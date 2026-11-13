13 листопада 2026 — День Іоана Золотоустого: історія від блискучого оратора до святителя

13 листопада православні християни вшановують пам’ять святителя Іоана Золотоустого — архієпископа Константинопольського, одного з найвідоміших проповідників раннього християнства та одного з трьох великих святителів Церкви. Він здобув славу завдяки своїм промовам, у яких просто й переконливо пояснював складні релігійні теми, закликав до милосердя та захищав бідних. За принциповість і критику можновладців Іоан зазнав переслідувань, був двічі відправлений у вигнання та помер далеко від своєї пастви.

Православна церква вшановує пам’ять святителя Іоана Золотоустого 13 листопада. У 2026 році ця дата припадає на п’ятницю. У церковних календарях, які дотримуються юліанського стилю, день пам’яті припадає на 26 листопада за сучасним календарем. Тому в деяких джерелах можна зустріти запис «13 (26) листопада».

В Україні Православна церква України та Українська греко-католицька церква після переходу на новоюліанський календар відзначають це свято 13 листопада. Цього дня віряни згадують не лише самого святителя, а й його внесок у розвиток християнського богослов’я, церковного життя та проповідництва. У храмах проводять богослужіння, читають молитви та звертаються до святого з проханнями про духовну підтримку. Для вірян це також нагода згадати його головні настанови — бути милосердними, допомагати тим, хто опинився у скруті, та не залишатися байдужими до чужого горя.

Ким був Іоан Золотоустий

Іоан Золотоустий народився приблизно у 347 році в місті Антіохія, на території сучасної Туреччини. Він походив із заможної родини: його батько був військовим командиром, але помер, коли хлопчик був ще зовсім маленьким. Вихованням Іоана займалася мати Анфуса, яка присвятила себе синові та його освіті. З дитинства він мав здібності до навчання, цікавився літературою, філософією та риторикою — мистецтвом переконливо говорити перед людьми.

Спочатку Іоан міг обрати кар’єру відомого оратора або юриста. Він навчався у найкращих викладачів свого часу, а його здібності до публічних виступів помічали ще в молодості. Однак згодом він вирішив присвятити життя християнській вірі. Іоан вивчав Святе Письмо, багато часу проводив у молитві та прагнув вести стримане духовне життя. Після смерті матері він певний час жив усамітнено, дотримувався суворого посту та відмовлявся від звичних зручностей.

Пізніше Іоан повернувся до Антіохії, де почав служити церкві. Спочатку його висвятили на диякона, а в 386 році — на священника. Саме тоді він розпочав активну проповідницьку діяльність, яка зробила його відомим далеко за межами міста. Він виступав перед людьми кілька разів на тиждень, а іноді проповідував щодня. Його слухали не лише через гарну мову, а й тому, що він умів говорити про складні речі зрозуміло, наводив приклади з повсякденного життя та звертав увагу на проблеми звичайних людей.

Чому його назвали Золотоустим

Прізвисько Золотоустий Іоан отримав завдяки своєму надзвичайному красномовству. Воно походить від грецького слова Chrysostomos, яке перекладають як «золоті уста». Його проповіді вражали слухачів не лише виразністю, а й глибиною думки. Він умів пояснювати біблійні тексти так, щоб їх розуміли навіть люди без богословської освіти. Іоан не обмежувався загальними релігійними повчаннями. Він говорив про людські слабкості, жадібність, заздрість, гординю та байдужість до чужого болю. Особливо часто він критикував надмірну розкіш багатих людей, які не помічали поруч тих, кому бракувало їжі та даху над головою. Святитель наголошував, що віра має проявлятися не лише в молитвах, а й у щоденних вчинках. На його думку, людина не може називати себе справді побожною, якщо відвертається від тих, хто потребує допомоги.

Саме тому його проповіді залишалися популярними навіть після смерті. Іоан написав багато тлумачень біблійних книг, повчань і богословських праць. Серед найвідоміших — його пояснення Книги Буття, Євангелій від Матвія та Іоана, а також послань апостола Павла. Частина цих текстів і сьогодні використовується в християнській богословській традиції.

