Щороку 11 листопада у США відзначають День ветеранів — свято на честь чоловіків і жінок, які служили в американських Збройних силах. Його історія почалася після Першої світової війни, коли 11 листопада 1918 року припинилися бойові дії між Німеччиною та країнами Антанти. У 2026 році День ветеранів припадає на середу, а центральна церемонія відбудеться на Арлінгтонському національному кладовищі у Вірджинії.

Історія Дня ветеранів пов'язана із завершенням бойових дій Першої світової війни. 11 листопада 1918 року о 11:00 набуло чинності перемир'я між Німеччиною та союзниками. Воно зупинило бої на Західному фронті після більш ніж чотирьох років війни. Саме тому дату часто описують як одинадцяту годину одинадцятого дня одинадцятого місяця. Водночас важливо розрізняти перемир'я та офіційне завершення війни: мирний договір у Версалі підписали лише 28 червня 1919 року.

Через рік після припинення бойових дій, 11 листопада 1919 року, президент США Вудро Вільсон оголосив перше відзначення Дня перемир'я — Armistice Day. Спочатку воно було присвячене пам'яті загиблих під час Першої світової війни та прагненню до миру. У своєму зверненні Вільсон говорив про гордість за мужність американців, які загинули на службі країні, та про надію на мир і справедливість між народами. Тоді ж сформувалася традиція проводити паради, громадські зібрання та церемонії. О 11-й годині ранку на короткий час зупиняли роботу, щоб люди могли вшанувати пам'ять загиблих.

У 1926 році Конгрес США ухвалив резолюцію про щорічне відзначення 11 листопада. А у 1938 році ця дата отримала статус офіційного федерального свята під назвою День перемир'я. На той час воно передусім стосувалося учасників Першої світової війни. Однак після Другої світової війни та Корейської війни в країні з'явилися мільйони нових ветеранів. Стало зрозуміло, що вшанування має стосуватися не лише тих, хто воював у 1914–1918 роках, а й усіх американців, які служили у війську.

Чому День перемир'я став Днем ветеранів

Змінити назву свята запропонували після Другої світової війни. Одним із тих, хто виступав за таку ідею, був ветеран із міста Бірмінгем у штаті Алабама Реймонд Вікс. У 1947 році він організував там парад на честь усіх американців, які служили у війську, незалежно від того, у якій війні вони брали участь. Ініціатива отримала підтримку, а згодом до неї долучилися законодавці. Конгресмен Едвард Ріс із Канзасу запропонував офіційно змінити назву свята, щоб воно охоплювало ветеранів усіх поколінь.

1 червня 1954 року президент Дуайт Ейзенхауер підписав закон, який замінив назву «День перемир'я» на «День ветеранів». Відтоді 11 листопада присвячене всім американцям, які проходили військову службу, а не лише учасникам Першої світової війни. Ейзенхауер також закликав громадян, ветеранські організації та державні установи долучатися до вшанування військових. Для організації загальнонаціональних заходів створили спеціальний комітет. Так свято отримало сучасний зміст і стало щорічною нагодою подякувати людям за їхню службу.

У 1968 році Конгрес ухвалив закон, який передбачав перенесення кількох федеральних свят на понеділок, щоб американці мали довші вихідні. Через це День ветеранів мали відзначати не 11 листопада, а в четвертий понеділок жовтня. Нове правило почало діяти у 1971 році, але викликало невдоволення серед ветеранів і жителів багатьох штатів. Частина штатів продовжувала відзначати свято в історичну дату. Зрештою, у 1975 році Конгрес ухвалив рішення повернути його на 11 листопада, а з 1978 року ця дата знову стала постійною.

Кого вшановують у цей день

День ветеранів присвячений усім, хто служив у Збройних силах США. Це колишні військовослужбовці армії, військово-морських сил, корпусу морської піхоти, повітряних сил, берегової охорони та космічних сил. До них належать люди, які брали участь у бойових операціях, а також ті, хто проходив службу в мирний час. Не має значення, скільки років людина провела у війську та чи брала вона безпосередню участь у бойових діях. Головна мета свята — визнати внесок кожного, хто служив країні.

Важлива особливість американського Дня ветеранів полягає в тому, що він присвячений не лише загиблим військовим. У цей день особливу увагу приділяють живим ветеранам, дякують їм за службу та згадують про труднощі, з якими вони можуть стикатися після повернення до цивільного життя. Йдеться, зокрема, про адаптацію після служби, пошук роботи, навчання, доступ до медичної допомоги та підтримку родин. Водночас під час церемоній згадують і тих, хто загинув під час виконання військового обов'язку.

Саме цим День ветеранів відрізняється від іншого американського пам'ятного дня — Memorial Day, або Дня пам'яті. Його відзначають в останній понеділок травня та присвячують передусім військовим, які загинули під час служби. Натомість 11 листопада дякують усім, хто служив, незалежно від того, чи повернулася людина додому живою. Ці два дні мають спільну мету — вшанувати військових, але різний зміст і традиції.

