами, а й пошуку способів їх урятувати.

Міжнародний день африканських пінгвінів, або International African Penguin Awareness Day, щороку припадає на другу суботу жовтня. У 2026 році це 10 жовтня. На відміну від деяких інших екологічних дат, цей день присвячений конкретному виду — африканському пінгвіну, який мешкає на півдні Африки та потребує термінового захисту.

Головна мета події — пояснити людям, чому чисельність цих птахів зменшується і як людська діяльність впливає на їхнє виживання. Природоохоронні організації використовують цю нагоду, щоб розповісти про стан популяції, зібрати кошти на порятунок птахів і залучити більше людей до екологічних ініціатив. День також нагадує, що зникнення одного виду може впливати на природний баланс у цілому регіоні.

У 2026 році кампанія проходить під гаслом #NotOnOurWatch, яке можна перекласти як «Не допустимо цього на наших очах». Воно закликає не спостерігати байдуже за скороченням популяції, а підтримувати конкретні заходи для її збереження. Про цю тему нагадують природоохоронці, зоопарки та організації, які займаються порятунком морських птахів.

Як виникло це свято

Міжнародний день африканських пінгвінів почали відзначати у 2010 році. Ініціатива виникла в Південній Африці, де природоохоронці намагалися привернути увагу громадськості до стрімкого скорочення чисельності цього виду. Перший захід провели 2 жовтня 2010 року, а згодом дату прив’язали до другої суботи жовтня.

Важливу роль у проведенні заходів відіграє Південноафриканський фонд охорони прибережних птахів SANCCOB. Організація рятує хворих, поранених і забруднених нафтою птахів, допомагає покинутим пташенятам та повертає вилікуваних тварин у природне середовище. Протягом багатьох років фонд проводив фестиваль пінгвінів у містечку Саймонс-Таун поблизу Кейптауна. На такі події приходили тисячі людей, які могли дізнатися більше про птахів і підтримати їхній порятунок.

Однією з найважливіших традицій стала публічна поява пінгвінів, яких після лікування випускали назад у дику природу. Для відвідувачів це можливість побачити, як птахи повертаються до моря, а для фахівців — нагода пояснити, скільки роботи стоїть за порятунком кожної тварини. Згодом до відзначення долучилися зоопарки та природоохоронні організації в інших країнах. Так локальна ініціатива перетворилася на міжнародну кампанію з підвищення обізнаності.

Де живуть африканські пінгвіни

Африканський пінгвін — єдиний вид пінгвінів, який природно розмножується на африканському континенті. Його ареал охоплює узбережжя Південної Африки та Намібії, а також острови неподалік материка. Птахи обирають для гніздування прибережні ділянки, де можуть облаштовувати гнізда й вирощувати пташенят, а в океані шукають рибу та іншу поживу. Ці пінгвіни не живуть серед антарктичних льодів, як часто уявляють люди. Вони пристосовані до помірного й теплого клімату південноафриканського узбережжя, хоча й залежать від прохолодних морських вод, у яких знаходять їжу. У спекотні дні птахи можуть ховатися в тіні або заходити у воду, щоб не перегріватися.

Африканські пінгвіни мають чорно-біле оперення, короткі ноги та характерну рожеву ділянку шкіри над очима. Ця особливість допомагає їм регулювати температуру тіла: коли птахам спекотно, до цієї ділянки надходить більше крові, і вона стає яскравішою. Їхній голос нагадує ослячий крик, через що раніше їх називали «ослячими пінгвінами».

У природі ці птахи живуть колоніями. Вони повертаються до місць гніздування, знаходять партнерів і разом вирощують пташенят. Збереження таких колоній має вирішальне значення: якщо пінгвіни втрачають місце для гніздування або не можуть знайти достатньо їжі поблизу, успішно виростити наступне покоління стає набагато важче.

