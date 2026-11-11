Свято 11 листопада2026 — День Лачплесіса: як Латвія перемогла у битві за Ригу 1919 року

Щороку 11 листопада в Латвії відзначають День Лачплесиса — пам’ятну дату, присвячену людям, які боролися за незалежність країни. Саме цього дня у 1919 році латвійська армія перемогла війська Павла Бермондта-Авалова під час боїв за Ригу. У 2026 році День Лачплесиса припадає на середу, 11 листопада.

День Лачплесиса має глибоке історичне значення для Латвії. Його назва пов’язана з Лачплесисом — легендарним героєм латвійського епосу, який уособлює силу, мужність і готовність захищати рідну землю. Цей персонаж відомий завдяки однойменному твору письменника Андрея Пумпура, опублікованому в 1888 році. Автор створив історію на основі латвійських народних переказів і легенд. За сюжетом, Лачплесис має надзвичайну силу та бореться з ворогами свого народу. Його ім’я буквально пов’язане з образом ведмедя та його подоланням, тому українською його часто передають як «Ведмедеборець».

Лачплесис не був реальною історичною постаттю. Проте з часом він став одним із головних символів латвійської національної культури. Його образ уособлював народ, який не хоче втрачати свободу та готовий захищати свою землю. Саме тому ім’я літературного героя використали для назви військової нагороди, а згодом — і пам’ятного дня. Так історія вигаданого персонажа переплелася з реальною боротьбою латвійців за незалежність.

Що сталося 11 листопада 1919 року

Щоб зрозуміти походження свята, потрібно повернутися до подій після Першої світової війни. 18 листопада 1918 року Латвія проголосила незалежність, але втримати її було непросто. На території країни тривали бойові дії, а новоствореній державі доводилося протистояти різним військовим силам. Серед них були підрозділи Червоної армії та війська, які прагнули відновити старий політичний порядок у регіоні. Латвійська армія лише формувалася, їй бракувало озброєння, військового досвіду та ресурсів.

Одним із найсерйозніших випробувань стала так звана бермонтіада — наступ військ під командуванням Павла Бермондта-Авалова. Його Західна добровольча армія складалася з німецьких і російських військових формувань, які діяли проти латвійської держави. У жовтні 1919 року ці сили розпочали наступ на Ригу та захопили частину міста й територій на лівому березі Даугави. Для молодої Латвійської республіки це була серйозна загроза. У разі поразки країна могла втратити контроль над столицею та поставити під сумнів саме існування своєї незалежності.

Латвійські військові почали готувати контрнаступ. Вирішальна операція розгорнулася на початку листопада, а 11 листопада армія змогла витіснити війська Бермондта з Риги та повернути під контроль лівий берег Даугави. У боях латвійцям допомагали кораблі Великої Британії та Франції, які обстрілювали позиції противника. Перемога стала важливим переломним моментом у боротьбі за незалежність. Вона зміцнила позиції латвійської влади та дала змогу продовжити звільнення території країни від іноземних військ. За даними Національних збройних сил Латвії, під час бермонтіади загинули 743 латвійські військові, серед них 57 офіцерів.

Як перемога перетворилася на національну пам’ятну дату

Після перемоги 11 листопада стало символічною датою для латвійців. Того ж дня у 1919 році започаткували військову нагороду — орден Лачплесиса, яким відзначали людей за заслуги в боротьбі за незалежність. Його девізом стали слова «За Латвію». Водночас юридичне оформлення нагороди відбулося пізніше: закон про орден ухвалили у вересні 1920 року, а перші нагородження провели 11 листопада 1920-го. Серед перших відзначених були високопоставлені командири латвійської армії. Згодом орден вручали й іншим військовим, які проявили мужність під час визвольних боїв.

Спочатку 11 листопада мало різні назви та відзначалося як день, пов’язаний із військовою нагородою і вшануванням учасників війни. Назва «День Лачплесиса» поступово закріпилася в суспільстві. Після радянської окупації Латвії у 1940 році відкрито відзначати цю дату заборонили. Пам’ять про події 1919 року зберігали родини, колишні військові та латвійські громади за кордоном. Наприкінці 1980-х років, під час руху за відновлення незалежності, традиція знову почала повертатися до публічного життя. Після відновлення незалежності Латвії у 1990 році 11 листопада офіційно закріпили як день пам’яті борців за свободу.

