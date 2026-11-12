Свято 12 листопада 2026: 160-річчя Сунь Ятсена та історія Китайської Республіки

12 листопада відзначають день народження Сунь Ятсена — китайського революціонера, політичного діяча та одного з головних творців Китайської Республіки. Він народився 12 листопада 1866 року та відіграв важливу роль у революції 1911 року, яка поклала край правлінню династії Цін і багатовіковій монархії в Китаї.

У Республіці Китай, уряд якої нині перебуває на Тайвані, цю дату вшановують як пам’ятний день. Сунь Ятсена вважають батьком-засновником держави, а його політичні ідеї стали важливою частиною історії китайського республіканського руху. У 2026 році виповнюється 160 років від дня його народження.

Хто такий Сунь Ятсен

Сунь Ятсен народився в селі Цуйхен провінції Гуандун у селянській родині. У молодості він здобув медичну освіту в Гонконзі та певний час працював лікарем. Однак згодом політика й боротьба за зміни в Китаї стали для нього головним напрямом діяльності.

Наприкінці XIX століття Сунь Ятсен почав організовувати рухи, спрямовані проти правління династії Цін. Він виступав за модернізацію країни, створення республіки та політичні реформи. У 1894 році заснував товариство «Відродження Китаю», а згодом долучився до створення революційних організацій, які об'єднували прихильників повалення монархії.

Роль Сунь Ятсена в історії Китаю

Однією з найважливіших подій у житті політика стала Сіньхайська революція 1911 року. Вона призвела до падіння династії Цін і завершення імперського правління, яке тривало понад дві тисячі років.

29 грудня 1911 року Сунь Ятсена обрали тимчасовим президентом Китайської Республіки. Уже 1 січня 1912 року він склав присягу в Нанкіні та очолив тимчасовий уряд новоствореної держави. Згодом політик залишив посаду президента, щоб сприяти політичному врегулюванню та передачі влади Юань Шикаю.

Сунь Ятсен також сформулював політичну концепцію, відому як «Три народні принципи». Вона ґрунтувалася на трьох ідеях:

Націоналізм — прагнення до незалежності та національного відродження Китаю.

Народовладдя — створення республіканської системи та залучення громадян до управління державою.

Народний добробут — покращення умов життя населення та соціальна справедливість.

Ці принципи стали основою політичної програми Сунь Ятсена та важливою частиною ідеології партії Гоміньдан.

Як відзначають день народження Сунь Ятсена

У Республіці Китай 12 листопада є офіційним пам’ятним днем. Відповідно до законодавства, у цей день державні установи, громадські організації та навчальні заклади можуть проводити заходи на честь політичного діяча. На державному рівні також передбачені пам’ятні церемонії.

Сунь Ятсена вшановують і в інших китайських громадах. Зокрема, у Гонконзі до пам’ятних дат організовують урочисті церемонії, покладання квітів, виставки, лекції та культурні заходи. У 2026 році там запланували офіційну церемонію з нагоди 160-річчя від дня його народження.

Цікаві факти про Сунь Ятсена

Народився 12 листопада 1866 року в провінції Гуандун на півдні Китаю.

За освітою був лікарем і здобув медичну освіту в Гонконзі.

Його називають батьком-засновником Китайської Республіки за провідну роль у революційному русі та створенні республіканської держави.

Став першим тимчасовим президентом Китайської Республіки у 1912 році.

Помер 12 березня 1925 року в Пекіні у віці 58 років.

Його спадщину вшановують по обидва боки Тайванської протоки — як у Республіці Китай, так і в Китайській Народній Республіці.

Значення дня народження Сунь Ятсена

День народження Сунь Ятсена — це нагода згадати одного з найвпливовіших діячів сучасної китайської історії. Його діяльність стала важливим етапом переходу Китаю від імперської монархії до республіканської форми правління.

Для Республіки Китай ця дата має особливе історичне та політичне значення. Сунь Ятсен залишається символом боротьби за національне відродження, республіканські ідеї та створення незалежної держави. У 2026 році 160-річчя від дня його народження привертає додаткову увагу до його спадщини та ролі в історії Китаю.