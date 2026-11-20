20 листопада в Аргентині відзначають День національного суверенітету — свято, присвячене боротьбі країни за право самостійно визначати власне майбутнє. Його пов’язують із битвою біля Вуельта-де-Облігадо, яка відбулася 1845 року на річці Парана, коли аргентинські війська намагалися зупинити просування британського та французького флотів. Хоча в тому бою Аргентина зазнала поразки, опір став одним із символів захисту її незалежності.

День національного суверенітету, або іспанською Día de la Soberanía Nacional, щороку припадає на 20 листопада. Це державна пам’ятна дата, присвячена подіям середини XIX століття, коли Аргентина протистояла втручанню двох європейських держав — Великої Британії та Франції. У центрі цієї історії — битва біля Вуельта-де-Облігадо, яка стала важливим епізодом боротьби за контроль над річками, торгівлею та територіальною цілісністю країни.

У 2026 році історична дата припадає на п’ятницю, 20 листопада. Водночас офіційний календар Аргентини вказує для цього року перенесений вихідний на 22 листопада. Таке розмежування важливе: сама історична подія завжди пов’язана з 20 листопада, а дата неробочого дня може змінюватися відповідно до правил перенесення свят. День національного суверенітету належить до національних святкових днів, які можуть переносити, щоб утворити довгі вихідні.

Що означає національний суверенітет

Суверенітет — це право держави самостійно керувати своєю територією, ухвалювати закони, визначати внутрішню та зовнішню політику й розпоряджатися власними ресурсами. Простими словами, йдеться про можливість країни самій вирішувати, як їй жити, без примусу з боку інших держав. Саме ця ідея лежить в основі аргентинського свята.

Для Аргентини тема суверенітету особливо важлива через її історію. У перші десятиліття після проголошення незалежності країна переживала політичні конфлікти, боротьбу за владу та складні відносини з іноземними державами. Контроль над річками мав не лише військове, а й економічне значення: від нього залежало, хто зможе перевозити товари, торгувати з іншими країнами та впливати на життя регіону. Тому події 1845 року в Аргентині згадують не просто як окремий військовий епізод, а як частину ширшої боротьби за самостійність.

Чому виникла битва біля Вуельта-де-Облігадо

Щоб зрозуміти причини битви, потрібно повернутися до політичної ситуації в Південній Америці середини XIX століття. На той час Аргентина ще не була такою стабільною державою, якою стала згодом. Країна переживала внутрішні суперечки між політичними угрупованнями та регіонами, а її уряд намагався зберегти контроль над територією й торговельними шляхами.

Важливу роль у тогочасній політиці відігравав Хуан Мануель де Росас — губернатор провінції Буенос-Айрес, який фактично керував Аргентинською конфедерацією. Його уряд прагнув контролювати судноплавство внутрішніми річками, зокрема Параною та Уругваєм. Це мало принципове значення, адже річки були важливими транспортними артеріями, якими товари могли потрапляти до внутрішніх районів країни.

Велика Британія та Франція мали власні економічні й політичні інтереси в регіоні. Обидві держави хотіли отримати ширший доступ до торгівлі та судноплавства річками, які вели до внутрішніх територій Південної Америки. Їх не влаштовували обмеження, встановлені урядом Росаса, а також його втручання в конфлікти в сусідньому Уругваї. У 1845 році британські та французькі сили розпочали спільну військово-морську операцію, яка супроводжувалася блокадою портів Аргентинської конфедерації. Це фактично обмежило її зовнішню торгівлю та посилило протистояння.

У листопаді 1845 року об’єднана англо-французька ескадра вирушила вгору річкою Парана. Разом із військовими кораблями рухалися торговельні судна, які мали відкрити шлях до внутрішніх районів регіону. Аргентинська влада сприйняла це як загрозу своєму контролю над територією та річковими шляхами. Тому було вирішено спробувати зупинити флот у місці, де природні умови давали захисникам хоча б певну перевагу.

