13 листопада в гастрономічних календарях згадують одразу дві страви — українські вареники та сосиски, яким присвятили окрему неофіційну дату. За народними звичаями, цього дня господині ліпили вареники з картоплею, грибами чи м’ясом, готуючись до зимових холодів, а День народження сосиски пов’язують з історією віденської м’ясної справи. У 2026 році дата припадає на п’ятницю, тож це гарна нагода зібратися за столом і спробувати не лише класичні, а й незвичайні рецепти.

13 листопада не має статусу офіційного гастрономічного свята в Україні, однак ця дата зустрічається в кулінарних календарях і народних традиціях. З нею пов’язують приготування вареників — однієї з найвідоміших українських страв. Також у цей день відзначають неофіційний День народження сосиски. У 2026 році обидві гастрономічні нагоди припадають на п’ятницю.

Ці дві дати мають різне походження. Традицію ліпити вареники 13 листопада пов’язують із народним календарем та днем пам’яті святителя Іоана Золотоустого. А День народження сосиски — із кулінарною історією Відня та ім’ям м’ясника Йоганна Георга Ланера. Водночас не варто плутати гастрономічні приводи з офіційними святами: немає підтверджень, що ці дати затвердили державні установи або міжнародні організації.

Чому 13 листопада в Україні згадують вареники

У народному календарі 13 листопада пов’язане з днем Іоана Золотоустого. З цією датою в деяких описах українських звичаїв пов’язують приготування вареників і пельменів. Листопад уже приносив холодну погоду, польові роботи поступово завершувалися, а родини більше часу проводили вдома. Тому приготування ситної їжі ставало частиною підготовки до зими.

Вареники були зручною стравою для великої родини. Їх можна було наліпити багато за один раз, зварити потрібну кількість, а решту заморозити або зберігати в холодному місці. Начинки залежали від продуктів, які були в господарстві. Найчастіше використовували картоплю, капусту, гриби, сир, м’ясо, а для солодких варіантів — ягоди, вишні чи мак.

За народними звичаями, до ліплення вареників могли долучатися всі члени родини. Хтось готував начинку, хтось розкачував тісто, а інші формували й защипували краї. Така спільна робота перетворювала звичайне приготування їжі на сімейну традицію. Після цього вареники подавали до столу зі смаженою цибулею, шкварками, сметаною або солодкою підливою.

Важливо, що це саме народна традиція, а не загальнообов’язкове правило для всіх українців. У різних регіонах звичаї могли відрізнятися, а родини мали власні рецепти та способи приготування. Тому 13 листопада можна сприймати як привід згадати домашню кухню та одну з найулюбленіших українських страв.

Звідки походять українські вареники

Вареники давно стали одним із символів української кухні. Їхня назва походить від слова «варити» — саме так традиційно готують цю страву. Тісто розкачують, вирізають із нього кружальця, кладуть усередину начинку, складають навпіл і ретельно защипують краї. Після цього вареники опускають у киплячу воду та варять до готовності.

Точно встановити, коли саме з’явилися перші вареники, складно. Страви з тіста та начинкою існують у багатьох кухнях світу. Подібні вироби готують у Польщі, Китаї, Японії, Італії та інших країнах, але кожен народ має власні рецепти й традиції. В Україні вареники набули особливого значення та стали частиною домашньої кухні, святкових застіль і народної культури.

Начинки можуть бути найрізноманітнішими. Для солоних вареників використовують картоплю, тушковану капусту, гриби, м’ясо, печінку, квасолю або бринзу. Солодкі готують із кисломолочним сиром, вишнями, чорницями, полуницями, маком чи іншими ягодами. У деяких регіонах популярні вареники з гречкою, шкварками, гарбузом або поєднанням кількох продуктів.

Є й регіональні особливості. На Полтавщині популярні вареники з картоплею та шкварками, на заході України використовують бринзу й овечий сир, а на Поліссі готують начинки з квасолею та ягодами. Тісто також відрізняється: його замішують на воді, молоці, сироватці чи кефірі. У деяких місцевостях вареники не лише варять, а й готують на парі. Саме ця різноманітність зробила страву настільки популярною.

Що символізують вареники в українській культурі

Вареники давно вийшли за межі звичайної їжі. Вони часто з’являються в українських піснях, казках, літературі та народному гуморі. Їх готували на родинні свята, весілля, вечорниці та інші важливі події. Страва асоціювалася з достатком, гостинністю та домашнім затишком.

