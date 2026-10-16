Свято 16 жовтня: Від листівок до подарунків, як у США святкують День Боса

16 жовтня у США відзначають День Боса — неофіційне свято, коли працівники можуть подякувати керівникам за підтримку, справедливість і допомогу в роботі. Його започаткували у 1958 році, а дату обрали не випадково: саме цього дня народився батько жінки, яка запропонувала відзначати свято. З роками традиція поширилася за межі США, а привітальні листівки, невеликі подарунки та жарти про начальників стали частиною святкування.

День Боса, або National Boss’s Day, виник у США в 1958 році. Його засновницею стала Патриція Бейс Гароскі, яка працювала в страховій компанії State Farm у місті Дірфілд, штат Іллінойс. Вона запропонувала запровадити окремий день, коли працівники могли б висловлювати вдячність своїм керівникам. У цієї ідеї була й особиста історія. На той час Гароскі працювала на свого батька, який був її безпосереднім начальником. Вона вважала його хорошим керівником і хотіла, щоб люди мали нагоду відзначити тих, хто підтримує команду, допомагає розв’язувати робочі проблеми та бере на себе відповідальність за спільний результат.

Дату обрали на честь дня народження її батька — 16 жовтня. Гароскі зареєструвала ідею свята в Торговій палаті США. Вона сподівалася, що така традиція допоможе поліпшити стосунки між працівниками та керівництвом, а також нагадає про складність управлінської роботи. Спочатку ініціатива не була загальнонаціональним святом. Проте з часом вона привернула більше уваги. У 1962 році губернатор Іллінойсу Отто Кернер підтримав пропозицію та офіційно проголосив цей день у штаті. Так День Боса поступово став відомою американською традицією.

Коли святкують День Боса у 2026 році

У США День Боса щороку припадає на 16 жовтня. У 2026 році це буде п’ятниця, тож дата збігається зі звичайним робочим днем. Якщо ж 16 жовтня припадає на вихідні, у багатьох компаніях привітання переносять на найближчий робочий день. Важливо, що День Боса не є федеральним вихідним у США. Офіси, магазини та інші установи працюють у звичайному режимі. Це радше професійна й корпоративна традиція, ніж державне свято з офіційними урочистостями.

Відзначають його по-різному. В одних компаніях колектив обмежується коротким привітанням, а в інших організовує спільний обід, приносить частування або готує листівку від усієї команди. Масштаб залежить від культури конкретного робочого місця та стосунків між людьми.

Листівки, квіти та подарунки для керівника

Одна з найвідоміших традицій Дня Боса — вітальні листівки. У них працівники дякують керівникам за підтримку, терпіння, професійні поради та довіру. Іноді побажання бувають цілком офіційними, а іноді — жартівливими, особливо якщо в колективі заведено спілкуватися невимушено. Спеціальні листівки до цього свята з’явилися не одразу. Компанія Hallmark, один із відомих виробників вітальних карток у США, почала випускати листівки до Дня Боса лише у 1979 році — через 21 рік після появи самої ідеї. Згодом такі картки стали частиною святкового асортименту.

Окрім листівок, керівникам можуть дарувати квіти, солодощі, невеликі сувеніри, подарункові сертифікати або організовувати частування в офісі. Ще один поширений варіант — спільне привітання від усього колективу. У такому разі кожен може написати кілька слів подяки, а листівка стає своєрідним нагадуванням про команду. Водночас дорогі подарунки не є обов’язковою частиною свята. Найчастіше його задум полягає в тому, щоб висловити вдячність, а не влаштувати масштабну церемонію. Особисте повідомлення з конкретною подякою за допомогу в складній ситуації може бути доречнішим за коштовний презент.

Чи справді начальникам надсилають валентинки

Із Днем Боса пов’язують і гумористичні листівки, у яких працівники можуть пожартувати про робочі будні, наради, дедлайни та характер керівника. Такі привітання іноді нагадують валентинки — із кумедними фразами, компліментами або натяками на те, що працівники насправді думають про начальство. Однак День Боса не є аналогом Дня святого Валентина, а романтичні зізнання не належать до його основних традицій. Ідеться передусім про вдячність у робочих стосунках. Жартівлива листівка може бути способом зробити привітання менш офіційним, але її зміст залежить від того, наскільки невимушена атмосфера в колективі.

Наприклад, працівники можуть подякувати керівникові за те, що він не скасовує відпустки в останню мить, підтримує команду під час складного проєкту або знаходить час вислухати пропозиції співробітників. Такі слова можуть бути одночасно доброзичливими й дотепними. Головне — не переходити межу між дружнім жартом та образою. У професійному середовищі варто враховувати й різницю в посадовому становищі. Керівник може впливати на зарплату, кар’єрне зростання та оцінювання роботи співробітників. Тому привітання має бути добровільним, а його форма — комфортною для всіх учасників.