Як Іоан Золотоустий став архієпископом Константинополя

У 398 році Іоана обрали архієпископом Константинополя — одного з найважливіших міст Східної Римської імперії. Це була висока церковна посада, яка давала йому великий вплив. Однак замість розкішного життя при дворі він обрав скромність і зосередився на допомозі людям. Частину коштів, які виділяли на утримання архієпископа, він спрямовував на лікарні, притулки для хворих і місця, де могли зупинитися паломники.

На новій посаді Іоан узявся за зміни в церковному середовищі. Він вимагав від священнослужителів дотримуватися тих самих моральних правил, про які вони говорили в проповідях. Не приховував свого невдоволення, коли бачив жадібність, зловживання владою чи прагнення до розкоші. Також він приділяв багато уваги допомозі бідним, хворим, вдовам і людям, які залишилися без підтримки. За церковними переказами, громада в Антіохії за його участі щодня забезпечувала їжею тисячі нужденних.

Іоан не боявся критикувати навіть тих, хто мав владу. Він виступав проти надмірних витрат імператорського двору та несправедливого ставлення до людей. Його слова не всім подобалися, особливо впливовим чиновникам і представникам знаті. Зрештою відвертість архієпископа призвела до конфлікту з імператорським оточенням. Найгострішим він став через протистояння з імператрицею Євдоксією.

За що святителя відправили у вигнання

Іоан Золотоустий не приховував свого ставлення до розкоші та несправедливості при імператорському дворі. Він публічно засуджував поведінку заможних людей, які накопичували багатства, але не допомагали бідним. Одним із приводів для конфлікту стала його підтримка вдови та дітей опального придворного, майно яких хотіли відібрати. Святитель виступив на їхній захист, що ще більше загострило його стосунки з імператрицею Євдоксією.

Проти архієпископа почали виступати його впливові противники. У 403 році церковний собор позбавив його посади та відправив у вигнання. Однак невдовзі Іоана повернули до Константинополя: його прихід підтримували містяни, а ситуація в столиці стала настільки напруженою, що влада вирішила відступити. Та конфлікт не завершився. У 404 році проти нього знову організували церковний суд, після якого святителя остаточно усунули з посади та наказали залишити місто.

Спочатку Іоан перебував у засланні у Вірменії. Навіть далеко від Константинополя він продовжував листуватися з прихильниками, підтримував тих, хто залишився без його духовної опіки, та писав повчальні тексти. Згодом влада наказала перевести його до Пітіунта — віддаленого поселення на узбережжі Чорного моря, яке нині пов’язують із територією Абхазії. Дорога була виснажливою: хворого святителя супроводжували військові, а подорож тривала кілька місяців. До місця призначення він так і не дістався.

Останні дні та смерть святителя

Іоан Золотоустий помер 14 вересня 407 року в місті Комани, неподалік від сучасного міста Токата в Туреччині. На той час він був тяжко хворим і майже не мав сил продовжувати шлях. За церковним переказом, перед смертю святитель промовив слова: «Слава Богу за все». Цю фразу часто згадують як символ його терпіння та незламності перед випробуваннями.

Попри вигнання, Іоан не відмовився від своїх переконань і до останнього залишався відданим церковному служінню. Його смерть далеко від пастви стала важкою подією для прихильників. Через кілька десятиліть, у 438 році, мощі святителя урочисто перенесли до Константинополя. Так церква вшанувала пам’ять архієпископа, якого за життя переслідували, але після смерті почали шанувати як одного з найвидатніших християнських учителів.

Чому Іоана Золотоустого вважають одним із трьох святителів

У православній традиції Іоан Золотоустий входить до числа трьох великих святителів і вселенських учителів церкви. Разом із ним цю групу складають Василій Великий та Григорій Богослов. Їх вшановують за внесок у розвиток християнського вчення, богослужіння та церковної традиції. Усі троє жили в IV столітті й відіграли важливу роль у формуванні богословської думки.

Окреме спільне вшанування трьох святителів відбувається 30 січня. За церковним переказом, у Візантії виникали суперечки щодо того, кого з них слід вважати найвидатнішим. Щоб припинити протистояння, церква встановила спільне свято на честь усіх трьох. Ця дата нагадує, що їхній внесок у християнство не потрібно порівнювати чи протиставляти. Кожен із них мав власний шлях і особливі заслуги перед церквою.