Особливе значення мала форма вареника — півмісяць. У народних уявленнях її пов’язували з місяцем, добробутом і родючістю. Водночас такі пояснення належать до народної символіки, а не мають єдиного історичного підтвердження. У різних місцевостях могли існувати власні тлумачення цієї форми. Вареники також часто готували для гостей. Велика миска гарячої страви на столі була знаком щедрості господарів. Їх подавали зі сметаною, маслом, підсмаженою цибулею чи шкварками. Солодкі варіанти поливали медом, ягідним соком або сметаною з цукром.

Сьогодні вареники залишаються однією з найвпізнаваніших українських страв і за межами країни. Їх готують у ресторанах української кухні, продають у замороженому вигляді та подають на фестивалях національної їжі. Вони стали частиною гастрономічного образу України, а домашні рецепти часто передають від бабусь і мам до наступних поколінь.

День народження сосиски — звідки взялася ця дата

Ще одна гастрономічна нагода 13 листопада — День народження сосиски. За поширеною версією, ця дата пов’язана з Йоганном Георгом Ланером — м’ясником, який у 1805 році почав виготовляти у Відні популярний різновид тонких ковбасок. Він переїхав до Австрії з німецького регіону Франконія та працював у м’ясній справі. Його виріб згодом став відомим як віденська сосиска, або Wiener Würstel.

Водночас Ланер не винайшов сосиски як такої. М’ясні ковбаси існували задовго до XIX століття, а традиції їхнього приготування були відомі ще в античності. Історики кулінарії пов’язують появу франкфуртських ковбасок із Німеччиною та відносять їхню історію щонайменше до Середньовіччя. Тому 1805 рік правильніше пов’язувати з розвитком віденського різновиду сосиски, а не з появою всіх сосисок у світі.

Саме історію Ланера часто використовують як пояснення для Дня народження сосиски. Однак достовірних відомостей про те, хто саме започаткував святкування 13 листопада, немає. Цю дату поширюють окремі гастрономічні календарі та тематичні сайти. Тож ідеться про неофіційне кулінарне свято, яке дає привід згадати історію популярного продукту.

Цікаві факти про сосиски

Сосиски здаються простою стравою, але за ними стоїть довга історія. Їхні рецепти змінювалися залежно від країни, доступних продуктів і способів зберігання м’яса. У різних регіонах використовували свинину, яловичину, телятину або їхні суміші. До фаршу додавали сіль, перець, часник та інші спеції, а для оболонки використовували натуральні кишки.

Франкфурт і Відень досі пов’язані з історією сосисок. Німецьке місто Франкфурт відоме своїми ковбасками, а Відень — віденськими сосисками. Назви цих продуктів нагадують про міста, з якими пов’язують їхній розвиток. Водночас рецепти та способи приготування в різних країнах відрізняються.

Сосиска та хот-дог — не одне й те саме. Сосиска є м’ясним виробом, а хот-дог — стравою, у якій її подають у розрізаній булочці з соусами та іншими додатками. У США хот-доги стали особливо популярними завдяки німецьким іммігрантам, які привезли із собою традиції приготування ковбасок. Згодом вулична їжа з сосискою в булочці стала одним із символів американської гастрономії.

У сосисок є багато різновидів. Вони можуть бути вареними, копченими, підкопченими або сиров’яленими. Відрізняються також розміром, складом і спеціями. У різних країнах популярні власні варіанти — від тонких віденських сосисок до пряних німецьких ковбасок.

Не всі сосиски потрібно довго варити. Більшість готових варених сосисок достатньо розігріти у гарячій воді або обсмажити на пательні. Але перед приготуванням варто перевірити інформацію на упаковці: спосіб обробки та рекомендації виробника можуть відрізнятися. Це допоможе не пересушити продукт і зберегти його смак.

Шість рецептів до гастрономічного дня

Відзначити 13 листопада можна не лише звичайними варениками з картоплею чи сосисками з гірчицею. Ми зібрали три рецепти, які підійдуть для домашнього столу. Перший — знайома класика, а два інші допоможуть по-новому поглянути на традиційну страву. Один із них поєднує гарбуз із солонуватим сиром, а інший перетворює вареники на незвичайний шоколадно-вишневий десерт.

1. Класичні вареники з картоплею та смаженою цибулею

Це один із найпопулярніших варіантів українських вареників. Начинка виходить ніжною, а смажена цибуля додає їй виразного смаку. Таку страву можна подавати зі сметаною, вершковим маслом або шкварками.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 500 г;

тепла вода — 250 мл;

яйце — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

картопля — 600 г;

цибуля — 2 шт.;

вершкове масло — 30 г;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія для смаження.

