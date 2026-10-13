13 жовтня 2026 — Міжнародний день зменшення небезпеки лих

Щороку 13 жовтня у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих, започаткований Організацією Об’єднаних Націй. Його мета — нагадати, що наслідки катастроф можна зменшити, якщо заздалегідь оцінювати ризики, готуватися до надзвичайних ситуацій і дбати про безпеку людей. У 2026 році головна тема дня — «Стійкість починається вдома»: увагу зосередили на тому, як зробити житло безпечнішим для родин.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих відзначають 13 жовтня. Його історія почалася у 1989 році, коли Генеральна Асамблея ООН закликала створити день, присвячений поширенню культури безпеки та запобіганню катастрофам. Спочатку його відзначали у другу середу жовтня в межах Міжнародного десятиліття зі зменшення небезпеки стихійних лих, яке тривало з 1990 до 1999 року.

У 2001 році ООН вирішила продовжити відзначення цього дня, щоб і надалі привертати увагу до запобігання катастрофам і підготовки до них. А у 2009 році Генеральна Асамблея визначила постійну дату — 13 жовтня. Відтоді цей день щороку об’єднує країни, громадські організації, фахівців і місцеві громади навколо теми безпеки.

Для чого потрібен цей день

Головна мета свята — не просто згадати про катастрофи, а пояснити, як можна зменшити їхні наслідки. Йдеться про природні явища, зокрема землетруси, повені, посухи, шторми й цунамі, а також про техногенні аварії та інші небезпечні події. Самі природні явища не завжди можна зупинити, але часто можна заздалегідь підготуватися до них і зменшити ризик для людей.

Наприклад, системи раннього оповіщення дають змогу попередити населення про небезпеку. Завдяки цьому люди можуть вчасно евакуюватися або перейти в безпечніше місце. Міцніші будівлі, продумане планування міст, належний стан мостів і доріг також допомагають уникнути частини руйнувань. Не менш важливі доступ до достовірної інформації та знання про те, як діяти в екстреній ситуації.

ООН наголошує, що катастрофи впливають не лише на життя людей. Вони руйнують будинки, лікарні, школи й підприємства, переривають постачання води та електроенергії, змушують родини залишати свої домівки. Відновлення після таких подій може тривати роками й потребувати значних коштів. Тому запобігання ризикам часто обходиться дешевше, ніж ліквідація наслідків.

Яка тема дня у 2026 році

У 2026 році ООН обрала тему «Стійкість починається вдома» — Resilience Starts at Home. Вона нагадує, що безпека починається з місця, де люди живуть, відпочивають і піклуються про близьких. Саме вдома люди можуть першими відчути наслідки повені, пожежі, землетрусу, сильної негоди чи іншої небезпечної події.

Цьогорічна тема закликає звернути увагу на міцність житла, доступність попереджень про небезпеку та готовність родин до надзвичайних ситуацій. Важливо, щоб люди знали, куди йти під час евакуації, де отримувати офіційну інформацію та як зв’язатися з рідними, якщо звичайний зв’язок зникне. Водночас відповідальність не можна перекладати лише на мешканців: безпечне житло залежить також від рішень влади, якості будівництва, роботи комунальних служб і належного планування територій.

ООН окремо звертає увагу на те, що безпечний дім має бути доступним для всіх. Люди не повинні обирати між житлом, яке можуть собі дозволити, і житлом, яке захищає їх від небезпеки. Також важливо, щоб попередження про загрозу доходили до кожної родини, були зрозумілими й містили чіткі інструкції.

Як відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих

Цей день не має єдиного обов’язкового сценарію святкування. У різних країнах проводять інформаційні кампанії, конференції, навчальні заходи й зустрічі, присвячені безпеці. Державні установи, рятувальні служби та громадські організації розповідають про ризики, пояснюють правила поведінки під час надзвичайних ситуацій і діляться прикладами того, як громади можуть краще підготуватися до небезпеки.

У школах і навчальних закладах можуть організовувати тематичні уроки, конкурси малюнків, есе та фотографій. Такі заходи допомагають дітям зрозуміти, як діяти під час пожежі, повені чи іншої загрози. Для дорослих проводять тренінги з першої допомоги, евакуації та користування засобами оповіщення. У громадах також можуть перевіряти плани реагування й обговорювати, як допомагати людям, яким складніше самостійно дістатися до безпечного місця.

Важлива частина відзначення — обмін досвідом. Країни й міста розповідають, які рішення допомогли їм зменшити ризики, захистити критичну інфраструктуру або швидше відновитися після катастрофи. Такі приклади дають змогу іншим громадам використовувати вже перевірені підходи. Це не державне свято чи вихідний день, а міжнародна дата, покликана привернути увагу до практичних питань безпеки.

Що кожен може зробити для власної безпеки

Долучитися до ідеї цього дня можна й без участі в офіційних заходах. Насамперед варто дізнатися, які небезпеки можливі у вашому регіоні, та з’ясувати, де шукати офіційні попередження. Корисно заздалегідь обговорити з родиною план дій на випадок надзвичайної ситуації, домовитися про місце зустрічі й спосіб зв’язку, якщо телефони не працюватимуть.

Також варто знати маршрути виходу з будинку, розташування найближчих укриттів і порядок евакуації. Удома можна підготувати запас питної води, необхідних ліків, ліхтарик, заряджений павербанк, документи та інші речі першої потреби. Конкретний набір залежить від можливих ризиків і рекомендацій місцевих служб. Не менш важливо перевіряти інформацію перед тим, як поширювати її. Під час катастроф чутки й неправдиві повідомлення можуть заважати роботі рятувальників і змушувати людей ухвалювати небезпечні рішення. Тому варто орієнтуватися на повідомлення офіційних служб, виконувати їхні вказівки та не ігнорувати попередження.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих нагадує: безпека залежить не лише від того, як швидко реагують служби після катастрофи. Вона також починається з підготовки, завчасних рішень і доступної інформації. А у 2026 році головний акцент — на домі, адже саме безпечне житло й готовність родини можуть стати важливою частиною захисту від небезпеки.

Читай нас у