Як проходила битва і чому аргентинці програли

Місцем для оборони обрали Вуельта-де-Облігадо — вигин річки Парана неподалік міста Сан-Педро, на території сучасної провінції Буенос-Айрес. У цьому місці річка звужувалася приблизно до 700 метрів, а її поворот ускладнював рух великих кораблів. Аргентинськими силами командував генерал Лусіо Норберто Мансілья, якого призначив Росас. Щоб перекрити шлях флоту, захисники натягнули через річку три масивні ланцюги, закріплені на 24 човнах. На березі також облаштували чотири артилерійські батареї з 30 гарматами. Розрахунок був простим: затримати кораблі у вузькому місці й не дозволити їм безперешкодно пройти вглиб країни.

20 листопада 1845 року британські та французькі кораблі підійшли до аргентинських позицій. Їхня перевага була очевидною: флот мав сучасніші гармати, більшу дальність стрільби та потужніше озброєння. Серед кораблів були й парові судна, які на той час давали європейцям значну перевагу в навігації. Аргентинська артилерія поступалася за точністю та швидкістю перезаряджання, але захисники все одно відкрили вогонь і завдали противнику втрат. Бій тривав кілька годин. Коли аргентинські гармати почали замовкати через нестачу боєприпасів, іноземні війська висадилися на берег і атакували оборонні позиції.

У ході бою генерал Мансілья дістав тяжке поранення, а командування артилерією перебрав полковник Торно. Зрештою британським і французьким військам вдалося пошкодити та перерізати ланцюги, знищити частину оборонних укріплень і продовжити рух річкою. Аргентинські сили втратили позиції, а сама битва завершилася їхньою поразкою. За даними Інституту військової історії Аргентини, серед захисників було близько 250 загиблих і 400 поранених, тоді як втрати союзного флоту становили 26 загиблих і 86 поранених. Ці цифри показують, наскільки нерівними були сили сторін.

Попри поразку, історичне значення битви не зводиться до того, хто втримав поле бою. Аргентинський опір ускладнив просування іноземного флоту, а кораблі зазнали пошкоджень і потребували ремонту. Після Вуельта-де-Облігадо протистояння не завершилося: аргентинські сили продовжували атакувати флот на інших ділянках Парани. Зокрема, 4 червня 1846 року відбувся бій біля Ангостура-дель-Кебрачо, де союзники знову зазнали втрат. Тож Вуельта-де-Облігадо стала частиною тривалішої боротьби, а не єдиним зіткненням, яке визначило результат конфлікту.

Чим завершилося протистояння з Великою Британією та Францією

Після військових зіткнень сторони перейшли до тривалих дипломатичних переговорів. Аргентинський уряд домагався скасування блокади, повернення захоплених кораблів і визнання права країни самостійно контролювати судноплавство внутрішніми річками. Переговори були складними, адже Велика Британія та Франція мали значний військовий і політичний вплив у регіоні. Однак зрештою вони погодилися на врегулювання конфлікту. Аргентина домоглася повернення захопленої ескадри адмірала Гільєрмо Брауна та острова Мартін-Гарсія, а також визнання своїх прав на внутрішні річкові шляхи.

Одним із символічних моментів стало віддання військовими кораблями салюту аргентинському прапору — 21 гарматний постріл. Це було частиною дипломатичного врегулювання й мало засвідчити повагу до держави, з якою європейські країни уклали мирні домовленості. Отже, хоча битву 1845 року Аргентина програла, подальша боротьба та переговори дали їй змогу відстояти важливі політичні й торговельні права. Саме тому в національній пам’яті ця подія стала символом не стільки військової перемоги, скільки спротиву зовнішньому тиску.

