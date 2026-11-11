Свято 11 листопада 2026 — День незалежності Польщі: як проходять урочистості

Щороку 11 листопада Польща відзначає День незалежності — одне з головних державних свят країни. Цього дня у 1918 році, після 123 років поділу між сусідніми державами, Польща почала відновлювати власну державність. У 2026 році країна святкуватиме 108-му річницю повернення незалежності.

Історія цього свята починається задовго до 1918 року. Наприкінці XVIII століття Польща переживала серйозну політичну кризу. Сусідні держави — Російська імперія, Пруссія та Австрія — поступово посилювали свій вплив на польських землях. У 1772, 1793 та 1795 роках вони тричі поділили територію Речі Посполитої між собою. Після останнього поділу Польща фактично зникла з політичної карти Європи, а її території опинилися під владою трьох імперій.

Проте поляки не змирилися з втратою власної держави. Протягом наступних десятиліть вони неодноразово намагалися повернути незалежність. Відбувалися повстання, зокрема повстання Костюшка 1794 року, Листопадове повстання 1830–1831 років і Січневе повстання 1863–1864 років. Багато учасників цих виступів загинули, потрапили до в'язниць або були змушені залишити батьківщину. Водночас польська культура, мова та національна ідентичність зберігалися навіть тоді, коли власної держави не існувало.

Важливу роль у цьому відіграли письменники, музиканти, науковці та громадські діячі. Вони підтримували польську мову, нагадували про історію країни та передавали наступним поколінням ідею незалежності. Серед відомих постатей того часу були поет Адам Міцкевич, композитор Фридерик Шопен і письменник Генрик Сенкевич. Польські громади за кордоном також допомагали зберігати національну культуру та привертати увагу до питання відновлення держави. Тому боротьба за незалежність тривала не лише на полі бою, а й у культурному та суспільному житті.

Чому незалежність вдалося повернути саме у 1918 році

Ситуація змінилася під час Першої світової війни, яка тривала з 1914 до 1918 року. Росія, Німеччина та Австро-Угорщина, які раніше поділили польські землі, опинилися серед учасників масштабного конфлікту. Війна послабила всі три імперії та зрештою призвела до їхнього краху або глибокої політичної кризи. Російська імперія пережила революції 1917 року, Німеччина зазнала поразки, а Австро-Угорщина розпалася. Це створило умови, за яких поляки змогли знову заявити про право на власну державу.

Ще до завершення війни польські політичні діячі працювали над відновленням державних інституцій. У 1916 році німецька та австро-угорська влада оголосили про намір створити на окупованих польських землях окреме Королівство Польське. У 1917 році почала діяти Регентська рада, яка виконувала частину функцій майбутньої державної влади. Водночас польські політики за кордоном домагалися міжнародної підтримки незалежності. Одним із тих, хто активно порушував це питання на міжнародному рівні, був Роман Дмовський. Важливу роль у дипломатичних переговорах відіграв також піаніст і політик Ігнацій Ян Падеревський.

Однією з ключових постатей відновлення Польщі став Юзеф Пілсудський. До Першої світової війни він був одним із лідерів польського руху за незалежність і виступав за створення власних збройних сил. Під час війни Пілсудський очолював Польські легіони, які воювали на боці Центральних держав проти Росії. У 1917 році він відмовився присягати на вірність Німеччині та Австро-Угорщині, після чого його заарештували й ув'язнили у фортеці Магдебург. Після поразки Німеччини його звільнили, і 10 листопада 1918 року він повернувся до Варшави. Його прибуття стало однією з найважливіших подій на шляху до відновлення польської держави.

Що сталося 11 листопада 1918 року

Саме 11 листопада Регентська рада передала Пілсудському верховне командування над польськими військами. Це стало символічним кроком до створення незалежної армії та відновлення державної влади. Того ж дня у французькому Комп'єні представники Німеччини та держав Антанти підписали перемир'я, яке зупинило бойові дії на Західному фронті Першої світової війни. Поразка Німеччини означала, що вона більше не могла утримувати контроль над окупованими польськими територіями. У Варшаві та інших містах почали роззброювати німецьких військових. Люди виходили на вулиці, а польські прапори знову з'являлися над державними установами.

Однак важливо розуміти, що незалежність не виникла в одну мить. Відновлення польської держави було тривалим процесом, який розгортався протягом кількох місяців. Уже 14 листопада Регентська рада передала Пілсудському всю владу, а він став тимчасовим начальником держави. Почалося формування уряду, армії та інших державних установ. Водночас Польщі ще належало визначити власні кордони, адже після поділів і Першої світової війни територіальні питання залишалися невирішеними. Боротьба за кордони тривала до 1921 року та супроводжувалася збройними конфліктами й дипломатичними переговорами.

Тому 11 листопада вважають символічною датою відновлення незалежності, а не єдиним днем, коли всі державні процеси завершилися. Її обрали через поєднання двох важливих подій — передачу військового командування Пілсудському та завершення бойових дій на Західному фронті. Ця дата стала зрозумілим символом повернення Польщі на карту Європи після 123 років поділів.

