Щороку 19 листопада відзначають Всесвітній день туалету — міжнародну дату, яка привертає увагу до проблеми доступу до безпечних туалетів і належної санітарії. Попри те, що для багатьох людей це звичайна частина повсякденного життя, мільярди людей у світі досі не мають належних умов для задоволення базових гігієнічних потреб. Цей день нагадує, що доступ до чистого туалету — не дрібниця, а питання здоров’я, гідності та безпеки.

Всесвітній день туалету відзначають 19 листопада. Його започаткували у 2001 році з ініціативи Всесвітньої туалетної організації — міжнародної неурядової структури, яку заснував громадський діяч із Сінгапуру Джек Сім. Він звернув увагу на проблему, про яку в багатьох суспільствах не прийнято говорити відкрито, хоча вона безпосередньо впливає на здоров’я та якість життя людей. Ідея полягала в тому, щоб зробити санітарію темою міжнародного обговорення, а не залишати її лише питанням місцевої інфраструктури.

Перший Всесвітній день туалету провели 19 листопада 2001 року. До ініціативи почали долучатися громадські організації, фахівці з питань охорони здоров’я, екології та водопостачання. Вони проводили інформаційні заходи й пояснювали, чому доступ до туалетів, чистої води та систем відведення стічних вод має бути забезпечений для всіх. Згодом дата набула міжнародного визнання.

У 2013 році Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 19 листопада Всесвітнім днем туалету. Рішення підтримали в межах ширших зусиль із поліпшення санітарних умов у світі. ООН закликала держави, міжнародні установи та громадські організації активніше працювати над тим, щоб люди мали доступ до безпечних санітарних послуг. Відтоді цей день став частиною міжнародного календаря ООН.

Чому туалети — це питання здоров’я та безпеки

На перший погляд може здатися, що наявність туалету — звичайна побутова зручність. Насправді від санітарних умов залежить поширення багатьох небезпечних інфекцій. Якщо люди не мають доступу до безпечних туалетів, відходи можуть потрапляти в ґрунт, річки, озера та джерела питної води. Це створює умови для поширення кишкових інфекцій, зокрема холери, дизентерії та черевного тифу.

Особливо небезпечна відсутність санітарії для дітей. Забруднена вода та погані гігієнічні умови можуть спричиняти діарею, яка залишається однією з причин дитячої захворюваності та смертності у світі. Крім того, регулярні інфекції можуть негативно впливати на харчування, фізичний розвиток і здатність дітей навчатися. Тому доступ до туалетів і чистої води — це також частина захисту дитячого здоров’я.

Санітарія важлива і для шкіл, лікарень та інших громадських закладів. Якщо в навчальному закладі немає чистих туалетів, води й можливості помити руки, діти можуть частіше хворіти та пропускати заняття. Для лікарень належні санітарні умови мають особливе значення, адже допомагають запобігати поширенню інфекцій серед пацієнтів і медичного персоналу. А для людей із хронічними захворюваннями, інвалідністю або обмеженою рухливістю доступний туалет може бути необхідною умовою самостійного та гідного життя.

Скільки людей у світі не мають належних туалетів

Проблема залишається масштабною навіть у XXI столітті. За даними спільної програми моніторингу Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНІСЕФ, у 2022 році приблизно 3,5 мільярда людей не мали доступу до безпечно керованих санітарних послуг. Ідеться не лише про відсутність туалету в будинку. Важливо, щоб відходи збирали, транспортували й очищували належним чином, не створюючи загрози для людей і довкілля.

За оцінками міжнародних організацій, сотні мільйонів людей змушені справляти природні потреби просто неба. Така ситуація особливо поширена в районах, де немає каналізації, доступу до води або коштів на облаштування санітарних споруд. Найскладніше становище часто мають мешканці сільських і віддалених громад, бідних міських районів, таборів для переселенців та територій, які постраждали від конфліктів і стихійних лих.

Проблема стосується не лише країн із низьким рівнем доходів. Навіть там, де більшість населення має домашні туалети, залишаються громади без належного водовідведення та очищення стічних вод. Крім того, санітарні системи можуть бути пошкоджені повенями, землетрусами, війнами або іншими надзвичайними ситуаціями. Тому забезпечення доступу до туалетів потребує не тільки будівництва нових споруд, а й постійного догляду за мережами, очисними станціями та джерелами води.