Приготування:

Почистьте картоплю, наріжте її шматочками та відваріть у підсоленій воді до м’якості. Поки картопля вариться, дрібно наріжте цибулю. Обсмажте її на олії до золотистого кольору. Злийте воду з картоплі, додайте вершкове масло та розімніть усе до однорідного пюре. Додайте половину смаженої цибулі, сіль і перець. Перемішайте та залиште начинку охолонути. Для тіста змішайте воду, яйце, сіль та олію. Поступово додайте борошно й замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште на 20–30 хвилин. Розкачайте тісто, виріжте кружальця склянкою. У центр кожного покладіть трохи картопляної начинки та щільно защипніть краї. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть, варіть ще приблизно 3–4 хвилини. Готові вареники дістаньте шумівкою, додайте решту смаженої цибулі та подавайте гарячими.

2. Незвичайні вареники з гарбузом і бринзою

Цей рецепт сподобається тим, хто любить поєднання солодкуватих і солоних смаків. Гарбуз після запікання стає ніжним і трохи карамельним, а бринза додає приємної солоності. Разом вони створюють начинку, яка відрізняється від звичних картопляних вареників. Для більш виразного аромату можна додати трохи чебрецю або мускатного горіха.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 400 г;

тепла вода — 200 мл;

яйце — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

гарбуз — 400 г;

бринза — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 20 г;

чорний перець — до смаку;

чебрець — за бажанням.

Приготування:

Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте невеликими шматочками. Викладіть на деко й запікайте приблизно 25–30 хвилин за температури 180 градусів, доки він не стане м’яким. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Готовий гарбуз розімніть виделкою або перебийте в пюре. Додайте обсмажену цибулю, розкришену бринзу, перець і трохи чебрецю. Перемішайте. Якщо начинка вийшла надто вологою, дайте їй охолонути й трохи загуснути. Для тіста змішайте воду, яйце, сіль та олію. Додавайте борошно поступово й вимішуйте, поки тісто не стане еластичним. Залиште його під рушником на 20 хвилин. Розкачайте тісто, виріжте кружальця та викладіть на кожне начинку. Сформуйте вареники, ретельно защипуючи краї. Варіть у киплячій підсоленій воді приблизно 3–4 хвилини після спливання. Подавайте зі шматочком вершкового масла, смаженою цибулею або сметаною.

3. Десертні вареники з вишнею, шоколадом і горіхами

Це варіант для тих, хто хоче спробувати щось незвичайне. Соковита вишня, шматочки шоколаду та волоські горіхи створюють начинку з насиченим смаком і легкою кислинкою. А якщо додати трохи какао в тісто, вареники матимуть ще й красивий шоколадний колір. Такий десерт можна подати зі сметанним кремом або кулькою ванільного морозива.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 350 г;

тепла вода — 150 мл;

какао — 1–2 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — дрібка.

Для начинки:

вишні без кісточок — 200 г;

чорний або молочний шоколад — 60 г;

волоські горіхи — 30 г;

цукор — 1–2 ст. л. за смаком;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Приготування:

Якщо використовуєте заморожені вишні, заздалегідь розморозьте їх і злийте зайвий сік. Свіжі ягоди промийте та видаліть кісточки. Додайте до вишень цукор і крохмаль. Обережно перемішайте, щоб начинка не була надто рідкою. Шоколад і горіхи порубайте невеликими шматочками. Для тіста змішайте борошно з какао та дрібкою солі. Влийте теплу воду й олію, замісіть еластичне тісто. Якщо воно липне до рук, додайте трохи борошна. Накрийте та залиште на 20 хвилин. Розкачайте тісто тонким шаром і виріжте кружальця. На кожне викладіть трохи вишень, шоколаду та горіхів. Складіть кружальця навпіл і добре защипніть краї. Не кладіть забагато начинки, інакше вареники можуть розкритися під час варіння. Опустіть їх у киплячу воду та варіть приблизно 4–5 хвилин після спливання. Подавайте теплими. За бажанням полийте розтопленим шоколадом або додайте ванільне морозиво.

4. Сосиски в листковому тісті з сиром

Це знайома багатьом закуска, але з невеликим доповненням — сиром усередині. Завдяки листковому тісту вона виходить хрусткою зовні, а начинка залишається м’якою та соковитою.

Інгредієнти:

6 сосисок;

250–300 г листкового тіста;

100 г твердого сиру;

1 яйце;

кунжут за бажанням;

трохи гірчиці або кетчупу.

Приготування:

Розморозьте листкове тісто та трохи розкачайте його на поверхні, присипаній борошном. Наріжте тісто смужками або прямокутниками. Сир натріть на тертці чи наріжте тонкими скибочками. За бажанням змастіть тісто тонким шаром гірчиці або кетчупу. Викладіть сосиску та трохи сиру. Загорніть начинку в тісто й добре защипніть краї. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом. Змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом. Випікайте за температури 180–200 °C приблизно 20–25 хвилин, доки тісто не стане золотистим.

