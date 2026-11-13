Свято 13 листопада 2026 — День 100 тисяч мучеників у Грузії

13 листопада Грузинська православна церква вшановує пам’ять 100 тисяч мучеників — жителів Тбілісі, які, за церковним переказом, загинули у XIII столітті, відмовившись зректися християнської віри та наруги над святинями. Ця дата пов’язана з трагічними подіями 1226 року, коли місто захопило військо хорезмського султана Джалал ад-Діна. Щороку віряни збираються на Метехському мосту в Тбілісі, щоб помолитися та вшанувати пам’ять загиблих.

У Грузії День пам’яті 100 тисяч мучеників відзначають щороку 13 листопада. Це одна з важливих пам’ятних дат у календарі Грузинської православної церкви. У 2026 році вона припадає на п’ятницю. Церква згадує людей, які, за переказом, загинули під час захоплення Тбілісі військом хорезмського правителя Джалал ад-Діна. Їх вважають мучениками за віру, адже вони не погодилися зректися християнства та осквернити православні святині.

Церковна дата пов’язана з 31 жовтня за юліанським календарем. За сучасним календарним літочисленням це 13 листопада. Саме цього дня в грузинських храмах проводять богослужіння, а в столиці відбувається головна пам’ятна церемонія. Для грузинів це не лише релігійне вшанування, а й нагадування про історичну трагедію, яка стала частиною національної та духовної пам’яті країни.

Що сталося в Тбілісі у XIII столітті

Історія 100 тисяч мучеників пов’язана з походом хорезмського султана Джалал ад-Діна на Грузію. На початку XIII століття його держава переживала складний період через монгольське вторгнення, а сам правитель намагався втримати владу та розширити свої володіння. У 1226 році його військо захопило Тбілісі — тодішню столицю Грузинського царства. Місто зазнало масштабних руйнувань, а його мешканці опинилися перед жорстокими вимогами загарбників.

За церковним переказом, після захоплення міста Джалал ад-Дін наказав зняти купол із собору Сіоні та встановити там свій трон. З храму винесли ікони Ісуса Христа та Богородиці, а потім поклали їх на Метехському мосту через річку Куру, яку також називають Мткварі. Жителів Тбілісі змушували проходити мостом і топтати святині. Тим, хто погоджувався виконати наказ, обіцяли зберегти життя. Тих, хто відмовлявся, чекала страта.

Чому загиблих називають 100 тисячами мучеників

За церковним переказом, багато жителів міста не погодилися принижувати християнські святині навіть під загрозою смерті. Вони відмовилися зректися своєї віри та топтати ікони. Загарбники стратили тих, хто не виконав наказу, а їхні тіла скинули у річку. У церковній традиції йдеться про 100 тисяч загиблих, тому їх і називають 100 тисячами мучеників Тбілісі.

Це число стало символом масштабу трагедії та жертовності людей, які не відступили від своїх переконань. Водночас його варто сприймати саме як традиційну церковну цифру: встановити точну кількість загиблих за сучасними історичними методами складно. Події описують у грузинських церковних та історичних переказах, а пам’ять про них зберігається вже багато століть. Для Грузинської православної церкви ці люди є святими, які прийняли смерть за християнську віру.

Чому пам’ятну церемонію проводять на Метехському мосту

Метехський міст у Тбілісі — головне місце, пов’язане з історією мучеників. Саме тут, за переказом, загарбники поклали ікони та вимагали від містян осквернити їх. Тому міст став не просто історичною локацією, а символом вибору, перед яким опинилися жителі міста. Для грузинських вірян це місце має особливе духовне значення.

Щороку 13 листопада на мосту збираються священнослужителі та віряни з різних куточків Грузії. Тут проводять молебень, під час якого згадують загиблих і моляться за країну та її народ. У богослужінні беруть участь представники Грузинської православної церкви, зокрема високопоставлені священнослужителі. До пам’ятної церемонії також долучаються церковні хори, які виконують традиційні грузинські духовні піснеспіви. Для багатьох людей участь у цій молитві стала щорічною традицією.

Як у Грузії відзначають цей день

Головні заходи проходять у Тбілісі, однак пам’ять про мучеників вшановують і в інших містах країни. У храмах проводять богослужіння, згадують історію загиблих і моляться за їхні душі. Віряни можуть прийти до церкви, запалити свічку та долучитися до спільної молитви. Центральною подією залишається молебень на Метехському мосту — місці, яке безпосередньо пов’язують із трагедією XIII століття.

Окрему увагу цього дня приділяють церковним піснеспівам і спільному вшануванню пам’яті. У попередні роки на мосту збиралися представники різних парафій, а до богослужіння долучалися церковні хори та релігійні об’єднання. Це не свято з гучними гуляннями чи розважальними заходами. Його сенс — у молитві, пам’яті та пошані до людей, які загинули через відмову зректися своєї віри. У 2026 році пам’ятне богослужіння на Метехському мосту заплановане на 13 листопада о 17:00. За інформацією грузинських медіа з посиланням на патріархію, молебень має очолити Католикос-патріарх усієї Грузії Шіо III.

Цікаві факти про День 100 тисяч мучеників

Метехський міст має давню історію. Переправа в цьому місці протягом століть мала важливе значення для Тбілісі, адже з’єднувала береги річки та забезпечувала сполучення між частинами міста. Вона була важливою не лише для торгівлі й пересування, а й мала особливе символічне значення. Саме тому історія мучеників назавжди пов’язала це місце з релігійною пам’яттю Грузії.

Події відбулися за часів правління Джалал ад-Діна. Він був останнім великим правителем Хорезмської держави, яка зазнала ударів монгольських військ. Після втрати значної частини своїх володінь султан продовжив військові походи в регіоні Кавказу. Захоплення Тбілісі стало однією з найтрагічніших сторінок його походу на Грузію.

У джерелах трапляються різні дати трагедії. Грузинська церковна традиція та офіційні матеріали про пам’ятний день пов’язують загибель мучеників із 1226 роком. Водночас в окремих церковних календарях і публікаціях можна зустріти 1227 рік. Для самої пам’ятної дати це не змінює головного: Грузинська православна церква вшановує мучеників щороку 13 листопада.

Цей день має не лише релігійне, а й історичне значення. Для грузинів пам’ять про загиблих стала символом стійкості та вірності власним переконанням. Історія передається з покоління в покоління через церковні служби, перекази та щорічні церемонії. Саме тому 13 листопада в країні згадують не лише конкретну трагедію, а й людей, які, за переказом, не зрадили своїх переконань навіть перед обличчям смерті.

День пам’яті 100 тисяч мучеників нагадує про один із найтрагічніших епізодів в історії Тбілісі. Для Грузії це дата скорботи, молитви та вшанування людей, яких православна церква вважає святими. Щорічна церемонія на Метехському мосту допомагає зберігати пам’ять про події XIII століття та передавати її наступним поколінням.

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