Свято 11 листопада 2026 — Всесвітній день оригамі

11 листопада відзначають Всесвітній день оригамі — свято мистецтва, яке дозволяє перетворити звичайний аркуш паперу на квітку, тварину, прикрасу або навіть складну об’ємну фігуру. Ця традиція має японське коріння, але сьогодні оригамі захоплюються в різних країнах світу. До свята ми зібрали цікаві факти про історію паперового складання та п’ять незвичних моделей, які можна спробувати зробити власноруч.

Оригамі — це мистецтво створення фігурок із паперу за допомогою згинів. Для класичної техніки не потрібні ножиці, клей або інші інструменти: достатньо одного аркуша й трохи терпіння. З нього можна зробити майже все — від маленького журавлика до складної квіткової композиції, дракона чи геометричної скульптури.

Слово «оригамі» походить від двох японських слів: oru — складати та kami — папір. Тобто назва буквально описує сам процес. Водночас історія паперового складання не така проста, як може здатися. Папір винайшли в Китаї, а технологія його виготовлення згодом потрапила до Японії. Там майстри вдосконалили виробництво й почали використовувати папір не лише для письма, а й для оздоблення, подарунків та релігійних церемоній.

Точної дати появи оригамі дослідники не знають. Однією з ранніх японських традицій було оріката — особливе складання паперу для оформлення подарунків і листів. Такі згини мали свої правила й навіть були частиною етикету самураїв та представників знаті. Папір використовували для декоративних обгорток, прикрас і ритуальних предметів. Згодом складання фігурок стало доступним ширшому колу людей і перетворилося на окреме захоплення.

Однією з найважливіших історичних книжок про це мистецтво стала японська збірка «Сембадзуру оріката», опублікована 1797 року. Вона містила інструкції зі створення паперових журавликів, зокрема з’єднаних між собою фігурок, які можна було скласти з одного аркуша. Це один із найдавніших відомих посібників із розважального оригамі. А в XIX столітті паперове складання почало ширше поширюватися за межами Японії.

У XX столітті оригамі перетворилося на справжнє міжнародне мистецтво. Важливу роль у цьому відіграв японський майстер Акіра Йосідзава. Він створив тисячі моделей, розробляв нові способи складання та допоміг зробити інструкції зрозумілими для людей у різних країнах. Разом з американським ентузіастом Семюелем Рендлеттом він долучився до розвитку системи умовних позначень, якою й сьогодні користуються в схемах оригамі.

Чому свято відзначають 11 листопада

Тут є цікава особливість: 11 листопада в Японії відзначають День оригамі, а міжнародне святкування має назву World Origami Days — Всесвітні дні оригамі. Вони тривають не один день, а з 24 жовтня до 11 листопада. Такий проміжок обрали не випадково.

24 жовтня — день народження Ліліан Опергеймер, американки, яка відіграла важливу роль у популяризації оригамі на Заході. Вона народилася 1898 року, захопилася паперовим складанням і почала об’єднувати людей, які цікавилися цим мистецтвом. Опергеймер допомогла створити перший американський клуб оригамі, а також долучилася до заснування Британського товариства оригамі та OrigamiUSA.

У 2005 році OrigamiUSA запропонувала відзначати 24 жовтня як особливий день на честь Ліліан Опергеймер. Згодом японський редактор і видавець Макото Ямагучі нагадав, що в Японії вже є власна дата — 11 листопада. Тоді й виникла ідея об’єднати ці дні в один тривалий період міжнародного святкування. Так з’явилися World Origami Days, які щороку тривають від дня народження Опергеймер до японського Дня оригамі. У 2026 році 11 листопада припадає на середу. Офіційним державним вихідним це свято не є. Його відзначають передусім ентузіасти, майстри, клуби та організації, які популяризують паперове складання. Вони проводять майстер-класи, виставки, зустрічі, діляться схемами й навчають охочих створювати власні фігурки.

Які бувають техніки оригамі

Оригамі давно вийшло за межі простих фігурок, які можна скласти за кілька хвилин. Сьогодні існують різні стилі й техніки, що відрізняються складністю, матеріалами та результатом.

Класичне оригамі — це складання фігурки з одного аркуша паперу. Найчастіше використовують квадрат, а сам процес складається з послідовних згинів. Саме так роблять традиційного журавлика, метелика, рибку або квітку.