До чого тут Хосе де Сан-Мартін

Історія Вуельта-де-Облігадо пов’язана також із Хосе де Сан-Мартіном — одним із головних діячів визвольних воєн у Південній Америці. На той час він уже перебував у Європі, але уважно стежив за подіями на батьківщині. Сан-Мартін підтримав позицію Росаса під час конфлікту з Великою Британією та Францією. Для нього було важливо, щоб Аргентина могла самостійно вирішувати питання своєї території та не підкорялася вимогам іноземних держав.

У своєму заповіті Сан-Мартін навіть розпорядився передати Росасу шаблю, з якою він воював у війнах за незалежність Південної Америки. Він пояснив це як знак поваги до того, як Росас захищав честь республіки від зовнішнього тиску. У документі йшлося про «твердість, з якою він підтримував честь Республіки». Цей жест став одним із відомих символів підтримки аргентинського спротиву з боку героя визвольних воєн.

Як з’явилося свято і коли воно стало вихідним

Попри важливість битви, окремий день її вшанування з’явився значно пізніше. 26 вересня 1974 року Конгрес Аргентини ухвалив закон №20.770, яким 20 листопада офіційно оголосили Днем суверенітету. Документ прямо пов’язав цю дату з битвою біля Вуельта-де-Облігадо, що відбулася 20 листопада 1845 року. Закон також передбачив, що в навчальних закладах країни мають проводити тематичні заходи. Тобто від самого початку йшлося не лише про пам’ять про військову подію, а й про пояснення її значення наступним поколінням.

Згодом статус дати змінився. У 2010 році, під час святкування двохсотріччя Травневої революції, День національного суверенітету включили до переліку національних вихідних. Це закріпив декрет №1584/2010. Відтоді 20 листопада стало не просто пам’ятною датою, а офіційним святковим днем, який дає аргентинцям можливість долучатися до урочистостей і відпочивати. Законодавство передбачає перенесення цього вихідного, щоб його можна було поєднати з іншими днями тижня.

Як в Аргентині відзначають цей день

Головні урочистості традиційно проходять у провінції Буенос-Айрес, у районі Сан-Педро, де й відбулася битва. Там розташований історичний меморіал Вуельта-де-Облігадо, біля якого проводять офіційні церемонії. До заходів можуть долучатися представники місцевої та центральної влади, військові, громадські організації, школярі й мешканці навколишніх міст. Під час таких подій згадують учасників битви, говорять про історію країни та значення державної незалежності. Іноді в церемоніях беруть участь представники збройних сил, а також проводять покладання квітів і патріотичні заходи.

Окрема частина святкування — освітні та культурні події. У школах проводять тематичні уроки, розповідають дітям про битву, її учасників і причини конфлікту з європейськими державами. Для цього використовують історичні документи, карти, фотографії, відео та інтерактивні матеріали. Національна освітня платформа Аргентини, зокрема, пропонує навчальні добірки про Вуельта-де-Облігадо, а також завдання для учнів різного віку. Такий підхід допомагає пояснити, що суверенітет — це не лише поняття з підручника історії, а й право суспільства самостійно визначати майбутнє своєї країни.

У самому Сан-Педро святкування часто виходить за межі офіційної церемонії. Місцеві громади організовують концерти, фольклорні виступи, ярмарки, виставки та екскурсії історичними місцями. Можна побачити традиційні аргентинські танці, почути народну музику, познайомитися з місцевими ремеслами та кухнею. Такі заходи перетворюють пам’ятну дату на подію для всієї громади, а не лише на офіційне вшанування минулого.

У 2026 році в районі Сан-Педро також запланували кількаденну програму до річниці битви. За повідомленнями місцевих видань, 20 листопада в історичному місці має відбутися офіційний захід біля меморіалу, а впродовж святкових днів — екскурсії, зустрічі, виступи музикантів, театральні та танцювальні події, ярмарки й традиціоналістські заходи. Тобто місцеве святкування поєднує історичну пам’ять із культурним життям регіону.

