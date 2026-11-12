Свято 12 листопада 2026 — Міжнародний день вина Темпранільйо

12 листопада 2026 року відзначають Міжнародний день вина «Темпранільйо» (International Tempranillo Day) — свято, присвячене одному з найвідоміших червоних сортів винограду у світі. Його святкують щороку у другий четвер листопада. У 2026 році ця дата припадає саме на 12 листопада.

Темпранільйо походить з Іспанії та відіграє важливу роль у виробництві вин таких відомих регіонів, як Ріоха та Рібера-дель-Дуеро. Сорт цінують за насичений смак, ароматичну різноманітність і здатність добре розкриватися під час витримки.

Історія Міжнародного дня вина «Темпранільйо»

Міжнародний день вина «Темпранільйо» присвячений винограду, який став одним із символів іспанського виноробства. Його назва походить від іспанського слова temprano, що означає «рано». Таке найменування пов’язане з особливістю сорту дозрівати раніше за багато інших червоних різновидів винограду.

Традиція відзначати це свято у другий четвер листопада дає виноробам, поціновувачам і всім охочим нагоду більше дізнатися про історію сорту, його походження та роль у світовій винній культурі.

Спочатку темпранільйо вирощували переважно на території Іспанії, але з часом він поширився в різних виноробних країнах. Сьогодні його плантації є в Португалії, Франції, Австралії, Аргентині, Чилі, США, Мексиці та інших державах.

Чим особливий сорт винограду Темпранільйо



Темпранільйо — червоний винний сорт із темною шкіркою ягід, який добре пристосовується до різних кліматичних умов. Його вирощують як для виробництва молодих фруктових вин, так і для напоїв тривалої витримки.

У смаку вин із цього винограду часто відчуваються вишня, слива, полуниця та інші червоні й темні ягоди. Після витримки в дубових бочках можуть з’являтися додаткові відтінки ванілі, какао, тютюну та прянощів.

Найвідоміші виноробні регіони, де використовують Темпранільйо, — іспанські Ріоха та Рібера-дель-Дуеро. У цих місцевостях сорт має різні місцеві назви: наприклад, Tinto Fino та Tinta del País. У Португалії його знають як Tinta Roriz або Aragonez.



Як відзначають Міжнародний день вина «Темпранільйо»



Свято започаткувала у 2011 році американська організація Tempranillo Advocates, Producers and Amigos Society, відома за абревіатурою TAPAS. Її мета — популяризувати Темпранільйо та інші сорти винограду Піренейського півострова за межами їхньої батьківщини.

У цей день виноробні, ресторани, спеціалізовані магазини та винні спільноти можуть організовувати дегустації, тематичні зустрічі й освітні заходи. Поціновувачі вина знайомляться з особливостями сорту, порівнюють напої з різних регіонів і дізнаються більше про традиції іспанського виноробства.

Міжнародний день вина «Темпранільйо» також відзначають у соціальних мережах, публікуючи світлини виноградників, дегустацій та вин із відповідного сорту. Це можливість звернути увагу на різноманіття винної культури й традицій різних країн.

Цікаві факти про Темпранільйо

Назва означає «ранній». Вона походить від іспанського слова temprano та вказує на раннє дозрівання ягід.

Батьківщиною сорту вважають Іспанію. Особливо тісно його історія пов’язана з північними регіонами Ріоха та Наварра.

Темпранільйо має багато назв. В Іспанії його також називають Tinto Fino, Cencibel і Tinta del País, а в Португалії — Tinta Roriz та Aragonez.

Це основа багатьох відомих іспанських вин. Сорт відіграє провідну роль у виробництві вин Ріохи та Рібера-дель-Дуеро.

Його вирощують у різних куточках світу. Окрім Іспанії та Португалії, виноградники Темпранільйо є в Аргентині, Австралії, США, Чилі, Мексиці та інших країнах.

Свято започаткували у 2011 році. Ініціатором стала організація TAPAS, яка популяризує іберійські сорти винограду.

Міжнародний день вина «Темпранільйо» знайомить із сортом, який став важливою частиною іспанської культури та здобув визнання далеко за межами своєї батьківщини. Це нагода дізнатися більше про виноградарство, традиції виноробства та особливості напоїв із різних регіонів.

12 листопада 2026 року поціновувачі вина можуть долучитися до святкування, відкрити для себе історію Темпранільйо та його різноманітні смакові характеристики. Водночас варто пам’ятати про відповідальне споживання алкоголю.

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