Чому цей день важливий для жінок і дівчат

Відсутність безпечного туалету по-різному впливає на різні групи людей. Особливо складною така ситуація може бути для жінок і дівчат. Якщо санітарні приміщення розташовані далеко від дому, не мають дверей або належного освітлення, користуватися ними може бути небезпечно. У деяких громадах дівчата змушені шукати віддалені місця, що підвищує ризик домагань і насильства.

Окрема проблема — менструальна гігієна. Дівчатам і жінкам потрібні чиста вода, мило, приватне приміщення та можливість безпечно утилізувати засоби гігієни. Якщо цього немає в школі, на роботі чи в громадському місці, це може створювати значний дискомфорт і змушувати пропускати заняття або роботу. Тому доступ до належних туалетів безпосередньо пов’язаний із рівністю можливостей та правом на освіту.

Безпечні санітарні приміщення також мають бути доступними для людей з інвалідністю, літніх людей і тих, хто має тимчасові проблеми з пересуванням. Для них важливі не лише чистота й наявність води, а й достатній простір, поручні, зручний вхід та можливість скористатися туалетом без сторонньої допомоги. Саме тому міжнародні кампанії наголошують: туалети мають бути не просто побудовані, а пристосовані до потреб різних людей.

Тема Всесвітнього дня туалету у 2026 році

Щороку міжнародна кампанія присвячена окремій проблемі у сфері санітарії. У 2025 році її темою була санітарія в умовах мінливого світу. Організатори звертали увагу на те, що туалети та каналізаційні системи мають витримувати наслідки зміни клімату, зокрема повені, посухи та інші екстремальні погодні явища. Також ішлося про необхідність оновлювати застарілу інфраструктуру й інвестувати в безпечні санітарні послуги.

У 2026 році головна тема — санітарія та гендерна рівність, а гасло кампанії звучить як «Безпечні туалети — рівні можливості». Цього року ООН наголошує, що доступ до чистих і безпечних туалетів безпосередньо впливає на життя жінок і дівчат. Якщо в школі немає належних санітарних приміщень, дівчата можуть пропускати уроки під час менструації. Якщо громадські туалети не мають замків, освітлення та достатньої приватності, жінки можуть наражатися на небезпеку. А відсутність води, мила й умов для особистої гігієни створює додаткові проблеми для здоров’я.

Організатори кампанії закликають не просто будувати більше туалетів, а враховувати потреби людей, які ними користуються. Жінки та дівчата мають брати участь у плануванні й облаштуванні санітарних приміщень. Також важливо передбачати доступ для людей з інвалідністю, літніх людей та інших груп, яким може бути складніше користуватися звичайними громадськими туалетами. Головна думка цьогорічної кампанії — безпечна санітарія має бути доступною кожному, адже без неї неможливо забезпечити рівні можливості в освіті, роботі та суспільному житті.

Як відзначають Всесвітній день туалету

Цей день не має звичних святкових традицій. Його не супроводжують паради, концерти чи масові розважальні заходи. Натомість у різних країнах проводять інформаційні кампанії, освітні зустрічі, лекції та дискусії про доступ до чистої води й безпечної санітарії. До них долучаються міжнародні організації, благодійні фонди, школи, університети, місцеві громади та представники влади.

У навчальних закладах можуть проводити заняття про гігієну, миття рук, роботу каналізаційних систем і вплив забрудненої води на здоров’я. Дітям пояснюють, чому важливо користуватися чистими туалетами, підтримувати порядок у громадських приміщеннях і не забруднювати водойми. Також організовують конкурси малюнків, плакатів і коротких відео, присвячених темі санітарії. Такі заходи допомагають говорити про проблему без сорому й зайвої складності.

Громадські організації та активісти використовують цю дату, щоб привернути увагу до проблем у своїх громадах. Вони можуть перевіряти стан громадських туалетів, говорити про доступність приміщень для людей з інвалідністю, організовувати прибирання або збирати кошти на облаштування санітарних зон. У регіонах, де люди не мають доступу до чистої води та каналізації, проводять інформаційні кампанії про гігієну й безпечне поводження з відходами.