Модульне оригамі працює за іншим принципом. Спочатку складають багато однакових або схожих деталей — модулів, а потім з’єднують їх між собою. Так можна створити об’ємні кулі, зірки, багатогранники та декоративні композиції. Часто для таких моделей використовують папір різних кольорів, щоб готова фігура мала виразний візерунок.

Мокре складання — техніка, яку популяризував Акіра Йосідзава. Папір злегка зволожують, завдяки чому він стає гнучкішим і краще тримає округлі форми. Цей спосіб особливо корисний, коли майстер хоче створити реалістичну тварину з плавними лініями, а не геометричну фігуру з гострими кутами.

Складання за патерном передбачає роботу не за звичайною покроковою схемою, а за кресленням майбутніх згинів. На ньому позначають усі лінії, які потрібно зробити на аркуші. Такий спосіб часто використовують досвідчені майстри для створення складних моделей — наприклад, комах, драконів і фантастичних істот.

Є й окремий напрям — кірігамі. Він схожий на оригамі, але в ньому дозволено розрізати папір. Саме тому ці техніки не варто плутати: класичне оригамі будується на згинах, а кірігамі поєднує складання та вирізання.

П’ять цікавих моделей, які можна скласти власноруч

Оригамі не обмежується журавликами та човниками. Із паперу можна зробити ефектні прикраси, об’ємні квіти й навіть фігурки, які рухаються. Для деяких моделей знадобиться лише один квадратний аркуш, для інших — кілька заготовок. Нижче — п’ять варіантів різної складності, які можуть зацікавити навіть тих, хто вже пробував складати папір.

1. Троянда Кавасакі

Ця модель — справжня класика складного оригамі. На відміну від простих паперових квітів, троянда має багато пелюсток і виглядає майже як справжня. Її створив японський майстер Тосікадзу Кавасакі, а сама модель стала популярною серед тих, хто хоче перейти від простих фігурок до складніших робіт.

Для складання знадобиться квадратний аркуш тонкого паперу. Спочатку його потрібно ретельно розмітити згинами, щоб утворилася система ліній, яка допоможе сформувати майбутні пелюстки. Потім папір поступово складають усередину, формуючи спіраль у центрі. Найбільше уваги потрібно приділити саме центральній частині: від неї залежить, наскільки акуратно виглядатиме троянда. Наприкінці пелюстки обережно розкривають і надають їм округлої форми.

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2. Кусудама — об’ємна квіткова куля

Кусудама — це не одна фігурка, а ціла композиція з паперових деталей. Найчастіше вона має вигляд об’ємної кулі, складеної з квітів або геометричних модулів. У традиційній Японії кусудами використовували як декоративні предмети, а сьогодні вони стали популярними прикрасами для інтер’єру та подарунків.

Для такої моделі потрібно підготувати кілька квадратних аркушів однакового розміру. Кожен із них складають за однаковою схемою, щоб отримати окрему пелюстку або модуль. Потім деталі з’єднують між собою, формуючи квітку. Коли готово кілька таких квіток, їх можна зібрати в одну об’ємну композицію. Для ефектнішого результату варто використати папір двох або трьох кольорів.

Схема та зображення: Кусудама та модульні квіткові моделі.

3. Паперовий метелик

Метелик — модель, яка може виглядати дуже витончено навіть без складних технік. Його крила можна зробити широкими й округлими, а для складання підійде папір із різними кольорами з обох боків. Готовими фігурками прикрашають листівки, подарункові коробки, стіни або святковий декор.

Спочатку квадратний аркуш складають по діагоналях і навпіл, щоб отримати основні лінії. Потім формують базову трикутну заготовку, з якої поступово створюють крила. Краї паперу загинають так, щоб верхня частина була ширшою, а нижня — вужчою. Наприкінці потрібно сформувати тулуб і трохи розправити крила. Можна зробити кілька метеликів різного розміру й кольору та зібрати з них цілу композицію.

Схема та зображення: Паперовий метелик — покрокова галерея.

4. Декоративна паперова зірка

Паперова зірка може стати прикрасою для кімнати, святкової гірлянди або подарунка. Особливо цікаво виглядають моделі з кількома променями та об’ємним центром. Для них можна використовувати металізований, кольоровий або двосторонній папір.

Є різні способи складання таких зірок. В одному з варіантів спочатку готують кілька однакових модулів, кожен із яких має форму променя. Потім їх з’єднують у коло, поступово формуючи цілісну фігуру. Важливо, щоб усі деталі були однакового розміру й мали чіткі згини. Якщо використати папір різних кольорів, зірка матиме виразний геометричний візерунок.