Де можна побачити сліди історичної битви

Одне з найважливіших місць, пов’язаних зі святом, — історична місцевість Вуельта-де-Облігадо неподалік Сан-Педро. Саме там у 1845 році аргентинські війська намагалися перекрити річку Парана ланцюгами й не пропустити іноземний флот. Сьогодні це місце стало меморіальним простором, де відвідувачі можуть дізнатися більше про перебіг бою та його учасників. Там встановлено пам’ятник битві, біля якого проводять урочисті заходи. Для аргентинців це не просто туристична локація, а символ спротиву зовнішньому втручанню.

Пам’ять про події зберігають також у музеях, архівах і навчальних матеріалах. Національна бібліотека Аргентини публікує історичні довідки про битву, а державні освітні ресурси пропонують матеріали для уроків. Завдяки цьому історію Вуельта-де-Облігадо вивчають не лише в контексті військової історії, а й через питання торгівлі, міжнародних відносин і формування аргентинської державності.

Цікаві факти про День національного суверенітету

Ланцюги через річку були частиною оборонного плану. Аргентинці натягнули три масивні ланцюги від одного берега Парани до іншого. Їх закріпили на 24 човнах, щоб перешкодити проходу іноземних кораблів. Ця деталь стала одним із найвідоміших символів битви.

Аргентинські сили поступалися противнику озброєнням. Британські та французькі кораблі мали сучаснішу артилерію, більшу дальність стрільби й потужніші технічні можливості. Попри це, захисники завдали флоту пошкоджень і змусили його витратити час на ремонт.

У бою брали участь не лише кадрові військові. В обороні були задіяні різні групи місцевого населення, зокрема мешканці регіону, гаучо та представники корінних громад. В історичних матеріалах про битву також згадують участь жінок. Тому її пам’ять пов’язують із ширшим опором суспільства, а не лише з діями армії.

Після битви боротьба продовжилася. Англо-французький флот зміг пройти вгору Параною, але це не означало завершення протистояння. Аргентинські сили продовжували чинити опір на інших ділянках річки. Одним із важливих епізодів став бій біля Ангостура-дель-Кебрачо в червні 1846 року.

Сан-Мартін підтримав Росаса. Генерал Хосе де Сан-Мартін, який перебував за межами Аргентини, схвалив його позицію в конфлікті з європейськими державами. У заповіті він навіть залишив Росасу свою шаблю — як знак поваги до захисту суверенітету країни.

Свято з’явилося майже через 130 років після битви. Саме зіткнення відбулося 1845 року, а офіційно 20 листопада Днем суверенітету оголосили лише 1974-го. Національним вихідним дата стала у 2010 році.

Чому ця дата важлива для Аргентини сьогодні

День національного суверенітету нагадує аргентинцям про право країни самостійно ухвалювати рішення та захищати власні інтереси. Історія Вуельта-де-Облігадо показує, що боротьба за незалежність не завжди означає перемогу на полі бою. Іноді важливими стають тривалий опір, дипломатія та здатність відстояти свої права після військової поразки. Саме такий сенс аргентинці вкладають у цю пам’ятну дату.

Водночас історики розглядають події 1845 року в ширшому контексті. Тодішня Аргентина переживала внутрішній політичний конфлікт, а уряд Росаса мав чимало противників усередині країни. Тому битва була не лише зіткненням із двома європейськими державами, а й частиною складної боротьби за те, якою має бути аргентинська держава та хто визначатиме її політику. Сучасні навчальні матеріали пропонують розглядати цю подію з урахуванням усіх цих обставин, а не тільки як історію про героїчний опір.

Для багатьох аргентинців це свято також пов’язане з поняттями свободи, єдності та національної гідності. Воно нагадує, що незалежність — це не лише проголошення держави, а й постійне право самостійно розпоряджатися своєю територією, ресурсами та майбутнім. Саме тому 20 листопада в країні згадують не тільки загиблих у битві, а й усіх, хто в різні періоди історії захищав право Аргентини бути самостійною державою.

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