ООН також щороку готує спеціальні матеріали до цієї дати: плакати, інформаційні довідки, відео та рекомендації для організацій. Їх можуть використовувати школи, громадські об'єднання та всі охочі, щоб розповідати про санітарні проблеми. У соціальних мережах поширюють повідомлення з хештегами кампанії, а люди діляться інформацією про те, як поліпшити санітарні умови у своїх містах і громадах.

Цікаві факти про туалети та санітарію

1. Всесвітній день туалету започаткували раніше, ніж ООН офіційно визнала цю дату. Першу кампанію провели у 2001 році, а офіційним днем ООН вона стала лише у 2013-му. Це показує, скільки часу знадобилося, щоб проблема санітарії отримала належну увагу на міжнародному рівні.

2. У світі досі немає безпечних туалетів у мільярдів людей. За даними ООН, приблизно 3,4 мільярда людей не мають доступу до санітарних послуг, які відповідають вимогам безпеки. Серед них близько 354 мільйонів людей змушені справляти природні потреби просто неба. Це не лише питання комфорту, а й серйозна загроза здоров’ю та довкіллю.

3. Туалет може допомогти дівчатам не пропускати школу. Наявність чистого приміщення, води, мила та умов для менструальної гігієни має велике значення для учениць. Якщо таких умов немає, деякі дівчата змушені залишатися вдома під час менструації. Тому доступ до туалетів впливає не лише на здоров’я, а й на можливість здобувати освіту.

4. Туалети пов’язані зі зміною клімату. Повені можуть затоплювати вбиральні та пошкоджувати каналізаційні мережі, через що забруднені стоки потрапляють у водойми. Посухи, своєю чергою, ускладнюють доступ до води, необхідної для роботи санітарних систем. Саме тому ООН закликає створювати інфраструктуру, яка витримуватиме екстремальні погодні умови.

5. Не кожен туалет автоматично вважається безпечним. За міжнародними стандартами важливо не лише мати окреме приміщення. Відходи мають безпечно зберігатися, очищуватися або відводитися до системи, яка працює належним чином. Якщо стоки без очищення потрапляють у річки чи ґрунт, така система може створювати небезпеку для людей і природи.

6. Санітарія — одна з глобальних цілей сталого розвитку. У межах Цілей сталого розвитку ООН є окрема шоста ціль — забезпечити доступ до чистої води та належної санітарії для всіх до 2030 року. Вона передбачає не лише будівництво туалетів, а й розвиток каналізації, очищення стічних вод, доступ до мила та безпечної питної води.

Чому Всесвітній день туалету важливий для України

Для України питання санітарії також має велике значення. Через російські обстріли пошкоджуються водогони, насосні станції, каналізаційні мережі та очисні споруди. У деяких громадах люди можуть тимчасово залишатися без водопостачання або звичних санітарних умов. Особливо складно в таких ситуаціях лікарням, школам, дитячим садкам і закладам, де перебуває багато людей.

Окремий виклик — забезпечення санітарних умов для внутрішньо переміщених осіб, мешканців прифронтових територій та людей, які живуть у тимчасових місцях розміщення. Там важливо облаштовувати достатню кількість туалетів, забезпечувати регулярне прибирання, доступ до води й засобів гігієни. Санітарні приміщення також мають бути придатними для дітей, людей старшого віку та людей з інвалідністю.

Важливо пам’ятати й про стан каналізаційних систем у містах. Навіть якщо в будинку є туалет, це ще не гарантує безпечного поводження зі стічними водами. Потрібно, щоб мережі справно працювали, а відходи проходили належне очищення перед поверненням води в навколишнє середовище. Це допомагає захищати річки, ґрунти та джерела питної води від забруднення.

Всесвітній день туалету нагадує, що доступ до чистого й безпечного туалету — не привілей і не питання розкоші. Це базова потреба людини, від якої залежать здоров’я, гідність, безпека та можливість повноцінно брати участь у житті суспільства. І хоча про такі речі не завжди зручно говорити, замовчування проблеми не допомагає її вирішити. Саме тому 19 листопада у світі нагадують: санітарія має бути доступною для кожного, незалежно від того, де людина живе та в яких умовах опинилася.

Читай нас у