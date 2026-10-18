Свято 18 жовтня 2026 — День відновлення незалежності Азербайджану

18 жовтня в Азербайджані відзначають День відновлення незалежності. Саме цього дня у 1991 році країна ухвалила документ, який закріпив її вихід із радянської системи та відновлення державного суверенітету. Ця дата також пов’язана з історією першої Азербайджанської Демократичної Республіки, яка постала ще у 1918 році.

День відновлення незалежності — одна з важливих дат у сучасній історії Азербайджану. Його відзначають щороку 18 жовтня, згадуючи події 1991 року, коли республіка почала новий етап свого державного розвитку. На той час Азербайджан входив до складу Радянського Союзу, але політичні зміни наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років поступово послаблювали центральну владу в Москві. Радянська система переживала глибоку кризу, а в союзних республіках посилювалися рухи за самостійність.

Для Азербайджану прагнення до незалежності мало не лише політичне, а й історичне значення. Країна вже мала досвід власної державності у XX столітті, однак після встановлення радянської влади втратила самостійність. Тому події 1991 року сприймалися як можливість повернутися до власної державної традиції. Відновлення незалежності означало, що Азербайджан знову міг самостійно визначати свій політичний курс, формувати державні інституції та розвивати відносини з іншими країнами. Водночас 18 жовтня — це не дата першого проголошення незалежності Азербайджану. Вона пов’язана саме з її відновленням у 1991 році. Щоб зрозуміти значення цього дня, варто повернутися до подій, які відбулися понад сім десятиліть тому.

Перша незалежна республіка з’явилася ще у 1918 році

Історія азербайджанської незалежності розпочалася задовго до розпаду Радянського Союзу. 28 травня 1918 року було проголошено Азербайджанську Демократичну Республіку. Вона виникла після розпаду Закавказької демократичної федеративної республіки на тлі політичних потрясінь, які охопили колишню Російську імперію. Створення власної держави стало важливою подією для азербайджанського національного руху.

Азербайджанська Демократична Республіка стала однією з перших республік демократичного типу в мусульманському світі. Її існування було нетривалим: у квітні 1920 року Червона армія увійшла до Баку, після чого в країні встановилася радянська влада. Республіка припинила існування, а територія Азербайджану згодом стала частиною Радянського Союзу.

Попри короткий період незалежності, досвід 1918–1920 років залишився важливою частиною національної історичної пам’яті. Саме з тією республікою пов’язують традиції державності, на які Азербайджан спирався під час відновлення незалежності наприкінці XX століття. У 1991 році країна офіційно проголосила себе політичним і правовим наступником Азербайджанської Демократичної Республіки. Цей зв’язок відобразили й у документах про незалежність. Таким чином, сучасна азербайджанська державність спирається на дві ключові дати: 28 травня 1918 року, коли незалежність проголосили вперше, та 18 жовтня 1991 року, коли її відновили після десятиліть радянської влади.

Як Азербайджан відновив незалежність у 1991 році

На початку 1990-х років Радянський Союз стрімко наближався до розпаду. У союзних республіках дедалі активніше обговорювали право на самостійність, а центральна влада втрачала контроль над ситуацією. Азербайджан також опинився в центрі цих процесів. У суспільстві посилювалися вимоги політичних змін і відновлення незалежної держави. 30 серпня 1991 року Верховна рада Азербайджану ухвалила декларацію про відновлення державної незалежності. Цей документ став важливим кроком до юридичного оформлення самостійності країни. Наступним етапом стало засідання Верховної ради 18 жовтня 1991 року. Тоді депутати ухвалили Конституційний акт «Про державну незалежність Азербайджанської Республіки».

Документ закріпив відновлення незалежності Азербайджану та його правонаступництво щодо Азербайджанської Демократичної Республіки, яка існувала у 1918–1920 роках. Конституційний акт складався із шести розділів і 32 статей. У ньому визначили правові основи незалежної держави та підтвердили прагнення країни самостійно розвиватися після десятиліть перебування у складі СРСР.

Однак на цьому процес не завершився. 29 грудня 1991 року в Азербайджані провели загальнонаціональний референдум, під час якого громадяни мали відповісти, чи підтримують вони Конституційний акт про державну незалежність. Референдум став наступним етапом підтвердження волі населення щодо суверенітету країни. Отже, 18 жовтня стало датою юридичного відновлення незалежності, а грудневий референдум — важливим кроком до її всенародного підтвердження. Ці події заклали основу для подальшого формування державних інституцій, власної зовнішньої політики та розвитку міжнародних відносин Азербайджану.