Подавати закуску найкраще теплою, із томатним або вершковим соусом.

5. Корн-доги — сосиски в хрусткому кукурудзяному клярі

Корн-дог — популярна американська вулична їжа. На відміну від звичайних сосисок у тісті, тут їх покривають густим кляром на основі кукурудзяного борошна, а потім обсмажують до хрусткої скоринки. Зазвичай страву подають на дерев’яних шпажках із кетчупом або гірчицею.

Інгредієнти:

6 сосисок;

100 г кукурудзяного борошна;

100 г пшеничного борошна;

1 яйце;

150 мл молока;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

олія для смаження;

дерев’яні шпажки.

Приготування:

У мисці змішайте кукурудзяне та пшеничне борошно, цукор, сіль і розпушувач. В окремій посудині збийте яйце з молоком. Влийте суміш до сухих інгредієнтів і перемішайте до густого однорідного кляру. Сосиски обсушіть паперовим рушником і нанизайте на шпажки. Перелийте кляр у високу склянку, щоб було зручно занурювати сосиски. Покрийте кожну з них тістом з усіх боків. Обсмажуйте в добре розігрітій олії до золотистої скоринки, періодично перевертаючи. Готові корн-доги викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Подавайте страву гарячою з кетчупом, гірчицею або сирним соусом.

6. «Жаба в норі» — сосиски, запечені в яєчному тісті

Ця незвична назва належить традиційній британській страві — Toad in the Hole. Її готують із сосисок, запечених у рідкому тісті, яке під час приготування піднімається та утворює рум’яну скоринку. Назва перекладається як «жаба в норі», хоча жодних жаб у рецепті, звісно, немає.

Інгредієнти:

6–8 сосисок;

120 г пшеничного борошна;

2 яйця;

150 мл молока;

1 цибулина;

1–2 ст. л. олії;

сіль і чорний перець за смаком;

трохи вершкового масла.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 °C. Цибулю наріжте півкільцями. У форму для запікання налийте олію, викладіть сосиски та цибулю. Поставте в духовку приблизно на 10 хвилин, щоб сосиски злегка підрум’янилися. Тим часом приготуйте тісто. Змішайте борошно, яйця, молоко, сіль і перець. Збийте вінчиком до однорідної консистенції без грудочок. Дістаньте гарячу форму з духовки й одразу залийте сосиски тістом. Важливо, щоб олія залишалася гарячою — так тісто краще підніметься. Поверніть форму в духовку та випікайте ще 25–30 хвилин. Під час приготування не відкривайте дверцята духовки, щоб тісто не осіло. Коли скоринка стане золотистою та пишною, дістаньте страву й дайте їй трохи охолонути.

У Британії «жабу в норі» часто подають із підливою, овочами або картопляним пюре. Це вже не просто перекус, а повноцінна гаряча страва.

Як відзначити гастрономічне свято

Для цього дня не існує суворих правил чи обов’язкових заходів. Найпростіший спосіб долучитися — приготувати улюблену страву та провести час із близькими. Можна влаштувати домашній вечір вареників, де кожен обере власну начинку. Це хороший привід згадати сімейні рецепти, навчитися ліпити вареники або спробувати незвичні поєднання продуктів.

Якщо хочеться долучитися до Дня народження сосиски, можна приготувати домашні хот-доги, сосиски в тісті або подати їх із різними соусами. До столу підійдуть гірчиця, кетчуп, сирний соус, мариновані огірки та карамелізована цибуля. Для дітей можна зробити невеликі сосиски в листковому тісті, а для дорослих — гострий варіант із перцем і пряними спеціями.

Ще одна ідея — влаштувати невелике кулінарне змагання. Наприклад, приготувати кілька начинок для вареників і запропонувати гостям обрати найсмачнішу. Класичні картопляні можна поставити поруч із гарбузовими, сирними чи солодкими вишневими. А якщо додати до столу сосиски в різних варіантах, вийде цілий гастрономічний вечір.

13 листопада — хороший привід згадати, що їжа може бути не лише щоденною потребою, а й частиною сімейної історії та спільних спогадів. Вареники нагадують про українські домашні традиції, а історія сосиски показує, як звичайний м’ясний виріб став популярним у різних країнах. Тож цього дня можна обрати перевірений рецепт або наважитися на кулінарний експеримент. Головне — щоб за столом було смачно й затишно.

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