Який зв’язок Іоан Золотоустий має з православною літургією

Ім’я святителя добре знайоме навіть тим, хто не дуже часто відвідує церкву. Річ у тім, що з ним пов’язують Божественну літургію Іоана Золотоустого — богослужіння, яке є основним у православній традиції та проводиться впродовж більшої частини церковного року. Її основа сформувалася на базі давніх богослужбових традицій, а саму євхаристійну молитву традиційно пов’язують з Іоаном. Водночас сучасний вигляд літургії формувався поступово протягом наступних століть, тому не всі її частини можна вважати особистим твором святителя.

Ця літургія має особливе значення для православних християн, адже під час неї відбувається Євхаристія — одне з головних таїнств церкви. Богослужіння містить молитви, читання Святого Письма, співи та причастя. Воно побудоване так, щоб віряни могли не лише слухати священника, а й брати участь у спільній молитві. Саме тому ім’я Іоана Золотоустого щодня звучить у храмах багатьох країн світу.

Як відзначають День Іоана Золотоустого

13 листопада віряни приходять до храмів на святкові богослужіння. Під час служби священнослужителі згадують життєвий шлях святителя, його проповіді та відданість християнській вірі. Люди моляться, запалюють свічки та звертаються до Іоана Золотоустого з проханнями про допомогу, мудрість і духовну силу. У деяких церквах цього дня можуть читати уривки з його праць або окремі молитви, присвячені святому.

Цей день не має окремих світських обрядів чи обов’язкових народних гулянь. Його головний зміст — церковна молитва та спогад про людину, яка присвятила життя служінню іншим. Віряни можуть провести день у спокої, приділити час родині, допомогти тим, хто потребує підтримки, або долучитися до благодійності. Такі вчинки відповідають головним настановам святителя, який постійно наголошував на важливості милосердя.

Оскільки у 2026 році свято припадає на п’ятницю, для вірян, які дотримуються церковного посту, діють правила цього дня. Водночас конкретні послаблення та особливості посту варто уточнювати за календарем своєї церкви або в парафії. Церква не вимагає відмовлятися від звичайних домашніх справ чи роботи. Набагато важливіше провести день без сварок, не ображати інших і, за можливості, зробити щось корисне для ближніх.

Цікаві факти про Іоана Золотоустого

Він був не лише проповідником, а й талановитим письменником. Іоан залишив після себе велику кількість проповідей, листів і тлумачень Святого Письма. Його праці стосувалися не лише релігійних питань, а й повсякденного життя, виховання дітей, сімейних стосунків, багатства та відповідальності перед іншими. Завдяки простій і зрозумілій мові його тексти стали важливими для християнської освіти.

Він виступав за допомогу всім нужденним, незалежно від їхньої віри. У своїх повчаннях святитель наголошував, що підтримки заслуговує кожна людина, яка опинилася у скруті. Він закликав заможних ділитися майном, їжею та житлом із тими, хто цього потребував. Такий підхід був важливою частиною його служіння.

Він залишив сотні листів. Навіть під час вигнання Іоан продовжував спілкуватися з людьми через листування. До наших днів збереглося 245 його листів, адресованих єпископам, священнослужителям і друзям. У них він підтримував людей, які переживали труднощі, давав духовні поради та закликав не втрачати надії.

Його останні слова стали відомою християнською фразою. За церковним переказом, перед смертю святитель сказав: «Слава Богу за все». Ці слова пов’язують із його здатністю зберігати віру навіть у найважчі моменти життя. Вони стали одним із найвідоміших висловів, які приписують Іоану Золотоустому.

Його шанують не лише православні. Іоан Золотоустий є важливою постаттю для різних християнських традицій. Його визнають одним із Отців Церкви, а католицька церква також вшановує його як учителя церкви. Його богословські праці вплинули на розвиток християнської думки як на Сході, так і на Заході.

День пам’яті Іоана Золотоустого — це нагода згадати не лише відомого церковного діяча, а й людину, яка не боялася говорити про несправедливість і захищати тих, кому було складно постояти за себе. Його життя стало прикладом відданості переконанням, а проповіді й сьогодні нагадують про важливість милосердя, скромності та відповідальності за власні вчинки.

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