Чому 18 жовтня називають Днем відновлення незалежності

Назва свята має принципове значення. Азербайджан не розглядає події 1991 року як початок своєї державності з нуля. Навпаки, країна підкреслює зв’язок із республікою, проголошеною у 1918 році. Саме тому в офіційній назві свята використовують слово «відновлення». Упродовж радянського періоду Азербайджанська Радянська Соціалістична Республіка формально мала власні державні символи та органи управління, але була частиною централізованої політичної системи СРСР. Найважливіші рішення щодо розвитку союзних республік ухвалювалися в межах загальносоюзної системи. Відновлення незалежності дало Азербайджану можливість самостійно визначати внутрішню та зовнішню політику.

Важливим символом цього повернення до власної державної традиції стало відновлення історичних державних символів. Країна повернула триколірний прапор, який використовувала Азербайджанська Демократична Республіка. Згодом затвердили й інші атрибути незалежної держави, зокрема державний гімн і герб. Сьогодні 18 жовтня нагадує про тривалий шлях до суверенітету, політичні зміни кінця XX століття та прагнення зберегти національну ідентичність. Для багатьох азербайджанців це нагода згадати історію своєї країни й тих, хто боровся за її самостійність. Водночас дата має офіційне державне значення та посідає окреме місце в календарі національних свят.

Як змінився статус свята у 2021 році

Цікаво, що сучасна офіційна назва свята закріпилася відносно недавно. У 2021 році в Азербайджані ухвалили закон, який розмежував дві історичні дати: 28 травня стало Днем незалежності, а 18 жовтня — Днем відновлення незалежності. Це рішення уточнило значення кожної дати. Тепер 28 травня нагадує про проголошення Азербайджанської Демократичної Республіки у 1918 році, а 18 жовтня — про відновлення незалежної держави у 1991-му. Обидві події пов’язані між собою, але відображають різні етапи історії країни.

Зміна назви також підкреслила історичну спадкоємність сучасного Азербайджану. Перша республіка проіснувала лише 23 місяці, проте її досвід не зник із національної пам’яті. Через десятиліття ідея незалежної держави знову стала реальністю, а події 1918 року отримали нове значення в контексті відновлення суверенітету. Тож якщо в старіших матеріалах можна зустріти назву «День незалежності Азербайджану» щодо 18 жовтня, у сучасному офіційному вжитку точніше називати його Днем відновлення незалежності. Саме так ця дата визначена законодавством країни після змін 2021 року.

Як святкують День відновлення незалежності

18 жовтня в Азербайджані проходять заходи, присвячені історії державності та відновленню суверенітету. До цієї дати можуть приурочувати офіційні виступи, тематичні зустрічі, освітні заходи й публікації про події 1991 року. У державних установах і навчальних закладах згадують історичний шлях країни та значення незалежності для її подальшого розвитку.

Окреме місце в таких заходах посідає державна символіка. Азербайджанський прапор із синьою, червоною та зеленою смугами став одним із найвідоміших символів країни. Його використовують під час державних урочистостей, а історію прапора пов’язують із першою незалежною республікою. Саме повернення цього символу стало одним із помітних проявів відновлення державної традиції після розпаду СРСР.

Водночас не варто плутати День відновлення незалежності з іншими азербайджанськими святами, під час яких проводять масштабні масові гуляння. Наприклад, Навруз, який символізує прихід весни, має давні народні звичаї, традиційні страви та сімейні обряди. Для 18 жовтня центральною темою є саме історія незалежності, а не окремі сезонні чи релігійні традиції.

У цей день також згадують людей, які долучалися до боротьби за державну самостійність, і події, що передували розпаду Радянського Союзу. Для азербайджанців, які живуть за межами країни, ця дата може бути нагодою розповісти про історію своєї батьківщини та її державні символи. Водночас конкретні формати святкування можуть відрізнятися залежно від року, міста та організаторів заходів.

