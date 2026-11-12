12 листопада відзначають День курячого супу (Chicken Soup Day) — гастрономічне свято, присвячене одній із найпопулярніших домашніх страв у світі. Курячий суп готують у різних країнах, додаючи до нього локшину, овочі, крупи, зелень і спеції. Він асоціюється з домашнім затишком, родинними обідами та турботою про близьких.

Цей день — чудова нагода приготувати ароматний бульйон, спробувати новий рецепт або згадати традиційний суп, який готували в дитинстві. Пропонуємо дізнатися більше про історію страви та приготувати один із трьох простих варіантів.

Історія та традиції Дня курячого супу

Курячий суп має давню історію. Страви на основі м’ясного бульйону готували ще в давніх цивілізаціях, а згодом рецепти поширилися Європою, Азією та іншими частинами світу. Завдяки доступним інгредієнтам і простоті приготування суп із курятини став частиною кулінарних традицій багатьох народів.

У різних країнах цю страву готують по-своєму. В Україні популярний курячий бульйон із домашньою локшиною, картоплею та зеленню. У США поширений chicken noodle soup — суп із курятиною, овочами та локшиною. У країнах Азії до нього додають рис, імбир, часник, соєвий соус і різноманітні спеції.

День курячого супу не має складних традицій святкування. Найкращий спосіб долучитися до нього — приготувати улюблену страву, пригостити рідних або спробувати нове поєднання інгредієнтів.

Чим корисний курячий суп

Курячий суп — поживна страва, яка може бути частиною збалансованого раціону. Курятина забезпечує організм білком, а овочі додають клітковину, вітаміни та мінерали. Бульйон допомагає підтримувати водний баланс, а тепла рідина може полегшувати дискомфорт у горлі під час застуди.

Поживність страви залежить від рецепта та способу приготування. Якщо використовувати нежирне куряче м’ясо, різноманітні овочі й помірну кількість солі, суп вийде легким, але ситним.

2 рецепти курячого супу, які легко приготувати вдома

1. Класичний курячий суп із локшиною

Це традиційний варіант домашнього супу з прозорим бульйоном, ніжним курячим м’ясом і локшиною. Він добре підходить для сімейного обіду.

Інгредієнти:

500 г курятини (стегно, гомілка або філе);

2 л води;

2 картоплини;

1 морква;

1 цибулина;

100 г локшини;

1 лавровий лист;

сіль і перець за смаком;

свіжа зелень.

Приготування:

Курятину промийте, покладіть у каструлю та залийте холодною водою. Доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть на невеликому вогні приблизно 30–40 хвилин. Додайте нарізану картоплю, моркву та цілу або подрібнену цибулину. Посоліть, поперчіть і покладіть лавровий лист. Варіть ще 10–15 хвилин. Додайте локшину та готуйте відповідно до часу, зазначеного на упаковці. Вийміть курятину, відокремте м’ясо від кісток, наріжте його та поверніть у каструлю. Перед подачею додайте свіжу зелень.

2. Вершковий курячий суп із грибами

Ніжний вершковий суп із курятиною та грибами сподобається тим, хто любить насиченіші й густіші страви. Завдяки вершкам він має м’який смак і приємну кремову текстуру.

Інгредієнти:

400 г курячого філе;

200 г печериць;

2 картоплини;

1 морква;

1 цибулина;

200 мл вершків (10–20%);

1,5 л води або курячого бульйону;

1 ст. л. олії;

сіль і перець за смаком;

зелень.

Приготування:

Куряче філе наріжте невеликими шматочками та відваріть у воді або бульйоні протягом 15–20 хвилин. Картоплю наріжте кубиками, додайте до курятини й варіть приблизно 10 хвилин. Цибулю, моркву та печериці подрібніть. Обсмажте їх на олії до м’якості та легкого золотистого кольору. Перекладіть овочі з грибами в каструлю, додайте сіль і перець. Влийте вершки, перемішайте та прогрійте суп на слабкому вогні ще 3–5 хвилин, не доводячи до активного кипіння. Подавайте зі свіжою зеленню та грінками.

Цікаві факти про курячий суп

Курячий суп готують у багатьох країнах світу. У кожній кухні є власні варіації цієї страви з різними овочами, крупами та спеціями.

У США його називають їжею для душі. Chicken noodle soup часто асоціюється з домашнім затишком і турботою під час хвороби.

У єврейській кухні курячий бульйон має особливе місце. Його традиційно подають із кнедликами з маци, які відомі як маца-боли.

Суп можна готувати з різних частин курки. Для насиченого бульйону часто використовують стегна, гомілки та кістки, а для легшого варіанта — філе.

Курячий суп має безліч варіацій. До нього додають локшину, рис, гречку, гриби, кукурудзу, броколі та навіть кокосове молоко.



Як відзначити День курячого супу 12 листопада

День курячого супу — гарна нагода провести час із родиною та приготувати страву, яка об'єднує кулінарні традиції різних поколінь. Можна скористатися класичним рецептом із локшиною, спробувати вершковий варіант із грибами або приготувати суп із рисом та овочами.

Не обов’язково дотримуватися складних рецептів: достатньо свіжих інгредієнтів, ароматного бульйону та трохи часу. А найкраще доповнення до такого обіду — теплий домашній хліб, грінки й гарна компанія. Смачного!

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