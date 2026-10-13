13 жовтня 2026 — День поширення інформації метастатичний рак молочної залози

13 жовтня у світі привертають увагу до людей, які живуть із метастатичним раком молочної залози. Цей день нагадує, що навіть після успішного лікування хвороба іноді може повернутися, а людям із четвертою стадією раку потрібні не лише ефективні препарати, а й психологічна підтримка та доступ до нових методів лікування. Дата також покликана привернути увагу до досліджень, які можуть допомогти продовжити життя пацієнтів і поліпшити його якість.

День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози, відомий англійською як Metastatic Breast Cancer Awareness Day, щороку відзначають 13 жовтня. У 2026 році ця дата припадає на вівторок. Вона є частиною жовтня — Місяця обізнаності про рак молочної залози, протягом якого в різних країнах проводять інформаційні кампанії, благодійні заходи та збори коштів на дослідження.

Однак цей день має окрему мету. Якщо загальні кампанії часто зосереджуються на профілактиці, ранньому виявленні та лікуванні раку молочної залози, то 13 жовтня особливу увагу приділяють людям із метастатичною формою захворювання. Йдеться про пацієнтів, у яких рак поширився за межі молочної залози до інших частин тіла. Їхні потреби не завжди помітні на тлі загальних розмов про одужання, тому активісти закликають говорити про них окремо.

Ця дата також нагадує, що історії людей із раком молочної залози не закінчуються одним діагнозом або завершенням першого курсу лікування. Дехто роками живе з хворобою, проходить різні види терапії та змушений пристосовуватися до змін у самопочутті. Для таких пацієнтів важливі доступ до сучасних ліків, підтримка близьких і можливість отримувати фахову допомогу протягом усього лікування. Саме на цих питаннях зосереджується День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози.

Як з'явилося це свято

Історія дня почалася з ініціативи самих пацієнтів. У 2004 році Джейн Сойєр і Ніна Шульман заснували Metastatic Breast Cancer Network — мережу підтримки людей із метастатичним раком молочної залози. Організація допомагала пацієнтам отримувати інформацію про лікування, спілкуватися з людьми зі схожим досвідом і порушувати питання, яким, на їхню думку, приділяли недостатньо уваги.

На той час люди з четвертою стадією раку часто почувалися осторонь загального руху підтримки пацієнтів із раком молочної залози. Багато інформаційних матеріалів розповідали про ранню діагностику, лікування та одужання, але значно менше говорили про тих, хто продовжував жити з невиліковною формою захворювання. Бракувало спеціалізованих груп підтримки, освітніх матеріалів і фінансування досліджень, присвячених саме метастатичному раку. Пацієнти хотіли, щоб їхні потреби теж почули, а їхні історії не зникали на тлі загальних кампаній.

У 2007 році учасники мережі почали обговорювати, як привернути більше уваги до проблеми. Однією з ідей стало проголошення окремого дня в жовтні, коли про метастатичний рак молочної залози говорили б відкрито. Ініціативу підтримали активісти та громадські організації. Вони зверталися до місцевої влади у США, щоб отримати офіційні проголошення цієї дати.

13 жовтня обрали через конференцію для людей із метастатичним раком молочної залози, яку організовували в онкологічному центрі Memorial Sloan Kettering у Нью-Йорку. Саме цього дня заклад міг прийняти учасників заходу. Згодом дата набула ширшого значення: у 2009 році пацієнти та активісти звернулися до американських законодавців із проханням підтримати загальнонаціональне визнання дня. Ініціатива допомогла вивести тему метастатичного раку на ширший рівень, а з часом 13 жовтня почали відзначати також в інших країнах.

Що таке метастатичний рак молочної залози

Метастатичним називають рак молочної залози, який поширився від первинної пухлини до віддалених органів або тканин. Найчастіше метастази виявляють у кістках, легенях, печінці та головному мозку. Таку форму захворювання відносять до четвертої стадії, або стадії IV. Це означає, що хвороба вийшла за межі молочної залози та прилеглих лімфатичних вузлів.