Що символізує прапор Азербайджану

Триколірний прапор — один із головних символів незалежності Азербайджану. Він складається з трьох горизонтальних смуг: синьої, червоної та зеленої. У центрі червоної смуги розміщені білий півмісяць і восьмипроменева зірка. Цей прапор уперше затвердили як державний символ Азербайджанської Демократичної Республіки 9 листопада 1918 року. Кожен колір має своє символічне пояснення. Синій пов’язують із тюркським походженням азербайджанського народу, червоний — із модернізацією суспільства та демократичними ідеями, а зелений — з ісламською культурною традицією. Півмісяць також пов’язаний з ісламською символікою, тоді як восьмипроменева зірка є важливим елементом національної емблематики.

Після встановлення радянської влади у 1920 році історичний триколор втратив статус державного прапора. Однак символ не зник із пам’яті прихильників незалежності. У листопаді 1990 року його затвердили як прапор Нахічеванської Автономної Республіки, а 5 лютого 1991 року Верховна рада Азербайджану відновила його статус на загальнодержавному рівні.

Повернення триколора стало важливим символічним кроком ще до остаточного юридичного оформлення незалежності у жовтні 1991 року. Сьогодні прапор використовують під час державних церемоній, міжнародних спортивних змагань та інших подій, де представляють країну. Його історія безпосередньо пов’язує сучасний Азербайджан із першою республікою початку XX століття.

Цікаві факти про незалежність Азербайджану

Історія цього свята має кілька деталей, які допомагають краще зрозуміти його значення.

Незалежність проголошували двічі. Перше проголошення відбулося 28 травня 1918 року, а відновлення незалежності — 18 жовтня 1991 року. Між цими подіями минуло понад сім десятиліть.

Перша республіка проіснувала лише 23 місяці. Попри короткий період існування, Азербайджанська Демократична Республіка залишила помітний слід в історії країни. Її державні традиції стали важливим орієнтиром після 1991 року.

Незалежність підтвердили на референдумі. 29 грудня 1991 року громадяни Азербайджану проголосували за підтримку Конституційного акта про державну незалежність.

У 2021 році дві дати отримали чіткіше розмежування. 28 травня офіційно визначили як День незалежності, а 18 жовтня — як День відновлення незалежності.

Державний прапор повернули ще до остаточного оформлення незалежності. У лютому 1991 року триколор знову став державним символом Азербайджану. Це відбулося за кілька місяців до ухвалення Конституційного акта 18 жовтня.

Ці факти показують, що відновлення незалежності не було одномоментною подією. Воно стало результатом політичних змін, суспільних прагнень і послідовних рішень, які зрештою визначили новий статус країни.

Чи є 18 жовтня вихідним днем

День відновлення незалежності має офіційний статус національного свята в Азербайджані. Водночас 18 жовтня не належить до переліку свят, які автоматично є неробочими днями відповідно до наведеного на офіційному сайті президента переліку трудового законодавства. Це означає, що сам факт святкування не обов’язково передбачає загальний вихідний для всіх працівників. Натомість офіційні церемонії, тематичні заходи та інші події можуть відбуватися протягом дня відповідно до планів державних установ і організаторів.

Для порівняння, День незалежності 28 травня входить до переліку святкових неробочих днів. Тож між двома датами є не лише історична, а й юридична відмінність. Якщо свято припадає на вихідний або виникають зміни в робочому календарі, варто орієнтуватися на офіційні рішення щодо конкретного року.

Чому це свято важливе сьогодні

День відновлення незалежності нагадує про те, як Азербайджан повернув собі статус самостійної держави після десятиліть радянського правління. Він пов’язує сучасну історію країни з подіями 1918 року та досвідом першої республіки. Для держави це також нагода підкреслити значення суверенітету, власних інституцій і національних символів.

Водночас шлях після 1991 року був непростим. У перші роки незалежності країна переживала політичну нестабільність, економічні труднощі та збройний конфлікт навколо Нагірного Карабаху. Ці обставини суттєво впливали на розвиток держави та її зовнішню політику. Тому історія незалежності Азербайджану охоплює не лише момент ухвалення важливого документа, а й складний період становлення нової держави.

Щороку 18 жовтня повертає увагу до подій, які визначили подальший шлях країни. Ця дата допомагає зрозуміти, чому Азербайджан так чітко розрізняє перше проголошення незалежності та її відновлення. А історія прапора, республіки 1918 року й референдуму 1991-го показує, як різні етапи минулого поєдналися в сучасній державній традиції.

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