Свято 11 листопада 2026 — День незалежності Анголи: 51 рік від проголошення свободи

11 листопада в Анголі відзначають День незалежності — одну з найважливіших дат в історії країни. Саме цього дня у 1975 році Ангола проголосила про вихід з-під влади Португалії після кількох століть колоніального панування та тривалої боротьби за свободу. У 2026 році країна відзначає 51-шу річницю цієї події.

Ангола розташована на південному заході Африки. Її історія тісно пов'язана з португальською колонізацією, яка почалася наприкінці XV століття. До приходу європейців на цих землях існували африканські держави й королівства, зокрема Конго, Ндонго та Матамба. Вони мали власних правителів, політичні порядки й торговельні зв'язки. Поступово Португалія посилила свій вплив на узбережжі, а згодом поширила контроль на значну частину території сучасної Анголи.

Колоніальний період супроводжувався експлуатацією місцевого населення, захопленням ресурсів і работоргівлею. Через порти регіону впродовж століть вивозили поневолених африканців, яких продавали до інших частин світу, зокрема до Бразилії. Місцеві громади неодноразово чинили опір португальській владі. Однією з відомих постатей цього спротиву стала королева Нзінга Мбанді, яка у XVII столітті протистояла колоніальному просуванню Португалії. Однак окремі повстання не могли покласти край пануванню європейської держави.

У XX столітті боротьба за свободу набула організованого характеру. В Анголі сформувалися політичні рухи, які вимагали припинити колоніальне правління. Збройна боротьба за незалежність розпочалася 4 лютого 1961 року. Одним із головних учасників став Народний рух за визволення Анголи — МПЛА. Також діяли Національний фронт визволення Анголи — ФНЛА та Національний союз за повну незалежність Анголи — УНІТА. Усі три організації виступали проти португальського панування, але мали різних лідерів, політичні погляди та бачення майбутнього країни.

Визначальні зміни відбулися у 1974 році. Тоді в Португалії сталася Революція гвоздик, яка повалила багаторічну авторитарну владу. Нова португальська влада взяла курс на припинення колоніальних воєн і надання незалежності африканським територіям. Для Анголи це відкрило можливість завершити тривале протистояння та перейти до створення власної держави.

У січні 1975 року представники Португалії та трьох основних ангольських рухів — МПЛА, ФНЛА й УНІТА — підписали Алворську угоду. Вона передбачала перехідний період, формування тимчасового уряду за участю різних політичних сил і проголошення незалежності 11 листопада того самого року. Однак домовленості не вдалося повністю реалізувати. Між рухами загострилися суперечки, почалися збройні зіткнення, а країна опинилася на межі нового конфлікту.

Попри це, 11 листопада 1975 року незалежність Анголи офіційно проголосили. Церемонія відбулася в столиці — Луанді. Лідер МПЛА Антоніу Агостінью Нету оголосив про створення Народної Республіки Ангола та став її першим президентом. Того ж дня португальський прапор замінили ангольським. Для країни це означало завершення колоніального правління й початок нового етапу історії — вже як суверенної держави.

Однак незалежність не принесла Анголі швидкого миру. Протистояння між колишніми визвольними рухами переросло в громадянську війну. У конфлікт також втручалися інші держави, підтримуючи різні сторони. Бойові дії з перервами тривали майже 27 років і завершилися у 2002 році після загибелі лідера УНІТА Жонаша Савімбі та укладення угоди про припинення вогню. Війна забрала багато життів, змусила людей залишати домівки й завдала значної шкоди інфраструктурі. Тому для ангольців День незалежності пов'язаний не лише з радістю від здобуття свободи, а й із пам'яттю про тих, хто загинув під час визвольної боротьби та подальшого конфлікту.

Чому День незалежності відзначають саме 11 листопада

Дата має конкретне історичне значення: саме 11 листопада 1975 року Ангола офіційно проголосила незалежність. Відтоді цей день став головним державним святом країни. Його закріпили в законодавстві про національні та місцеві свята. Для ангольців це нагода згадати боротьбу за свободу, вшанувати її учасників і відзначити право країни самостійно визначати власне майбутнє.

У державних документах окремо наголошують на важливості національної єдності. Адже до здобуття незалежності Ангола була розділена між різними політичними силами, а після проголошення свободи пережила тривалу громадянську війну. Тому свято покликане не лише нагадувати про історичну перемогу, а й об'єднувати громадян незалежно від їхнього походження, регіону чи політичних поглядів. Також у цей день згадують країни та людей, які підтримували ангольців під час визвольної боротьби.

Як в Анголі святкують День незалежності

11 листопада в Анголі — офіційний державний вихідний. У столиці та інших містах проводять урочисті церемонії, культурні заходи, концерти, виставки й тематичні зустрічі. У святкуваннях беруть участь представники влади, громадських організацій, військові, діячі культури та звичайні жителі. На вулицях з'являються державні прапори, а в містах організовують події, присвячені історії країни та її культурі.

Однією з центральних частин офіційних урочистостей є вшанування пам'яті першого президента Анголи Антоніу Агостінью Нету. Зокрема, у Луанді церемонії проводять біля його меморіалу. Там покладають квіти, згадують учасників визвольної боротьби та виконують державний гімн. Під час святкових заходів також можуть проходити військові й культурні паради, у яких беруть участь представники різних регіонів країни.

Особливе місце у святкуванні посідають музика й танці. Ангола має багату культурну спадщину, тому на урочистостях звучать традиційні та сучасні композиції, виступають музичні й танцювальні колективи. Серед відомих ангольських музичних жанрів — семба, яка вплинула на розвиток кізомби. Такі виступи не лише розважають гостей, а й нагадують про культурне розмаїття країни.

У 2025 році Ангола відзначала 50-річчя незалежності. Центральні урочистості відбулися в Луанді на площі Республіки за участю президента Жуана Лоренсу та іноземних гостей. У програмі були покладання квітів до меморіалу першого президента, виконання державного гімну та великий парад за участю представників усіх 21 провінції країни. Святкування проходили під гаслом «Dipanda é 50, Dipanda é de todos», що можна перекласти як «Незалежності — 50, незалежність належить усім». До ювілею також приурочили вручення державних нагород людям, які зробили внесок у боротьбу за свободу та розвиток Анголи.

Символи незалежної Анголи

Важливим символом свята є державний прапор, який підняли після проголошення незалежності. Він складається з двох горизонтальних смуг — червоної та чорної. Червоний колір символізує кров, пролиту під час боротьби за свободу, а чорний уособлює Африку. У центрі прапора розміщена емблема жовтого кольору: шестерня, мачете та зірка.

Кожен елемент має своє значення. Шестерня символізує робітників і промисловість, мачете — селянство та сільськогосподарську працю, а зірка — міжнародну солідарність і прогрес. Ці символи відображають історію країни та ідеї, на яких будували незалежну Анголу. Прапор, гімн і державний герб під час святкувань нагадують про появу власної держави та її національну ідентичність.

Для ангольців 11 листопада — це більше, ніж дата в календарі. Це день, коли згадують довгий шлях до свободи, людей, які боролися за незалежність, і складні випробування, через які країна пройшла після 1975 року. Водночас свято пов'язане з надією на мир, єдність і подальший розвиток Анголи.

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