Схема та зображення: Моделі Magic Star та інших декоративних фігур.

5. Жабка, яка стрибає

Ця модель відрізняється від попередніх тим, що її можна не лише поставити на полицю, а й змусити рухатися. Паперова жабка має спеціальну складку на спині: якщо легко натиснути на неї пальцем і відпустити, фігурка підстрибує вперед. Саме тому така модель особливо подобається дітям і підходить для невеликої гри.

Для складання потрібен прямокутний або квадратний аркуш — залежно від обраної схеми. Спочатку формують тулуб і передні лапки, а потім складають задню частину гармошкою. Саме ця складка працює як пружина. Після завершення потрібно перевірити, чи добре жабка тримає форму та чи може підстрибнути. Якщо папір занадто товстий, рух може бути слабшим, тому краще взяти звичайний тонкий аркуш.

Схема та зображення: Стрибуча жабка — покрокова інструкція.

6. Майстер Йода із «Зоряних війн»

Майстер Йода — один із найвідоміших персонажів кіносаги «Зоряні війни». Маленький зелений прибулець із довгими вухами став символом мудрості, спокою та сили. Його характерна зовнішність добре підходить для паперового складання, адже найважливіші деталі — великі вуха, зморшкувате обличчя та впізнавана форма голови.

Для створення фігурки знадобиться квадратний аркуш зеленого паперу. Спочатку потрібно скласти базову форму голови, позначивши центральні лінії та діагоналі. Потім бокові частини паперу загинають назовні, формуючи довгі загострені вуха. Верхню частину складають так, щоб надати голові характерної форми, а нижню — щоб сформувати підборіддя. Наприкінці можна додати очі й дрібні деталі обличчя олівцем або маркером.

Схеми та зображення: Origami Yoda — покрокова інструкція.

7. Медальйон Відьмака — голова вовка

Медальйон із головою вовка — один із головних символів франшизи «Відьмак». Його носить Ґеральт із Рівії, а сам знак пов’язаний зі Школою Вовка, до якої належить відьмак. У медальйоні зображена оскалена вовча голова з гострими вухами та характерними контурами морди.

Для оригамі можна використати квадратний аркуш сірого, чорного або білого паперу. Спочатку потрібно сформувати основу голови, склавши аркуш по діагоналі. Далі загнути верхні кути, щоб утворилися гострі вовчі вуха, а нижню частину скласти всередину, формуючи видовжену морду. Потім папір акуратно розгортають і коригують згини, щоб надати голові більш виразного силуету. Очі, ніс і лінії пащі можна домалювати темним маркером.

Зображення та схеми для пошуку: Origami Witcher wolf medallion — покрокова модель.

8. Шолом Дарта Вейдера із «Зоряних війн»

Чорний шолом Дарта Вейдера — один із найвідоміших образів у кіно. Він приховує обличчя персонажа та став символом темної сторони Сили у всесвіті «Зоряних війн». Для створення паперової моделі знадобиться чорний квадратний аркуш, а для дрібних деталей можна використати сірий папір. Спочатку формують основу шолома, складаючи аркуш так, щоб отримати широку верхню частину та звужений низ. Потім за допомогою додаткових згинів створюють характерні бокові панелі, видовжену нижню частину й центральний виступ. Після цього можна додати світлі деталі, які нагадуватимуть вентиляційну решітку та елементи маски.

Схеми та зображення: Origami Darth Vader helmet — покрокова інструкція.

9. Золотий снич із «Гаррі Поттера»

Золотий снич — маленька крилата кулька, яку шукають гравці під час матчу з квідичу у світі «Гаррі Поттера». Той, хто спіймає її, приносить своїй команді додаткові очки та завершує гру. Для паперової версії знадобляться золотистий папір і два тонкі аркуші для крилець. Спочатку потрібно скласти невелику об'ємну кульку або багатогранник, який стане основою сничу. Окремо з паперу формують два симетричні крила, надаючи їм видовженої форми та роблячи кілька дрібних згинів, щоб вони нагадували пір'я. Потім крила прикріплюють до боків кульки. У результаті виходить декоративна модель, яку можна використати як прикрасу або елемент тематичної фотозони.

Схеми та зображення: Origami Golden Snitch — покрокова модель.