За даними Бюро перепису населення США, у 2025 році в країні налічувалося близько 15,7 мільйона ветеранів. Це приблизно 5,9% дорослого цивільного населення. Серед них є люди, які служили під час Другої світової війни, Корейської та В'єтнамської воєн, а також учасники новіших військових операцій. Водночас частка ветеранів Другої світової війни серед усіх колишніх військовослужбовців уже дуже мала — близько 0,3%. Ці цифри показують, наскільки різними є покоління американців, яких об'єднує військова служба.

Як у США відзначають День ветеранів

Одна з головних традицій — загальнонаціональна церемонія на Арлінгтонському національному кладовищі у штаті Вірджинія, неподалік Вашингтона. Саме там розташована Могила Невідомого солдата — меморіал на честь американських військових, чиї імена та обставини загибелі залишилися невідомими. Щороку 11 листопада об 11:00 там проводять урочисте покладання вінка. У церемонії беруть участь представники влади, військові, ветеранські організації та родини загиблих. Після цього заходи продовжуються в Меморіальному амфітеатрі, де проходить парад прапорів ветеранських організацій і виступають офіційні гості.

У 2026 році національну церемонію проведуть у середу, 11 листопада. За інформацією Арлінгтонського національного кладовища, захід розпочнеться о 11:00 за східним часом США. Перед церемонією, о 10:30, запланований музичний виступ оркестру Берегової охорони США разом із вокальним ансамблем Військово-повітряних сил. Після покладання вінка відбудеться урочиста частина в амфітеатрі за участю ветеранських організацій. Захід відкритий для відвідувачів, а місця в амфітеатрі надаватимуть у порядку прибуття. Водночас доступ до самої церемонії покладання вінка цього року обмежений офіційними учасниками.

Святкування проходять і в інших містах країни. У Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Бірмінгемі та багатьох невеликих громадах організовують паради, концерти, пам'ятні зустрічі та покладання квітів. До них долучаються військові оркестри, школярі, представники місцевої влади та громадських організацій. У навчальних закладах проводять тематичні уроки, розповідають про історію американських військових і запрошують ветеранів поділитися власним досвідом. У деяких громадах організовують волонтерські акції, збирають допомогу для ветеранських родин і відвідують людей, які перебувають у лікарнях або будинках догляду.

Ще одна традиція — вивішувати державний прапор США на будинках, державних установах і громадських будівлях. Учасники заходів часто приходять із прапорцями, а ветерани одягають форму або знаки розрізнення своїх підрозділів. Під час урочистостей можуть виконувати державний гімн, проводити хвилину мовчання та вручати відзнаки колишнім військовослужбовцям. У багатьох містах місцеві організації готують окремі програми для ветеранів і їхніх родин. Це можуть бути безкоштовні обіди, концерти, зустрічі та інші події на знак вдячності.

Деякі ресторани, магазини й компанії також долучаються до святкування. Вони пропонують ветеранам і військовослужбовцям знижки, безкоштовні страви або спеціальні послуги. Такі пропозиції не є обов'язковими для всіх закладів і відрізняються залежно від компанії та міста. Проте вони стали помітною частиною сучасної традиції подяки. Для багатьох американців це ще один спосіб показати повагу людям, які служили у війську.

Цікаві факти про День ветеранів

Дата пов'язана з точним часом. Перемир'я в Першій світовій війні набуло чинності об 11:00 11 листопада 1918 року. Саме тому національна церемонія в Арлінгтоні також починається об 11-й годині ранку.

Спочатку свято мало іншу назву. До 1954 року 11 листопада у США називали Днем перемир'я. Після Другої світової та Корейської воєн його перейменували, щоб вшановувати ветеранів усіх конфліктів і тих, хто служив у мирний час.

У свята була незвична дата. У 1971–1977 роках федеральні урочистості проводили в четвертий понеділок жовтня. Але через суспільну критику дату повернули на 11 листопада.

Могила Невідомого солдата має особливу роль. Меморіал на Арлінгтонському кладовищі присвячений американським військовим, чиї останки не вдалося ідентифікувати. Покладання вінка біля нього стало центральною частиною національної церемонії.

День ветеранів — федеральне свято. Федеральні установи цього дня зазвичай не працюють. Водночас рішення щодо роботи шкіл, місцевих установ і приватних компаній можуть відрізнятися залежно від штату та роботодавця.

Для американців День ветеранів — це нагода не лише згадати історію воєн, а й подякувати людям, які присвятили частину свого життя військовій службі. Паради, церемонії, державні прапори та зустрічі з ветеранами допомагають зберігати пам'ять про різні покоління військових. А головна ідея свята залишається простою: вшанувати тих, хто служив країні, і показати, що їхній внесок не забутий.

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