Важливо, що День Лачплесиса — це саме пам’ятна дата, а не головне державне свято з нагоди проголошення незалежності. День народження сучасної Латвійської держави відзначають 18 листопада, адже саме тоді у 1918 році проголосили незалежність республіки. А 11 листопада присвячене тим, хто згодом захищав цю незалежність зі зброєю в руках. Обидві дати є частиною листопадового місяця державності, коли по всій країні проходять пам’ятні та патріотичні заходи.

Як у Латвії відзначають День Лачплесиса

Головна традиція цього дня — запалювання свічок на честь загиблих захисників країни. Увечері тисячі вогників з’являються біля пам’ятників, меморіалів, на кладовищах, біля державних установ і вікон житлових будинків. Особливо багато людей збирається в Ризі. Одним із головних місць вшанування є Братське кладовище, де поховані латвійські військові, які загинули під час боротьби за незалежність. Люди приносять туди квіти та свічки, згадують загиблих і дякують тим, хто захищав країну.

Ще одна відома традиція — смолоскипна хода. Учасники проходять вулицями Риги з факелами та прапорами, вшановуючи пам’ять борців за свободу. Маршрути можуть змінюватися залежно від програми конкретного року, але серед важливих місць зазвичай є Братське кладовище, Пам’ятник Свободи та набережна 11 листопада. Біля Пам’ятника Свободи відбуваються церемонії вшанування, а на набережній збираються люди, щоб запалити свічки. Участь у таких заходах беруть не лише військові та представники влади, а й родини з дітьми, молодь і звичайні жителі.

У цей день також проводять богослужіння, покладання квітів і пам’ятні церемонії. У школах та культурних установах організовують зустрічі, присвячені історії визвольних боїв. Музеї готують тематичні виставки, показують історичні фотографії, документи та особисті речі військових. Наприклад, Латвійський національний історичний музей у Ризькому замку традиційно долучається до пам’ятних заходів. Серед його експонатів — повний комплект ордена Лачплесиса, який належав генералу латвійської армії Янісу Балодісу. Цю реліквію спеціально демонструють відвідувачам у День Лачплесиса.

Окреме місце в програмі посідають заходи за участю Національних збройних сил Латвії. Відбуваються церемонії за участю військових, виставки техніки та зустрічі з представниками армії. У 2026 році, зокрема, біля Латвійського військового музею запланували виставку військової техніки та пам’ятне багаття. У Ризькому соборі має відбутися екуменічне богослужіння, а на Площі Свободи — урочиста зміна почесної варти. Такі заходи нагадують, що незалежність країни пов’язана не лише з подіями минулого, а й із сучасною відповідальністю за її безпеку.

Цікаві факти про День Лачплесиса

Назва свята походить із літератури. Лачплесис — герой епосу Андрея Пумпура, а не реальний учасник боїв 1919 року. Його образ став символом мужності та боротьби за батьківщину.

Орден має власний девіз. На військовій нагороді Лачплесиса було викарбувано слова «За Латвію». Нею відзначали військових за заслуги під час визвольної боротьби.

11 листопада пов’язане з двома важливими подіями. Цього дня у 1919 році латвійська армія перемогла війська Бермондта під Ригою, а в 1920 році відбулося перше вручення ордена Лачплесиса.

Свічки стали одним із найвпізнаваніших символів пам’яті. Їх запалюють не лише в столиці, а й у невеликих містах та селах по всій країні.

Листопад у Латвії — місяць державності. Після Дня Лачплесиса, 18 листопада, країна відзначає річницю проголошення незалежності 1918 року. Тому ці два дні разом нагадують про здобуття свободи та її захист.

Для латвійців День Лачплесиса — це не просто згадка про одну військову перемогу. Це нагода вшанувати всіх, хто боровся за незалежність, і передати пам’ять про ці події наступним поколінням. Запалені свічки, квіти біля меморіалів і смолоскипні ходи щороку нагадують, що свобода країни має свою історію та ціну.

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