10. Беззубик із «Як приборкати дракона»

Беззубик — чорний дракон із великими зеленими очима з мультфільму «Як приборкати дракона». Він має незвичну зовнішність, широкі крила та характерний хвіст, тому його паперова версія може бути особливо цікавою. Для складання знадобиться чорний квадратний аркуш, а для очей — трохи зеленого паперу або маркер. Спочатку формують голову з гострими вушками та видовженою мордочкою. Потім переходять до тулуба й загинають бокові частини аркуша, створюючи крила. Окрему увагу варто приділити хвосту: у мультфільмі він має особливу форму через пошкоджене крило, тому цю деталь можна відтворити за допомогою додаткових згинів або невеликого паперового елемента.

Схеми та зображення: Origami Toothless — покрокова інструкція.

Історії, які зробили паперових журавликів символом миру

Найвідоміша фігурка оригамі — журавлик. У японській культурі цей птах пов’язаний із довголіттям, удачею та добрими побажаннями. Існує традиція сенбадзуру — тисячі паперових журавликів, зібраних разом. Таку композицію можуть дарувати на весілля, бажаючи молодятам щасливого життя, або хворій людині — з побажанням одужання.

Особливого значення журавлик набув завдяки історії Садако Сасакі. Дівчинка пережила атомне бомбардування Хіросіми 6 серпня 1945 року, коли їй було лише два роки. Через десять років у неї діагностували лейкемію, пов’язану з наслідками радіаційного опромінення. Під час лікування Садако почала складати паперових журавликів, сподіваючись одужати. Вона вірила в японську легенду, за якою тисяча журавликів може допомогти здійснити бажання.

За даними Національного парку історії Манхеттенського проєкту, дівчинка склала близько 1300 журавликів, але померла у 1955 році, коли їй було 12 років. Після її смерті друзі та однокласники почали збирати кошти на пам’ятник дітям, які загинули внаслідок атомного бомбардування. У 1958 році в Меморіальному парку миру в Хіросімі відкрили пам’ятник дітям, присвячений Садако та всім дітям — жертвам атомної бомби.

Сьогодні паперові журавлики надходять до пам’ятника з різних країн світу. За інформацією міської влади Хіросіми, щороку туди надсилають близько десяти мільйонів таких фігурок. Люди складають їх як побажання миру та нагадування про наслідки війни. Тому журавлик давно став не просто популярною моделлю оригамі, а міжнародним символом надії.

Цікаві факти про оригамі

Оригамі має не лише японську історію. Паперове складання розвивалося також у Європі. Наприклад, в Іспанії відома традиційна фігурка пташки під назвою пахарита.

Перші книжки зі схемами з’явилися ще кілька століть тому. Серед найвідоміших ранніх видань — японська «Сембадзуру оріката» 1797 року.

Оригамі використовують у науці. Принципи складання паперу допомагають інженерам створювати конструкції, які можуть компактно складатися й розгортатися. Ці ідеї застосовують у дизайні, робототехніці та космічних технологіях.

Не все оригамі має бути плоским. Модульні конструкції можуть утворювати об’ємні кулі, куби, багатогранники й складні геометричні фігури.

Папір для оригамі не обов’язково має бути спеціальним. Для перших спроб підійде звичайний квадратний аркуш. Для складних моделей краще обирати тонкий, але міцний папір, який добре тримає згини.

У світі є окремі спільноти майстрів оригамі. Вони проводять виставки, майстер-класи, змагання та діляться авторськими моделями.

Як відзначають Всесвітні дні оригамі

Головна ідея свята — не просто згадати про японське мистецтво, а спробувати скласти щось власноруч і поділитися цим захопленням з іншими. У цей період клуби оригамі та творчі спільноти організовують майстер-класи, виставки й зустрічі. Деякі учасники проводять відкриті заняття в бібліотеках, школах і культурних центрах, де навчають дітей та дорослих створювати паперові фігурки.

OrigamiUSA пропонує долучатися до святкування по-різному: організувати заняття, скласти фігурку в дорозі, подарувати її знайомим або показати власні роботи на виставці. Для участі не потрібно бути професійним майстром. Можна почати з простої моделі, а згодом перейти до складніших конструкцій.

Відзначити цей день можна й удома. Достатньо підготувати кілька квадратних аркушів паперу, обрати схему та спробувати скласти першу фігурку. А якщо зробити кілька моделей різних кольорів, їх можна зібрати в гірлянду, прикрасити ними листівку або створити невелику композицію. Саме в цьому й полягає привабливість оригамі: з простого аркуша поступово народжується річ, у яку людина вкладає час, увагу й фантазію.

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