Як святкують у робочих колективах

У компаніях, які підтримують традицію, День Боса зазвичай відзначають без складної підготовки. Колеги можуть підписати спільну листівку, принести каву та десерти або запросити керівника на обід. Іноді працівники готують коротке відеопривітання чи публікують допис на сторінці компанії в соціальних мережах. Для невеликих команд свято може стати приводом ненадовго зібратися разом поза робочими завданнями. У великих компаніях привітання часто організовують на рівні окремих відділів. Це дає змогу зберегти особистий характер традиції, навіть якщо співробітників багато.

Часто найкращим подарунком стають не речі, а конкретні слова подяки. Працівник може згадати, як керівник допоміг освоїти нову посаду, підтримав під час складного періоду або дав можливість спробувати себе в новому проєкті. Такі приклади роблять привітання щирим і показують, що людина цінує не лише посаду начальника, а й його реальні дії. Утім, святкують День Боса не всюди. Деякі колективи взагалі не звертають уваги на цю дату, а інші обмежуються повідомленням у робочому чаті. У США це не обов’язковий корпоративний ритуал, тому кожна компанія вирішує сама, чи долучатися до нього.

Чому свято викликає суперечки

Попри доброзичливу ідею, День Боса подобається не всім. Дехто вважає, що працівники не повинні окремо вітати начальників лише через їхню посаду. На думку критиків, вдячність має бути взаємною, а керівники також повинні цінувати роботу своїх команд. Є й практична проблема: коли ініціатива перетворюється на збір грошей на подарунок або обов’язкове підписання листівки, працівники можуть відчувати тиск. Особливо незручно це для людей, які не мають близьких стосунків із керівником або не хочуть витрачати власні кошти на корпоративні привітання.

Ще одне питання — справедливість. Якщо керівник погано ставиться до команди, ідея дякувати йому лише тому, що настав певний день у календарі, може здаватися недоречною. Тому критики наголошують: повага не повинна бути формальністю, а хороші робочі стосунки не можна створити однією листівкою на рік.

З іншого боку, прихильники свята вважають, що воно може стати нагодою відзначити керівників, які справді допомагають своїм працівникам. Уважний начальник не лише розподіляє завдання, а й підтримує команду, пояснює складні рішення та бере відповідальність за результат. Якщо співробітники хочуть подякувати такій людині, День Боса дає їм для цього додатковий привід. Тож найкращий підхід — не перетворювати свято на обов’язок. Привітання має бути добровільним, а подарунок — відповідати стосункам у колективі та внутрішнім правилам компанії.

Цікаві факти про День Боса

Свято започаткували через особисту історію. Патриція Бейс Гароскі обрала 16 жовтня, бо цього дня народився її батько, який був її керівником.

Між появою ідеї та офіційним визнанням в Іллінойсі минуло чотири роки. Гароскі зареєструвала ініціативу в 1958 році, а губернатор штату підтримав її у 1962-му.

Листівки з’явилися через два десятиліття. Hallmark почала випускати спеціальні картки до Дня Боса у 1979 році.

У свята немає обов’язкового сценарію. Хтось вітає начальника особисто, хтось — усім колективом, а деякі компанії взагалі не відзначають цю дату.

Традиція вийшла за межі США. За даними Hallmark, День Боса відзначають також в інших країнах, зокрема у Великій Британії, Австралії та Південній Африці. Водночас поширеність свята залежить від країни та конкретного робочого середовища

Для чого потрібен День Боса

День Боса — це передусім привід поговорити про взаємну повагу на роботі. Керівник відповідає за організацію процесів, ухвалення рішень і роботу команди, але результат залежить також від зусиль кожного працівника. Хороші робочі стосунки будуються не на подарунках, а на довірі, чесному спілкуванні та справедливому ставленні. 16 жовтня американці можуть привітати керівників листівкою, невеликим подарунком або просто словами подяки. Для когось це можливість пожартувати про спільні робочі пригоди, а для когось — сказати важливі слова людині, яка допомогла професійно вирости. При цьому ніхто не зобов’язаний долучатися до святкування чи витрачати гроші.

Зрештою, сенс Дня Боса не в тому, щоб раз на рік похвалити начальника. Це нагадування про те, що здорові стосунки в колективі потребують уваги з обох боків. І якщо керівник справді підтримує команду, іноді достатньо простого «дякую», щоб зробити цей день приємнішим.

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