Чому африканські пінгвіни опинилися під загрозою зникнення

Головна проблема африканських пінгвінів — різке скорочення чисельності. За оцінками природоохоронців, за останнє століття їхня популяція зменшилася приблизно на 97%. У 2024 році Міжнародний союз охорони природи підвищив статус виду до категорії «на межі повного зникнення» — це один із найтривожніших рівнів загрози для тварин, які ще існують у дикій природі. Якщо тенденція не зміниться, африканські пінгвіни можуть зникнути в природному середовищі вже до 2035 року. Це прогноз, а не неминучий результат, однак він показує, наскільки терміново потрібні заходи захисту.

Однією з головних причин є нестача їжі. Африканські пінгвіни харчуються переважно дрібною рибою, зокрема сардинами та анчоусами. Проте запаси цієї риби змінюються через кліматичні зміни й надмірний промисловий вилов. Коли риби стає менше поблизу колоній, дорослим птахам доводиться долати більші відстані в пошуках їжі. Вони витрачають більше сил, а пташенята можуть недоотримувати поживу, що знижує їхні шанси вижити.

Ще одна загроза — забруднення моря нафтою. Після розливу нафти вона вкриває пір’я птахів, через що ті втрачають здатність нормально зберігати тепло й захищатися від води. Пінгвіни можуть намагатися очистити пір’я дзьобом і випадково ковтати токсичні речовини. У таких випадках птахам потрібна допомога фахівців: їх очищають, лікують і поступово повертають до природного середовища.

Проблеми створює й руйнування місць гніздування. Розвиток прибережних територій, людська діяльність і зміни в природних умовах обмежують простір, де пінгвіни можуть безпечно розмножуватися. Історично додаткову шкоду завдало збирання гуано — пташиного посліду, який використовували як добриво. Через це зникали природні матеріали, які пінгвіни використовували для облаштування гнізд. Отже, скорочення популяції не має однієї причини. На птахів одночасно впливають нестача їжі, промисловий вилов риби, забруднення, зміни клімату та втрата місць для гніздування. Щоб урятувати вид, потрібно працювати відразу в кількох напрямках.

Як відзначають Міжнародний день африканських пінгвінів

У Південній Африці цього дня організовують заходи, присвячені захисту пінгвінів і морського середовища. Природоохоронні організації проводять інформаційні зустрічі, екскурсії, освітні заняття та збори коштів на лікування птахів. У зоопарках відвідувачам розповідають про життя африканських пінгвінів, їхні звички та небезпеки, з якими вони стикаються в дикій природі.

Для дітей можуть організовувати творчі заняття, ігри, вікторини й зустрічі з працівниками, які доглядають за тваринами. Під час таких подій пояснюють, чому не можна смітити на пляжах, як пластикові відходи потрапляють у море та чому важливо відповідально ставитися до рибних ресурсів. У деяких зоопарках проводять показові годування й розповідають про пінгвінів, які перебувають під опікою фахівців. Особливу увагу привертають історії про птахів, яких урятували після травм, хвороб або забруднення нафтою. Коли стан тварин дозволяє, їх випускають у природне середовище. Такі події часто стають найемоційнішою частиною святкування, адже показують, що допомога людей може дати птахам шанс повернутися до життя в океані.

Долучитися до дня можна й онлайн. Люди публікують фотографії та інформацію про африканських пінгвінів, поширюють матеріали природоохоронних організацій і підтримують кампанії на їхній захист. Важливо, щоб увага не обмежувалася одним днем: фахівці наголошують, що для відновлення популяції потрібні тривалі природоохоронні програми та підтримка суспільства.

Як кожен може допомогти пінгвінам

Підтримати африканських пінгвінів можна навіть на значній відстані від їхнього природного середовища. Один зі способів — допомагати організаціям, які рятують морських птахів, лікують поранених тварин і працюють над збереженням їхніх місць проживання. Пожертви використовують, зокрема, на ветеринарну допомогу, спеціальне обладнання, корм і догляд за птахами під час реабілітації.