Метастатичний рак може виявитися вже під час першої діагностики. В інших випадках він розвивається через певний час після лікування раку на ранній стадії. Навіть якщо операція та інші методи терапії спочатку дали добрий результат, це не завжди означає, що ризик повернення хвороби повністю зник. За даними організації METAvivor, метастази можуть з'явитися через кілька місяців після лікування або навіть через понад 25 років. Тому важливо не ігнорувати нові симптоми та дотримуватися рекомендацій лікаря щодо подальшого спостереження.

Водночас метастатичний рак молочної залози не є однаковим у всіх пацієнтів. Перебіг хвороби залежить від біологічного типу пухлини, місця поширення метастазів, загального стану людини та того, як організм реагує на лікування. Саме тому лікарі підбирають терапію індивідуально. У деяких випадках хворобу вдається тривалий час контролювати за допомогою ліків, зменшувати пухлини та полегшувати симптоми.

Наразі метастатичний рак молочної залози зазвичай вважають невиліковним, але це не означає, що лікування не допомагає. Його мета — стримувати розвиток захворювання, продовжувати життя та підтримувати його якість. За даними Американського онкологічного товариства, лікування може включати гормональну, хімієтерапію, таргетну терапію та імунотерапію — залежно від характеристик пухлини. В окремих ситуаціях застосовують також променеву терапію або хірургічне втручання.

Чому про цей діагноз важливо говорити окремо

У жовтні в багатьох країнах проводять кампанії, присвячені раку молочної залози. Часто їхнім символом стає рожева стрічка, а головними темами — профілактичні огляди, рання діагностика та історії людей, які завершили лікування. Це важливі складові боротьби із захворюванням, однак вони не охоплюють усіх ситуацій, із якими стикаються пацієнти.

Люди з метастатичним раком можуть роками проходити лікування та постійно змінювати схеми терапії. Для них важливі не лише нові препарати, а й доступ до знеболення, психологічної допомоги, реабілітації та підтримки рідних. Їм також потрібна достовірна інформація про хворобу, щоб разом із лікарями ухвалювати рішення щодо лікування. Окрема дата допомагає нагадати суспільству, що досвід таких пацієнтів відрізняється від історій людей, які пройшли лікування на ранній стадії.

Ще одна важлива тема — фінансування наукових досліджень. Нові методи лікування можуть допомогти краще контролювати захворювання, зменшувати побічні ефекти та давати пацієнтам більше часу. Водночас розробка нових препаратів потребує тривалих досліджень і коштів. Організації, які працюють із темою метастатичного раку, закликають збільшувати фінансування саме цього напряму, а також розширювати доступ до клінічних випробувань.

День 13 жовтня також нагадує, що метастатичний рак не завжди є наслідком того, що людина пропустила обстеження або не дотримувалася рекомендацій. Хвороба може поширитися навіть після своєчасної діагностики та належного лікування. Тому звинувачувати пацієнтів у тому, що рак повернувся, неправильно. Натомість важливо забезпечити їм належну медичну допомогу, повагу та підтримку.

Символи дня та традиції відзначення

Однією з найвідоміших міжнародних ініціатив, приурочених до 13 жовтня, стала кампанія #LightUpMBC. Її учасники підсвічують відомі будівлі, мости та інші архітектурні об'єкти трьома кольорами: зеленим, бірюзовим і рожевим. Така акція має нагадувати про людей із метастатичним раком молочної залози та про потребу в нових дослідженнях.

Кожен із цих кольорів має своє значення. Рожевий указує на те, що захворювання починається в молочній залозі. Зелений символізує оновлення, надію та життя, а бірюзовий пов'язують із відновленням і духовною підтримкою. Разом вони утворюють окремий символ метастатичного раку молочної залози. Він відрізняється від звичної рожевої стрічки, щоб підкреслити особливий досвід людей, які живуть із четвертою стадією захворювання.

