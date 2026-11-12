Свято 12 листопада 2026 — День Конституції Азербайджану: історія та значення свята

12 листопада в Азербайджані відзначають День Конституції Азербайджанської Республіки. Дату обрали на честь ухвалення основного закону країни на всенародному референдумі 12 листопада 1995 року. Свято щороку нагадує про важливість Конституції, яка визначає державний устрій, права громадян і принципи функціонування влади.

Історія Дня Конституції Азербайджану

Після відновлення незалежності 18 жовтня 1991 року Азербайджан потребував нового основного закону, який би відповідав статусу суверенної держави. Робота над документом тривала кілька років, а його проєкт винесли на всенародне голосування.

12 листопада 1995 року громадяни Азербайджану взяли участь у референдумі, на якому підтримали ухвалення першої Конституції незалежної республіки. Документ набув чинності 27 листопада того ж року. Від 1996 року 12 листопада відзначають як День Конституції Азербайджанської Республіки.

Що закріплено в Конституції Азербайджану

Основний закон визначає Азербайджан як демократичну, правову, світську та унітарну республіку. Він встановлює принципи державного управління, розподіл повноважень між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, а також закріплює основні права, свободи й обов’язки людини та громадянина.

Конституція також визначає принципи місцевого самоврядування, порядок ухвалення законів і процедуру внесення змін до самого документа. Її положення стали правовою основою для розбудови незалежної азербайджанської держави.

Як змінювалася Конституція Азербайджану

Після ухвалення основного закону до нього кілька разів вносили зміни та доповнення. Перший референдум із цього питання відбувся 24 серпня 2002 року. Наступні голосування провели 18 березня 2009-го та 26 вересня 2016 року.

Ці зміни стосувалися різних положень Конституції та відображали зміни в державному управлінні й законодавстві країни.

Цікаві факти про День Конституції Азербайджану

Перша Конституція незалежної держави була ухвалена 12 листопада 1995 року на всенародному референдумі.

Документ набув чинності 27 листопада 1995 року.

Основний закон складається з п’яти розділів, 12 глав і 158 статей.

До Конституції тричі вносили зміни за результатами референдумів — у 2002, 2009 та 2016 роках.

12 листопада є офіційним державним святом Азербайджану.



Значення Дня Конституції для Азербайджану

День Конституції має важливе державне та історичне значення для Азербайджану. Він нагадує про становлення незалежної республіки та ухвалення документа, який визначив основи її політичного й правового устрою.

Щороку 12 листопада в країні вшановують основний закон як фундамент державності, суверенітету та прав громадян. Саме тому ця дата посідає важливе місце серед державних свят Азербайджанської Республіки.

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