Як 11 листопада стало державним святом

У перші роки після відновлення незалежності поляки вже відзначали цю дату, але спочатку вона не мала статусу офіційного державного свята. У міжвоєнний період урочистості поступово набували популярності. Особливо важливими вони були для військових, які пов'язували 11 листопада з відновленням польської армії та поверненням державності. У 1926 році Юзеф Пілсудський запровадив вихідний для державної адміністрації цього дня. Згодом дата стала дедалі помітнішою в державному календарі.

Офіційно День незалежності закріпили законом 23 квітня 1937 року. У документі 11 листопада назвали річницею відновлення незалежного існування польської держави та днем, пов'язаним з іменем Юзефа Пілсудського. Проте до початку Другої світової війни свято встигли офіційно відзначити лише двічі — у 1937 та 1938 роках. Після початку війни німецька та радянська окупаційна влада заборонили публічні святкування. Попри це, поляки продовжували вшановувати пам'ять про незалежність та проводили окремі заходи таємно.

Після Другої світової війни комуністична влада також не підтримувала 11 листопада як державне свято. Натомість головною офіційною датою стало 22 липня — річниця проголошення маніфесту Польського комітету національного визволення у 1944 році. День незалежності залишався важливим для опозиційних і патріотичних середовищ, які збиралися на богослужіння та пам'ятні акції. У лютому 1989 року, наприкінці існування комуністичного режиму, 11 листопада знову повернули до державного календаря. Відтоді поляки щороку офіційно відзначають цю дату.

Як у Польщі святкують День незалежності

11 листопада в Польщі — державний вихідний. У цей день у містах проходять офіційні церемонії, військові заходи, концерти, історичні виставки та патріотичні акції. Центральні урочистості традиційно відбуваються у Варшаві. Представники влади покладають квіти до Могили Невідомого солдата на площі Пілсудського, де вшановують загиблих за свободу країни. У заходах беруть участь президент, урядовці, військові, дипломати та представники громадськості. Також проводять богослужіння, а вулиці й будівлі прикрашають біло-червоними прапорами.

Одна з найпомітніших традицій — вивішувати державний прапор Польщі на будинках, балконах, державних установах і автомобілях. Білий і червоний кольори в цей день можна побачити практично всюди. Люди також носять невеликі прапорці та біло-червоні стрічки. У школах і культурних центрах організовують уроки історії, виставки та концерти, присвячені боротьбі за незалежність. Діти вивчають державний гімн, малюють прапори та беруть участь у тематичних заходах. Для багатьох родин це також нагода розповісти молодшому поколінню про історію країни.

У Варшаві традиційно проходять марші та масові зібрання. Найвідоміший із них — Марш незалежності, який організовують громадські об'єднання. У ньому беруть участь тисячі людей із прапорами та національною символікою. Водночас у столиці відбуваються й інші події — концерти, сімейні фестивалі, спортивні змагання та історичні реконструкції. Програми можуть відрізнятися залежно від року, а окремі заходи мають власних організаторів і правила участі.

Ще одна популярна традиція — забіг до Дня незалежності. Учасники виходять на дистанції в біло-червоному одязі або з національними прапорами. У Варшаві та інших містах такі спортивні заходи збирають як професійних бігунів, так і людей, які просто хочуть долучитися до святкування. Наприклад, у 2026 році у Варшаві запланували 36-й Забіг незалежності на дистанцію 10 кілометрів. Також у столиці мають відбутися концерти та фестивальні події під гаслом «Wspólna Niepodległa», що українською можна передати як «Разом у незалежності».

Святкування не обмежуються Варшавою. У Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві та інших містах проходять власні урочистості. Десь організовують військові паради, десь — концерти, історичні прогулянки або сімейні фестивалі. У багатьох населених пунктах люди збираються біля пам'ятників національним героям і місць поховання загиблих військових. Частина заходів має офіційний характер, інші організовують місцеві громади, школи та громадські об'єднання.

Цікаві факти про День незалежності Польщі

Польща не мала власної держави 123 роки. Після третього поділу у 1795 році її території опинилися під владою Росії, Пруссії та Австрії. Незалежність вдалося відновити лише після завершення Першої світової війни.

11 листопада — символічна дата. Відновлення державності було процесом, а не однією подією. Важливі рішення ухвалювалися протягом кількох днів і місяців.

Юзеф Пілсудський повернувся до Варшави 10 листопада. Наступного дня він отримав верховне командування польськими військами. Згодом саме його ім'я стало одним із головних символів відновлення незалежності.

Офіційним святом дата стала лише у 1937 році. До цього поляки вже відзначали її, але переважно як пам'ятний і військовий день.

Свято двічі переживало заборону. Спочатку його не дозволяли відзначати під час німецької та радянської окупацій, а після війни — за комуністичної влади. До державного календаря воно повернулося у 1989 році.

11 листопада відзначають не лише в Польщі. Цього дня в багатьох країнах згадують завершення Першої світової війни. Наприклад, у Великій Британії та Франції проводять пам'ятні церемонії на честь загиблих у війнах.

Для поляків День незалежності — це нагадування про довгу боротьбу за право мати власну державу. Він об'єднує пам'ять про повстання, політичну діяльність, культурний опір і події Першої світової війни. Біло-червоні прапори, військові церемонії, марші та родинні заходи щороку повертають країну до подій 1918 року. А головний зміст свята залишається незмінним — вшанування людей, завдяки яким Польща знову стала незалежною.

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