У 2026 році кампанія #LightUpMBC охоплює понад 325 архітектурних об'єктів у різних країнах світу. Організатори також проводять онлайн-трансляцію з історіями пацієнтів та їхніх родин, розмовами про наукові дослідження й музичними виступами. Участь у таких подіях допомагає поширювати інформацію та збирати кошти на дослідження. Люди можуть долучитися, переглянувши трансляцію, зробивши пожертву або поділившись інформацією про кампанію в соціальних мережах.

Є й інші способи відзначити цей день. Пацієнтські організації публікують освітні матеріали, проводять зустрічі, вебінари та розмови з фахівцями. Люди, які живуть із хворобою, можуть розповісти власні історії, якщо почуваються готовими до цього. Їхні близькі можуть поширювати перевірену інформацію, долучатися до благодійних зборів або допомагати організаціям, які підтримують пацієнтів.

Окремої обов'язкової церемонії чи усталеного ритуалу в цього дня немає. Його головна ідея — зробити тему помітнішою, дати слово людям із метастатичним раком і нагадати про необхідність подальших досліджень. Навіть проста публікація з достовірною інформацією може стати приводом для важливої розмови. Водночас підтримка не повинна обмежуватися одним днем: вона потрібна людям протягом усього року.

Як долучитися до Дня поширення інформації про метастатичний рак молочної залози

Найпростіший спосіб долучитися — дізнатися більше про метастатичний рак молочної залози та поділитися перевіреними відомостями з іншими. Для цього можна використовувати матеріали медичних установ і профільних організацій, які пояснюють, як розвивається хвороба, які методи лікування доступні та де шукати допомогу. Якщо ви поширюєте інформацію в соціальних мережах, важливо не використовувати неперевірені статистичні дані та не обіцяти пацієнтам гарантованого одужання.

Ще один варіант — підтримати організації, які фінансують дослідження або допомагають людям із діагнозом. Це може бути пожертва, участь у благодійній акції або поширення інформації про роботу таких ініціатив. Перед донатом варто перевірити, хто саме організовує збір і на що будуть спрямовані кошти. Навіть невелика допомога може бути корисною, якщо вона надходить до надійної організації.

Якщо хтось із ваших близьких живе з метастатичним раком, важливо не нав'язувати порад і не зводити кожну розмову до хвороби. Запитайте, яка допомога потрібна саме зараз: супровід до лікаря, допомога з повсякденними справами або просто можливість поговорити. Не всі люди хочуть публічно розповідати про свій діагноз, тому варто поважати їхнє рішення. Підтримка — це не лише слова, а й готовність бути поруч так, як потрібно самій людині.

Водночас День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози не замінює медичних рекомендацій і не є приводом для самостійної діагностики. Якщо вас турбують зміни в грудях або з'явилися незвичні симптоми, зверніться до лікаря. Регулярні огляди та обстеження відповідно до віку, сімейного анамнезу й індивідуальних рекомендацій допомагають вчасно виявляти захворювання. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, раннє виявлення та своєчасне лікування знижують ризик смерті від раку молочної залози.

Чому цей день важливий

День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози нагадує про людей, чиї історії не завжди потрапляють у центр уваги під час жовтневих кампаній. Він допомагає говорити про складні теми без стигми та звинувачень, підтримувати пацієнтів і привертати увагу до потреби в нових методах лікування. За кожною статистикою стоїть людина, її близькі та щоденні рішення, які доводиться ухвалювати під час боротьби з хворобою.

13 жовтня — це не лише день інформування, а й нагадування про важливість наукових досліджень, доступної медицини та людської підтримки. Метастатичний рак молочної залози наразі не має універсального способу вилікування, але лікування може допомагати контролювати хворобу та покращувати якість життя. Тому головний заклик цього дня — не відвертатися від теми, слухати людей із таким діагнозом і підтримувати роботу, яка наближає нові можливості для пацієнтів.

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