Не менш важливо відповідально обирати морепродукти. Комерційний вилов сардин та анчоусів може впливати на доступність їжі для пінгвінів, тому варто звертати увагу на рекомендації природоохоронних організацій щодо сталого рибальства. Водночас не варто просто відмовлятися від певного виду риби без розуміння ситуації: вплив промислу залежить від конкретного регіону, запасів риби та способу її вилову.

Щоденні звички також мають значення. Пластикові пакети, упаковки й інше сміття можуть потрапляти у водойми, загрожувати морським тваринам або руйнувати їхнє середовище. Сортування відходів, відмова від зайвого одноразового пластику та участь у прибиранні берегів допомагають зменшувати забруднення. Якщо людина відвідує зоопарк або природну колонію пінгвінів, важливо дотримуватися правил і не турбувати птахів. Не можна намагатися торкатися до них, годувати самостійно чи наближатися до гнізд заради фотографії. Дикі тварини потребують простору й спокою, особливо в період розмноження.

Нарешті, можна поширювати перевірену інформацію про становище виду. Чим більше людей знає про загрози, тим легше залучати підтримку для природоохоронних програм і вимагати ефективних рішень. Допомога не завжди означає безпосередньо рятувати тварину — іноді вона починається з відповідального вибору та уваги до проблеми.

Цікаві факти про африканських пінгвінів

Вони живуть не серед льодів, а біля африканських берегів. Африканські пінгвіни пристосовані до життя на узбережжі Південної Африки та Намібії. Їм потрібен доступ до моря, де вони добувають їжу, і безпечні місця на суші для відпочинку та гніздування.

Їхній голос нагадує ослячий крик. Саме через характерні звуки африканських пінгвінів колись називали «ослячими». Цей голос допомагає птахам спілкуватися в колоніях, де одночасно перебуває багато особин.

Рожеві ділянки над очима допомагають їм охолоджуватися. Коли температура тіла підвищується, до цих ділянок надходить більше крові. Так пінгвіни можуть віддавати зайве тепло, що особливо важливо в теплому кліматі півдня Африки.

Пташенята спочатку мають інше забарвлення. Молоді африканські пінгвіни вкриті сірувато-блакитним пухом, а характерне чорно-біле оперення формується пізніше. Поступово вони линяють і набувають дорослого вигляду. Саме тому пташенята в колоніях можуть помітно відрізнятися від старших птахів.

Пінгвіни — вправні плавці. Їхні крила пристосовані не до польоту в повітрі, а до руху під водою. У морі вони переслідують рибу, маневрують і пірнають у пошуках їжі.

Вони потребують не лише захисту на суші, а й безпечного моря. Навіть якщо місце гніздування залишається недоторканим, колонія не зможе нормально відновлюватися, коли поблизу бракує риби. Тому охорона африканських пінгвінів передбачає також захист важливих районів, де вони харчуються.

Чому цей день важливий

Міжнародний день африканських пінгвінів нагадує про вид, який може зникнути з дикої природи протягом найближчих десятиліть, якщо нинішні тенденції збережуться. Його історія показує, наскільки тісно життя тварин залежить від стану океану, доступності їжі та ставлення людини до довкілля.

Водночас ситуація не є безнадійною. Науковці, природоохоронці та державні установи працюють над тим, щоб зберегти місця гніздування, зменшити конкуренцію за рибні ресурси й допомагати птахам, які постраждали від забруднення або травм. У березні 2025 року природоохоронні організації в Південній Африці повідомили про судову угоду щодо обмеження промислового вилову сардин та анчоусів у важливих районах харчування біля шести ключових колоній пінгвінів. Такі заходи мають забезпечити птахам кращий доступ до їжі.

Цей день важливий не лише для Південної Африки. Він нагадує, що збереження біорізноманіття залежить від багатьох рішень — від державної політики до щоденних звичок людей. Африканські пінгвіни не можуть самі впоратися з усіма загрозами, які створила людська діяльність. Але підтримка природоохоронних програм, відповідальне використання ресурсів і поширення перевіреної інформації можуть допомогти зберегти цих незвичайних птахів для майбутніх поколінь.

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